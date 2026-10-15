Meta ra mắt Muse Wonder và Muse Wonder Full: Bước nhảy vọt cạnh tranh sòng phẳng GPT-6 Astra Bộ đôi Muse Wonder và Muse Wonder Full sở hữu năng lực xử lý vượt trội, tích hợp bộ nhớ chủ động giúp Meta cạnh tranh sòng phẳng với GPT-6 Astra và Fable 5.1.

Tập đoàn công nghệ Meta vừa chính thức ra mắt hai mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới mang tên Muse Wonder và Muse Wonder Full. Đây là cột mốc mang tính lịch sử khi lần đầu tiên Meta trực tiếp phát triển và công bố các mô hình AI tiên phong (frontier model), đánh dấu bước nhảy vọt quan trọng trong chiến lược hiện thực hóa tham vọng xây dựng siêu trí tuệ cá nhân.

Muse Wonder và Muse Wonder Full đạt sức mạnh xử lý vượt trội và định giá ngang ngửa các đối thủ hàng đầu. Ảnh: Reuters

Bước chuyển dịch từ mô hình tinh gọn sang quy mô xử lý đỉnh cao

Trước khi trình làng dòng Wonder, Meta từng tập trung phát triển dòng Muse Spark với định hướng thiết kế tinh gọn nhằm tối ưu tốc độ phản hồi có độ trễ thấp. Trái ngược hoàn toàn với hướng đi này, bộ đôi Muse Wonder và Wonder Full sở hữu quy mô tham số lớn hơn đáng kể, được tối ưu hóa chuyên sâu cho các tác vụ tính toán phức tạp đòi hỏi tư duy logic cao như lập trình phần mềm.

Theo số liệu kỹ thuật được Meta công bố trong tài liệu mô hình (model card), cả hai phiên bản Wonder đều đạt điểm số kiểm chuẩn (benchmark) ngang ngửa những hệ thống AI hàng đầu hiện nay như Fable 5.1 và GPT-6 Astra. Đại diện Meta khẳng định đây là bước tiến then chốt trong lộ trình mở rộng quy mô năng lực AI của hãng, tạo tiền đề kỹ thuật để kiến tạo các tác nhân siêu trí tuệ phục vụ từng cá nhân.

Chi phí vận hành và cơ chế phân phối qua API

Cùng với bước nhảy vọt về quy mô tính toán, mức phí vận hành của thế hệ mô hình mới cũng được điều chỉnh tương xứng với phân khúc cao cấp trên thị trường. Người dùng có thể tiếp cận Muse Wonder thông qua giao diện lập trình ứng dụng API Meta Model với biểu phí cụ thể như sau:

Mô hình Kênh phân phối Chi phí đầu vào (Input) Chi phí đầu ra (Output) Muse Wonder API Meta Model 4 USD / 1 triệu token 20 USD / 1 triệu token Muse Wonder Full Độc quyền gói Muse Code Không cung cấp qua API riêng lẻ Không cung cấp qua API riêng lẻ

Biểu phí của Muse Wonder được định vị tương đương chi phí vận hành của các mô hình nổi tiếng như GPT-6 Sol và Opus 5.5. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất là Wonder Full được giữ lại độc quyền cho các lập trình viên đăng ký gói dịch vụ Muse Code. Cả hai hệ thống này đồng thời đóng vai trò là nền tảng cốt lõi vận hành tác nhân AI Muse của tập đoàn.

Công nghệ bộ nhớ chủ động và năng lực ghi nhớ dài hạn

Nhằm phục vụ chiến lược xây dựng trợ lý AI có khả năng theo sát và thực hiện chuỗi nhiệm vụ kéo dài liên tục, Meta đã trang bị cho bộ đôi mô hình tính năng cốt lõi mang tên "bộ nhớ chủ động" (active memory). Tính năng này tập trung vào khả năng tiếp nhận, ghi nhớ và tổng hợp dữ liệu từ người dùng trong suốt thời gian dài tương tác.

Để đo lường năng lực này, Meta áp dụng MemoryBench – bộ tiêu chuẩn chuyên biệt dùng để đánh giá năng lực học tập liên tục và các khuôn khổ kiến trúc bộ nhớ AI. Kết quả thử nghiệm nội bộ cho thấy mô hình Muse Wonder đã vượt qua các đối thủ lớn như Fable, Opus và Astra về điểm số tổng hợp trên bảng xếp hạng MemoryBench.

Nhà khoa học nghiên cứu Kavya Kopparapu tại Meta cho biết đội ngũ phát triển đã tập trung nguồn lực kỹ thuật lớn để đảm bảo hệ thống có thể lưu giữ và truy xuất chính xác các thông tin then chốt của người dùng xuyên suốt nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng và thậm chí lâu hơn nữa.

Bước ngoặt sau đợt tái cấu trúc mảng AI

Sự xuất hiện của bộ đôi Muse Wonder mang ý nghĩa bước ngoặt lớn đối với lộ trình công nghệ của Meta. Đây là lần đầu tiên hãng giới thiệu một mô hình AI tiên phong đích thực kể từ thời điểm nhà sáng lập Scale AI, ông Alexandr Wang, thực hiện cuộc tái cơ cấu toàn diện bộ phận phát triển trí tuệ nhân tạo của tập đoàn vào tháng 8 năm ngoái.

Kể từ sau đợt cải tổ nhân sự và chiến lược đó, danh mục sản phẩm của Meta chủ yếu xoay quanh mô hình gọn nhẹ Muse Spark cùng tác nhân AI Muse. Việc chính thức thương mại hóa Muse Wonder và Wonder Full giúp tập đoàn trực tiếp thu hẹp khoảng cách công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh trực diện với các sản phẩm tiên phong dẫn đầu thị trường từ OpenAI và Anthropic.