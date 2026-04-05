Meta mất 20 triệu người dùng hằng ngày dù doanh thu quý 1/2026 tăng trưởng 33% Tập đoàn Meta ghi nhận sự sụt giảm 20 triệu người dùng trong quý 1/2026 do gián đoạn internet tại một số khu vực, bất chấp doanh thu đạt mức 56,3 tỷ USD.

Tập đoàn Meta vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2026 với những con số đối nghịch. Theo báo cáo, hệ sinh thái của Meta ghi nhận sự sụt giảm 20 triệu người dùng hoạt động hằng ngày (DAU) trên tổng số các nền tảng bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger.

Meta giải thích nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do tình trạng gián đoạn internet tại Iran và Nga, gây hạn chế khả năng truy cập vào ứng dụng WhatsApp. Tuy nhiên, việc công ty gộp chung dữ liệu của tất cả các ứng dụng khiến giới phân tích khó xác định chính xác nền tảng nào đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Meta mất 20 triệu người dùng dù doanh thu tăng trưởng (Nguồn: Internet)

Doanh thu tăng trưởng kỷ lục bất chấp áp lực cạnh tranh

Dù lượng người dùng sụt giảm, doanh thu của Meta vẫn ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2021. Cụ thể, doanh thu trong quý 1/2026 đã tăng lên 56,3 tỉ USD, tương đương mức tăng 33% so với con số 42,3 tỉ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số kinh doanh Quý 1/2025 Quý 1/2026 Tăng trưởng Doanh thu (tỉ USD) 42,3 56,3 33% Lỗ tại Reality Labs (tỉ USD) Chưa công bố 4,03 -

Mặc dù doanh thu tổng thể tăng mạnh, bộ phận Reality Labs – đơn vị phụ trách phát triển thiết bị thực tế ảo và thiết bị đeo – vẫn tiếp tục báo cáo lỗ hoạt động 4,03 tỉ USD chỉ trong ba tháng đầu năm. Sau khi báo cáo được công bố, giá cổ phiếu của Meta đã giảm hơn 7% do sự lo ngại của thị trường về chi phí vận hành và sự sụt giảm người dùng.

Chiến lược giữ chân người dùng và đầu tư hạ tầng

Để đối phó với sức mạnh ngày càng lớn của TikTok và YouTube, Meta đang đẩy mạnh các chương trình thù lao cho nhà sáng tạo nội dung. Cụ thể, các nhà sáng tạo có trên 1 triệu người theo dõi trên TikTok hoặc YouTube sẽ nhận được 3.000 USD (khoảng 79 triệu đồng) mỗi tháng nếu đăng ít nhất 15 video ngắn (Reels) lên Facebook.

Bên cạnh đó, Meta dự kiến tăng chi tiêu vốn cho năm 2026 lên mức từ 125 đến 145 tỉ USD. Bà Susan Li, Giám đốc tài chính của Meta, cho biết công ty cần điều chỉnh nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu điện toán và mở rộng các trung tâm dữ liệu trong tương lai, do trước đây đã đánh giá thấp các yêu cầu kỹ thuật này.

Hiện tại, Facebook đang phải đối mặt với thách thức lớn khi bị giới trẻ xem là nền tảng lỗi thời, trong khi tính năng Reels vẫn đang nỗ lực tìm kiếm vị thế trước sự thống trị của TikTok.