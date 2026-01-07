Mexico 0-0 Ecuador: Hai đội chia điểm Với 9 điểm tuyệt đối và vị trí dẫn đầu, Mexico bước vào cuộc đối đầu với Ecuador tại Estadio Banorte trong tâm thế của đội cửa trên, đối mặt với một đối thủ đang tìm kiếm sự ổn định.

Mexico 0 - 0 Ecuador Hoãn 0' Trận đấu bắt đầu

Mexico tiếp đón Ecuador.

Cập nhật lúc 07:56 01/07/2026

Cuộc đối đầu giữa Mexico và Ecuador trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 08:00 ngày 01/07/2026 tại sân vận động Estadio Banorte. Đây là màn chạm trán thu hút sự chú ý lớn khi Mexico đang thể hiện một sức mạnh đáng gờm, trong khi Ecuador nỗ lực khẳng định vị thế của mình tại đấu trường lớn nhất hành tinh.

Sức mạnh tuyệt đối của Mexico

Mexico đang trải qua một giai đoạn thăng hoa rực rỡ với phong độ không thể ngăn cản. Đội bóng này đã thiết lập chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trong các lần ra sân gần nhất, qua đó độc chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối. Sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu hiệu quả đang biến Mexico thành một thử thách cực đại cho bất kỳ đối thủ nào.

Với tâm thế của đội dẫn đầu, Mexico không chỉ sở hữu sự tự tin mà còn có được sự gắn kết chặt chẽ giữa các tuyến. Chuỗi trận toàn thắng là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Thử thách cho bản lĩnh Ecuador

Phía bên kia chiến tuyến, Ecuador lại đang cho thấy những dấu hiệu thiếu ổn định về mặt phong độ. Trong 3 trận đấu gần đây nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 1 thất bại. Kết quả trồi sụt này buộc Ecuador phải có những điều chỉnh kịp thời nếu muốn đứng vững trước sức ép từ phía Mexico.

Dù vậy, Ecuador vẫn luôn được biết đến là một đối thủ khó chịu với lối đá giàu thể lực và không ngại va chạm. Để có thể giành được kết quả khả quan tại Estadio Banorte, họ cần phải tìm lại sự tập trung cao độ trong khâu phòng ngự và tận dụng tối đa các cơ hội phản công.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Mặc dù phong độ hiện tại đang nghiêng hẳn về phía Mexico, nhưng lịch sử đối đầu lại kể một câu chuyện khác về sự cân bằng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, sự kịch tính luôn được đẩy lên cao khi mỗi bên đều giành được 1 chiến thắng và có tới 3 trận kết thúc với tỉ số hòa.

Số liệu này cho thấy Ecuador không hề e sợ Mexico trong những lần đối đầu trực tiếp. Sự hiểu rõ về lối chơi của nhau thường khiến các cuộc đối đầu giữa hai đại diện này trở nên giằng co và khó đoán định cho đến những phút cuối cùng.

Nhận định trận đấu

Xét về tương quan hiện tại, Mexico rõ ràng là đội chiếm ưu thế nhờ phong độ hủy diệt và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu tại World Cup luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Ecuador với điểm tựa từ lịch sử đối đầu cân bằng hoàn toàn có khả năng gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Trận đấu tại Estadio Banorte hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng về mặt chiến thuật, nơi Mexico nỗ lực duy trì mạch thắng, còn Ecuador quyết tâm tìm lại chính mình để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

15/10/2025: Mexico 1 - 1 Ecuador

01/07/2024: Mexico 0 - 0 Ecuador

06/06/2022: Mexico 0 - 0 Ecuador

28/10/2021: Mexico 2 - 3 Ecuador

10/06/2019: Mexico 3 - 2 Ecuador

Phong độ gần đây của Mexico

25/06/2026: CH Séc 0-3 Mexico (Thắng)

19/06/2026: Mexico 1-0 Hàn Quốc (Thắng)

12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thắng)

05/06/2026: Mexico 5-1 Serbia (Thắng)

31/05/2026: Mexico 1-0 Úc (Thắng)

Phong độ gần đây của Ecuador

26/06/2026: Ecuador 2-1 Đức (Thắng)

21/06/2026: Ecuador 0-0 Curaçao (Hòa)

15/06/2026: Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador (Thua)

08/06/2026: Ecuador 3-0 Guatemala (Thắng)

31/05/2026: Ecuador 2-1 Ả Rập Xê Út (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Mexico 1 9 WWW

Phong độ và thống kê đội

Mexico (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 3 (2 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Ecuador (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Mexico: Không có thông tin chấn thương

Ecuador: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Mexico

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Mexico or draw and -3.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 07:21 01/07/2026

Đội hình chính thức

Mexico

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Javier Aguirre

Đội hình xuất phát:

1. Raúl Rangel (G)

2. Jorge Sánchez (D)

3. César Montes (D)

5. Johan Vásquez (D)

23. Jesús Gallardo (D)

19. Gilberto Mora (M)

6. Erik Lira (M)

7. Luis Romo (M)

25. Roberto Alvarado (F)

9. Raúl Jiménez (F)

16. Julián Quiñones (F)

Dự bị:

12. Carlos Acevedo

13. Guillermo Ochoa

15. Israel Reyes

20. Mateo Chávez

4. Edson Álvarez

24. Luis Chávez

8. Álvaro Fidalgo

17. Orbelín Pineda

18. Obed Vargas

26. Brian Gutiérrez

21. César Huerta

10. Alexis Vega

14. Armando González

22. Guillermo Martínez

11. Santiago Giménez

Ecuador

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Sebastian Beccacece

Đội hình xuất phát:

1. Hernán Galíndez (G)

21. Alan Franco (D)

4. Joel Ordóñez (D)

6. Willian Pacho (D)

3. Piero Hincapié (D)

9. John Yeboah (M)

23. Moisés Caicedo (M)

15. Pedro Vite (M)

20. Nilson Angulo (M)

19. Gonzalo Plata (F)

13. Enner Valencia (F)

Dự bị: