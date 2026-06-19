Mexico 1-0 Hàn Quốc: Luis Romo tỏa sáng, El Tri sớm giành vé vào vòng knock-out Bàn thắng duy nhất của Luis Romo tại Guadalajara giúp Mexico vượt qua Hàn Quốc 1-0, qua đó chính thức trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng knock-out World Cup 2026.

Đội tuyển Mexico đã chính thức trở thành cái tên đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc. Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Guadalajara, thầy trò HLV Javier Aguirre đã thể hiện bản lĩnh của một đội chủ nhà để giành trọn 3 điểm, qua đó sở hữu tấm vé thông hành sớm một vòng đấu.

Khoảnh khắc quyết định tại chảo lửa Guadalajara

Trận đấu tâm điểm của bảng A diễn ra với sự thận trọng cực lớn từ cả hai phía. Ngay từ phút thứ 4, ngôi sao sáng giá nhất bên phía Hàn Quốc là Lee Kang-in đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng muộn với Luis Romo, báo hiệu một ngày thi đấu đầy khó khăn cho đại diện châu Á. Mexico với lợi thế sân nhà đã chủ động kiểm soát thế trận, liên tục nhồi bóng ra hai biên cho Alvarado và Quinones để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Mexico giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 50. Từ quả tạt khó chịu của Quinones bên cánh trái, thủ thành Kim Seung-gyu mắc sai lầm hiếm hoi khi băng ra đấm bóng không dính. Luis Romo có mặt đúng lúc, thực hiện cú vô lê quyết đoán vào lưới trống, biến sân vận động Guadalajara thành một ngày hội thực sự.

Sự bế tắc của các ngôi sao xứ Kim chi

Bị dẫn bàn, Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đây là ngày thi đấu mà các ngôi sao tấn công của đội khách chơi dưới sức. Thủ quân Son Heung-min dù rất nỗ lực với một pha lốp bóng kỹ thuật vượt qua thủ môn Rangel, nhưng hậu vệ Edson Alvarez đã kịp lùi về móc bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.

Đáng chú ý, HLV Hong Myung-bo đã quyết định rút Son Heung-min ra nghỉ ở phút 60 khi nhận thấy ngôi sao này không đạt phong độ tốt nhất. Những sự thay đổi sau đó như Hwang Hee-chan hay Yang Hyun-jun giúp lối chơi của Hàn Quốc giàu tốc độ hơn, nhưng sự hiệu quả vẫn là con số không. Phút 76, Oh Hyun-gyu khiến các cổ động viên tiếc nuối khi dứt điểm hụt bóng trong tư thế trống trải sau đường căng ngang dọn cỗ của Yang Hyun-jun.

Hàn Quốc chơi nỗ lực nhưng không thể gỡ hòa.

Bản lĩnh phòng ngự và tấm vé sớm

Những phút cuối trận chứng kiến sự kiên cường của hàng thủ Mexico. Thủ môn Rangel đã có ít nhất hai tình huống cứu thua xuất thần, đặc biệt là pha cản phá cú đánh đầu cận thành của Gue-Sung Cho ở phút 87. Mexico lùi sâu đội hình, bịt kín mọi kẽ hở và bảo toàn thành công cách biệt mong manh.

Thống kê Mexico Hàn Quốc Tỷ số 1 0 Bàn thắng Luis Romo (50') - Điểm số bảng A 6 3

Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, Mexico chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn đứng thứ hai bảng A và sẽ phải bước vào trận quyết đấu sinh tử với Nam Phi ở lượt trận cuối cùng để định đoạt số phận tại World Cup 2026.