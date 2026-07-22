Metalist 1925 Kharkiv 0-2 FC Schalke 04: FC Schalke 04 giành chiến thắng Metalist 1925 Kharkiv bước vào trận giao hữu với phong độ thiếu ổn định, trong khi FC Schalke 04 có kết quả cân bằng hơn qua 4 trận gần nhất.

Metalist 1925 Kharkiv 0 - 2 FC Schalke 04 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Metalist 1925 Kharkiv tiếp đón FC Schalke 04.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Metalist 1925 Kharkiv 0-2 FC Schalke 04 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 16:11 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Metalist 1925 Kharkiv sẽ đối đầu FC Schalke 04 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 21h ngày 22/07/2026.

Phong độ tạo ra khác biệt

Metalist 1925 Kharkiv đang trải qua chuỗi kết quả không thuận lợi. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chưa giành chiến thắng, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Chuỗi phong độ LLDLD cho thấy sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề đáng chú ý trước cuộc đối đầu với FC Schalke 04.

Điểm tích cực hiếm hoi của Metalist 1925 Kharkiv là đội đã có những trận đấu giữ được kết quả hòa trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, việc không thể chuyển các màn trình diễn đó thành chiến thắng khiến đội cần thận trọng hơn ở khả năng kiểm soát thế trận và xử lý những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, FC Schalke 04 có thành tích cân bằng hơn qua 4 trận gần nhất, gồm 2 chiến thắng và 2 thất bại. Chuỗi WLLW cho thấy đội bóng Đức đã khép lại giai đoạn này bằng một kết quả tích cực, dù phong độ chưa đạt mức ổn định liên tục.

Cuộc đấu giữa sự thận trọng và khả năng tạo đà

Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể được nhìn nhận như cơ hội để hai đội rà soát cách vận hành và tìm lại sự tự tin. Metalist 1925 Kharkiv nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn sau chuỗi trận chưa thắng, đặc biệt ở khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến khi đối thủ tăng sức ép.

FC Schalke 04 bước vào trận đấu với nền tảng kết quả gần đây tốt hơn, nhưng hai thất bại trong 4 trận vừa qua cho thấy đội vẫn cần duy trì sự tập trung. Cách đội cân bằng giữa việc chủ động tấn công và hạn chế khoảng trống phía sau hàng tiền vệ sẽ là một trong những điểm đáng theo dõi.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận

Metalist 1925 Kharkiv cần tránh để trận đấu bị đẩy vào thế giằng co kéo dài mà không tạo ra các pha lên bóng đủ rõ ràng. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công, cũng như hiệu quả trong những tình huống cố định, có thể giúp đội giảm áp lực từ đối thủ.

Ở phía bên kia, FC Schalke 04 có cơ sở để nhập cuộc tự tin hơn nhờ đã thắng 2 trong 4 trận gần nhất. Dù vậy, đội không nên đánh giá thấp một đối thủ đang tìm cách phản ứng sau chuỗi kết quả thiếu tích cực. Sự kiên nhẫn trong triển khai bóng và tính chính xác ở khu vực một phần ba cuối sân sẽ quyết định mức độ lấn át của Schalke 04.

Nhận định trước trận

FC Schalke 04 có lợi thế nhất định về phong độ khi so sánh với Metalist 1925 Kharkiv. Tuy nhiên, đây là trận giao hữu và dữ liệu hiện có chưa cho thấy khoảng cách đủ lớn để dự báo một thế trận hoàn toàn một chiều.

Metalist 1925 Kharkiv cần cải thiện tính hiệu quả sau chuỗi 5 trận không thắng, còn FC Schalke 04 phải chứng minh rằng kết quả tích cực gần nhất có thể trở thành điểm tựa cho màn trình diễn ổn định hơn. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn các thời điểm chuyển trạng thái và hạn chế sai sót trong phòng ngự.

Metalist 1925 Kharkiv 5 trận gần nhất H B H B 13 Trận 4-3-6 T-H-B 23 Ghi (TB 1.8) 24 Thủng lưới FC Schalke 04 5 trận gần nhất T B T B T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 6 Thủng lưới