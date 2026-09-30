Mexico 1-1 Peru: Hai đội chia điểm Peru đối mặt với bài toán nan giải trước Mexico khi sở hữu phong độ thiếu ổn định, trong khi đối thủ vẫn duy trì mạch trận bất bại đầy tự tin và thuyết phục.

Mexico 1 - 1 Peru Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mexico tiếp đón Peru.

9' Thẻ vàng Phút 9': Y. Yotun (Peru) nhận thẻ vàng (Roughing).

9' Thẻ vàng Phút 9': M. Lopez (Peru) nhận thẻ vàng (Tripping).

26' BÀN THẮNG! Peru (0-1) Phút 26': J. Velez (Peru) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

28' Thẻ vàng Phút 28': J. Velez (Peru) nhận thẻ vàng (Tripping).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': R. Garces (Peru) nhận thẻ vàng (Roughing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Mexico (1-1) Phút 49': V. Guzman (Mexico) lập công (kiến tạo: D. Garcia). Tỷ số: 1 - 1.

49' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 67% - 33% Peru, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 2.

52' Thẻ vàng Phút 52': M. Chavez Garcia (Mexico) nhận thẻ vàng (Tripping).

61' Thay người Phút 61' (Mexico): D. Campillo Del Campo vào sân thay V. Guzman.

61' Thay người Phút 61' (Mexico): S. Gimenez vào sân thay G. Berterame.

61' Thay người Phút 61' (Mexico): L. Romo vào sân thay D. Garcia.

62' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 67% - 33% Peru, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 2.

68' Thay người Phút 68' (Peru): J. Vidales vào sân thay P. Magallanes.

68' Thay người Phút 68' (Peru): A. Valera vào sân thay A. Ugarriza.

74' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 67% - 33% Peru, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 2.

78' Thay người Phút 78' (Mexico): H. Camberos vào sân thay O. Pineda.

78' Thay người Phút 78' (Mexico): R. Alvarado vào sân thay I. Violante.

78' Thay người Phút 78' (Mexico): S. Sandoval vào sân thay A. Fidalgo.

80' Thay người Phút 80' (Peru): O. Sonne vào sân thay M. Huaman.

84' Thay người Phút 84' (Peru): C. Inga vào sân thay J. Velez.

84' Thay người Phút 84' (Peru): J. Concha vào sân thay Y. Yotun.

86' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 62% - 38% Peru, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 15 - 10, cứu thua 1 - 3.

KT Kết thúc: Mexico 1-1 Peru Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 09:56 30/09/2026

Đội hình chính thức Mexico Sơ đồ 4-5-1 · HLV Rafael Marquez Peru Sơ đồ 4-3-3 · HLV Óscar Manuel Ibáñez Holzmann 12 Oscar García 20 Mateo Chávez 4 Victor Guzmán 27 Everardo López 19 Denzell Garcia 17 Orbelín Pineda 16 Jeremy Márquez 8 Álvaro Fidalgo 18 Obed Vargas 26 Isaías Violante 9 Germán Berterame 1 Pedro Gallese 4 Marcos López 2 Oslimg Mora 15 Renzo Garcés 16 Wilder Cartagena 11 Jairo Vélez 13 Marco Huamán 8 Erick Noriega 26 Piero Magallanes 7 Adrián Ugarriza 19 Yoshimar Yotún Dự bị Mexico 29 Alex Padilla 3 Diego Campillo 6 Erik Lira 5 Johan Vásquez 7 Luis Romo 2 Jorge Sánchez 23 Jesús Gallardo 10 Gilberto Mora 21 Hugo Camberos Peru 21 Diego Romero 12 Matías Córdova 5 Miguel Araujo 22 Oliver Sonne 23 César Inga 17 Jairo Concha 6 Jesús Pretell 14 Rodrigo Vilca 3 Alfonso Barco Cập nhật đội hình lúc 07:33 30/09/2026

Mexico Thống kê Peru 67% Kiểm soát bóng 33% 4 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 3 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Jairo Vélez Peru 1 bàn

Đội tuyển Peru bước vào cuộc so tài với Mexico trong bối cảnh phong độ chưa thực sự thuyết phục, tạo nên thách thức lớn cho tham vọng tìm lại nhịp điệu thi đấu tích cực. Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 08:00 ngày 30/09/2026 trên sân vận động Sports Illustrated Stadium, nơi thử thách bản lĩnh của thầy trò đại diện Nam Mỹ trước một đối thủ đang có trạng thái thi đấu vững vàng.

Bối cảnh và sự tương phản về mặt phong độ

Khó khăn đang bủa vây Peru khi nhìn vào màn trình diễn thời gian qua. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng, trải qua 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Sự trồi sụt về mặt kết quả phản ánh rõ những mắt xích chưa ăn khớp trong lối chơi, khiến họ luôn phải rơi vào thế rượt đuổi khó khăn.

Trái ngược với sự chật vật của đối thủ, Mexico bước vào trận đấu với tâm thế thong dong và đầy tự tin. Đại diện Bắc Mỹ sở hữu chuỗi 5 trận gần nhất bất bại, trong đó giành tới 3 chiến thắng và có 2 trận hòa. Tính ổn định cao ở các tuyến giúp Mexico duy trì sự kiểm soát thế trận nhịp nhàng và luôn biết cách tạo ra áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Ưu thế từ kết quả chạm trán gần nhất

Không chỉ vượt trội về chuỗi trận gần đây, lợi thế tâm lý cũng đang đứng về phía Mexico. Ở lần chạm trán duy nhất gần nhất giữa hai đội, Mexico là bên giành thắng lợi tuyệt đối, trong khi Peru không thể tạo nên bất ngờ.

Kết quả từ lần gặp gỡ trước đó là điểm tựa tinh thần không nhỏ cho Mexico, đồng thời đặt ra bài toán hóc búa cho Peru. Để tìm đường trở lại quỹ đạo tích cực, đội khách buộc phải xốc lại đội hình và chơi với sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên.

Chờ đợi phản ứng từ đội khách

Mặc dù phong độ lép vế, động lực tìm kiếm một kết quả khởi sắc để chặn đà sa sút là vũ khí lớn nhất của Peru ở chuyến làm khách này. Lối chơi kiên cường cùng tinh thần quyết tâm cải thiện tình hình có thể giúp họ gây ra những khó khăn nhất định cho đối thủ.

Dẫu vậy, với tính kỷ luật và phong độ ổn định đang được duy trì, Mexico vẫn nắm trong tay thế chủ động để triển khai phương án thi đấu quen thuộc trên sân Sports Illustrated Stadium.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Mexico · 1 thắng 0 hòa Peru · 0 thắng Mexico 1 - 0 Peru MEX

Mexico 5 trận gần nhất H B T T T 9 Trận 6-3-0 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 3 Thủng lưới Peru 5 trận gần nhất B B T H B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 12 Thủng lưới