Meta rút tính năng AI tạo ảnh từ Instagram: Bài học về quyền riêng tư và sự đồng thuận Meta gỡ bỏ tính năng Muse Image trên Instagram do lo ngại về quyền riêng tư. Công cụ này cho phép AI tạo ảnh từ tài khoản công khai mà không cần sự đồng ý trước.

Meta vừa chính thức ngừng triển khai tính năng AI tạo ảnh từ các tài khoản Instagram công khai chỉ sau vài ngày ra mắt. Quyết định này được đưa ra sau khi tập đoàn vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dùng và các tổ chức nghệ thuật về cách thức quản lý quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

Cơ chế hoạt động của Muse Image và điểm gây tranh cãi

Trước khi bị gỡ bỏ, công cụ có tên Muse Image cho phép người dùng tạo ra các hình ảnh mới bằng cách gắn thẻ (tag) một tài khoản Instagram công khai bất kỳ để làm nguồn tham chiếu cho Meta AI. Về mặt kỹ thuật, AI sẽ phân tích phong cách, bối cảnh hoặc các yếu tố nhận diện từ tài khoản được gắn thẻ để tạo ra nội dung tương ứng.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi nằm ở mô hình triển khai. Meta thiết lập cơ chế "từ chối" (opt-out) mặc định, nghĩa là hệ thống tự ý khai thác hình ảnh của người dùng trừ khi họ chủ động tìm cách vô hiệu hóa tính năng này trong phần cài đặt. Cách tiếp cận này đi ngược lại với nguyên tắc "đồng ý trước" (opt-in) mà nhiều chuyên gia bảo mật và người sáng tạo nội dung yêu cầu.

Meta đã phải ngừng tính năng AI tạo ảnh từ tài khoản Instagram công khai sau khi vấp phải sự phản đối. Ảnh: Du Lam

Phản ứng từ giới nghệ sĩ và các tổ chức quốc tế

Sự phản đối không chỉ đến từ người dùng phổ thông mà còn từ các tổ chức lớn tại Hollywood. Công ty quản lý nghệ sĩ CAA, đơn vị đại diện cho nhiều ngôi sao hạng A như Tom Hanks và Meryl Streep, đã trực tiếp bày tỏ quan ngại với Meta. CAA nhấn mạnh rằng tên tuổi, hình ảnh và các sản phẩm sáng tạo không được phép sử dụng để huấn luyện hoặc vận hành hệ thống AI nếu chưa có sự chấp thuận rõ ràng.

Bên cạnh đó, Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) cũng đã phát đi cảnh báo, kêu gọi các thành viên nhanh chóng vô hiệu hóa tính năng để bảo vệ hình ảnh cá nhân. Các tổ chức này cho rằng việc sử dụng dữ liệu công khai để tạo ra nội dung phái sinh mà không có sự kiểm soát của chủ sở hữu là một sự vi phạm nghiêm trọng quyền kiểm soát hình ảnh cá nhân.

Tín hiệu về một kỷ nguyên AI có trách nhiệm

Việc một tập đoàn công nghệ lớn như Meta phải rút lại một tính năng quan trọng chỉ sau vài ngày ra mắt là trường hợp hiếm gặp. Điều này cho thấy sức ép từ cộng đồng và các khung pháp lý về quyền riêng tư đang ngày càng có tác động trực tiếp đến quá trình phát triển sản phẩm của các hãng công nghệ.

Đại diện Meta thừa nhận tính năng chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dùng về quyền kiểm soát nội dung. Động thái này được đánh giá là bước đi tích cực trong việc xây dựng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, nơi sự đồng thuận của người dùng phải được đặt lên hàng đầu thay vì các thuật toán thu thập dữ liệu tự động.

Sự việc Muse Image để lại bài học quan trọng cho các nền tảng mạng xã hội trong việc cân bằng giữa tham vọng đổi mới công nghệ và việc tôn trọng quyền riêng tư cá nhân trong kỷ nguyên AI tạo sinh.