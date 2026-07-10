Mexico 0-2 Chile: Chile giành chiến thắng Cả Mexico và Chile đều hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn niềm vui sau những kết quả chưa thực sự như ý, hứa hẹn tạo nên màn so tài quyết liệt và khó lường.

Mexico 0 - 2 Chile Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mexico tiếp đón Chile.

12' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 77% - 23% Chile, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

24' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 70% - 30% Chile, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

36' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 70% - 30% Chile, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': J. Gallardo (Mexico) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Chile): V. Mendez vào sân thay R. Echeverria.

49' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 63% - 37% Chile, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 2.

55' BÀN THẮNG! Chile (0-1) Phút 55': M. Gutierrez (Chile) lập công (kiến tạo: G. Tapia). Tỷ số: 0 - 1.

63' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 59% - 41% Chile, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 3.

64' Thay người Phút 64' (Mexico): J. Vasquez vào sân thay J. Gallardo.

64' Thay người Phút 64' (Mexico): J. Sanchez vào sân thay D. Espinoza.

64' Thay người Phút 64' (Mexico): I. Violante vào sân thay R. Alvarado.

64' Thay người Phút 64' (Mexico): D. Garcia vào sân thay E. Lira.

64' Thay người Phút 64' (Mexico): S. Gimenez vào sân thay A. Gonzalez.

65' BÀN THẮNG! Chile (0-2) Phút 65': V. Pizarro (Chile) lập công (kiến tạo: D. Osorio). Tỷ số: 0 - 2.

72' Thay người Phút 72' (Mexico): H. Camberos vào sân thay G. Berterame.

72' Thay người Phút 72' (Mexico): S. Sandoval vào sân thay O. Vargas.

73' Thẻ vàng Phút 73': E. del Villar (Mexico) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

75' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 62% - 38% Chile, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 3.

78' Thẻ vàng Phút 78': D. Osorio (Chile) nhận thẻ vàng (Roughing).

78' Thay người Phút 78' (Chile): C. Perez vào sân thay M. Gutierrez.

82' Thay người Phút 82' (Mexico): J. Marquez vào sân thay A. Fidalgo.

84' Thay người Phút 84' (Chile): B. Brereton Diaz vào sân thay D. Osorio.

85' Thay người Phút 85' (Chile): M. Sepulveda vào sân thay V. Pizarro.

88' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 62% - 38% Chile, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 2 - 3.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Chile): L. Cepeda vào sân thay G. Tapia.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Chile): I. Lichnovsky vào sân thay G. Suazo.

KT Kết thúc: Mexico 0-2 Chile Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 11:38 07/10/2026

Đội hình chính thức Mexico Sơ đồ 4-3-3 Chile Sơ đồ 4-2-3-1 29 Alex Padilla 13 Dagoberto Espinoza 15 Israel Reyes 27 Everardo López 23 Jesús Gallardo 18 Obed Vargas 6 Erik Lira 8 Álvaro Fidalgo 25 Roberto Alvarado 14 Armando González 9 Germán Berterame 12 Lawrence Vigouroux 26 Diego Ulloa 27 Jonathan Villagra 5 Paulo Díaz 17 Gabriel Suazo 8 Felipe Loyola 6 Vicente Pizarro 9 Maximiliano Gutiérrez 11 Darío Osorio 18 Rodrigo Echeverría 16 Gonzalo Tapia Dự bị Chile 1 Christian Bravo 23 Brayan Cortés 2 Felipe Faúndez 4 Iván Román 3 Marcelo Morales 25 Francisco Salinas 13 Igor Lichnovsky 14 Víctor Felipe Méndez 19 Nils Reichmuth Cập nhật đội hình lúc 09:43 07/10/2026

Mexico Thống kê Chile 62% Kiểm soát bóng 38% 12 Dứt điểm 8 3 Trúng đích 4 5 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Maximiliano Gutiérrez Chile 1 bàn Vicente Pizarro Chile 1 bàn Gonzalo Tapia Chile 1 kiến tạo · điểm 7.2 Darío Osorio Chile 1 kiến tạo · điểm 6.9 Paulo Díaz Chile Điểm 7.6 Diego Ulloa Chile Điểm 7.5

Cuộc đối đầu giữa Mexico và Chile diễn ra lúc 09:30 ngày 07/10/2026 trên sân vận động Los Angeles Memorial Coliseum. Cả hai đội tuyển bước vào trận đấu này với cùng một khát khao: tìm kiếm một chiến thắng thuyết phục để giải tỏa áp lực và tạo đà tâm lý tích cực sau những chuỗi trận chưa đạt kỳ vọng.

Phong độ gần đây của hai đội tuyển

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của Mexico đang có chiều hướng khởi sắc rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, hai chiến thắng liên tiếp gần đây cho thấy lối chơi của các cầu thủ Mexico đang dần đi vào quỹ đạo ổn định, giúp họ tự tin hơn khi chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ.

Ở chiều ngược lại, Chile đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy êm ả. Thống kê từ 4 trận gần nhất cho thấy họ chỉ giành được 1 trận thắng nhưng để thua tới 3 trận. Việc liên tục đánh rơi điểm số phản ánh những lỗ hổng trong khâu vận hành chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu, khiến Chile buộc phải nỗ lực tối đa nếu không muốn tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng phong độ.

Cán cân đối đầu trong quá khứ

Lịch sử chạm trán ghi nhận sự cân bằng tương đối nhưng Chile vẫn đang nắm giữ đôi chút ưu thế. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Chile giành được 2 chiến thắng, hai bên chia điểm 2 trận và Mexico chỉ thắng 1 trận. Sự giằng co này cho thấy những màn so tài giữa Mexico và Chile luôn diễn ra chặt chẽ, khi sự hiểu biết về lối chơi của đối phương khiến mỗi sai lầm nhỏ đều có thể định đoạt cục diện.

Điểm nhấn chiến thuật và nhận định trận đấu

Với tinh thần đang lên sau các trận thắng liên tiếp, Mexico nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ, kiểm soát tuyến giữa và đẩy cao sức ép ngay từ đầu. Khả năng luân chuyển bóng nhanh cùng tinh thần thi đấu hưng phấn là chìa khóa để họ tìm kiếm đường vào khung thành đối phương.

Về phía Chile, thế trận phòng ngự phản công nhiều khả năng sẽ là lựa chọn an toàn. Để chặn đứng chuỗi trận kém vui, họ cần siết chặt cự ly đội hình và tận dụng triệt để những tình huống chuyển trạng thái. Dẫu vậy, trước một Mexico đang có sự ổn định cao hơn, Chile dự báo sẽ gặp vô vàn thử thách trong việc tìm kiếm một kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Mexico · 1 thắng 2 hòa Chile · 2 thắng Mexico 2 - 2 Chile Hòa Mexico 3 - 1 Chile MEX Mexico 0 - 1 Chile CHI Mexico 0 - 7 Chile CHI Chile 3 - 3 Mexico Hòa

Mexico 5 trận gần nhất B H H B T 11 Trận 6-4-1 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới Chile 5 trận gần nhất B B T B B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới