Meta khởi kiện tài khoản quảng cáo tại Việt Nam sử dụng thủ đoạn cloaking lừa đảo Tập đoàn Meta chính thức áp dụng biện pháp pháp lý đối với chủ tài khoản Lý Văn Lâm vì hành vi gian lận quảng cáo tinh vi, gây thiệt hại tài chính cho người dùng mạng xã hội.

Ngày 27/2, đại diện tập đoàn Meta tại Việt Nam thông báo triển khai các biện pháp pháp lý quyết liệt nhằm triệt phá các mạng lưới quảng cáo lừa đảo. Đáng chú ý, hãng đã tiến hành khởi kiện chủ tài khoản quảng cáo mang tên Lý Văn Lâm do áp dụng thủ đoạn “cloaking” tinh vi để vượt qua hệ thống kiểm duyệt tự động.

Thủ đoạn “cloaking” và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

“Cloaking” là một hình thức gian lận kỹ thuật, cho phép hiển thị trang web hợp pháp cho hệ thống kiểm duyệt của Meta, nhưng lại chuyển hướng người dùng thật đến các nội dung lừa đảo. Cụ thể, tài khoản của Lý Văn Lâm đã thực hiện các chiến dịch quảng cáo mạo danh thương hiệu nổi tiếng Longchamp với mức giảm giá “sốc” để thu hút người dùng.

Meta kiện một tài khoản quảng cáo ở Việt Nam (Nguồn: Internet)

Sau khi nhấp vào quảng cáo và hoàn thành khảo sát, nạn nhân bị yêu cầu nhập thông tin số điện thoại hoặc thẻ tín dụng để mua hàng. Tuy nhiên, sản phẩm cam kết không bao giờ được gửi tới, thay vào đó là các khoản phí định kỳ trái phép phát sinh trên tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Đại diện thương hiệu Longchamp đã lên tiếng hoan nghênh hành động pháp lý của Meta nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu và người tiêu dùng.

Số liệu xử lý vi phạm quảng cáo tại thị trường Việt Nam

Tình trạng quảng cáo độc hại vẫn đang diễn ra phổ biến, gây thách thức lớn cho các nền tảng Facebook, Instagram và WhatsApp. Trong nửa đầu năm 2025, Meta ghi nhận đã xử lý gần 12 triệu tài khoản liên quan đến các “trung tâm lừa đảo” trên toàn cầu. Tại Việt Nam, các biện pháp quét tự động đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hạng mục xử lý vi phạm (6 tháng đầu năm 2025) Số lượng tại Việt Nam Nội dung vi phạm bị gỡ bỏ trên Facebook Hơn 5,4 triệu Nội dung vi phạm bị gỡ bỏ trên Instagram 14.000 Tài khoản Facebook bị đình chỉ Hơn 116.000 Tài khoản Instagram bị đình chỉ 28.000

Đáng chú ý, hệ thống tự động của Meta đã phát hiện 65% tài khoản Facebook và 93% tài khoản Instagram vi phạm trước khi có báo cáo từ người dùng. Bên cạnh vụ kiện cá nhân, Meta còn gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm đến 8 đối tác doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê quyền truy cập tài khoản trái phép để né tránh kiểm duyệt. Tập đoàn khẳng định sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp pháp lý tiếp theo nếu các bên liên quan không tuân thủ quy định.