Thể thao Mexico 2-0 Ecuador: Mexico giành chiến thắng Với 9 điểm tuyệt đối và vị trí dẫn đầu, Mexico bước vào cuộc đối đầu với Ecuador tại Estadio Banorte trong tâm thế của đội cửa trên, đối mặt với một đối thủ đang tìm kiếm sự ổn định.

Mexico 2 - 0 Ecuador Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mexico tiếp đón Ecuador.

22' BÀN THẮNG! Mexico (1-0) Phút 22': J. Quinones (Mexico) lập công (kiến tạo: R. Alvarado). Tỷ số: 1 - 0.

31' BÀN THẮNG! Mexico (2-0) Phút 31': R. Jimenez (Mexico) lập công (kiến tạo: J. Quinones). Tỷ số: 2 - 0.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': A. Franco (Ecuador) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Ecuador): Y. Medina vào sân thay A. Franco.

46' Thay người Phút 46' (Ecuador): A. Preciado vào sân thay J. Ordonez.

58' Thay người Phút 58' (Mexico): B. Gutierrez vào sân thay G. Mora.

59' Thay người Phút 59' (Ecuador): K. Rodriguez vào sân thay E. Valencia.

73' Thay người Phút 73' (Mexico): O. Vargas vào sân thay L. Romo.

74' Thay người Phút 74' (Mexico): S. Gimenez vào sân thay R. Jimenez.

79' Thay người Phút 79' (Ecuador): J. Caicedo vào sân thay J. Yeboah.

79' Thay người Phút 79' (Ecuador): K. Paez vào sân thay N. Angulo.

80' Thay người Phút 80' (Mexico): O. Pineda vào sân thay J. Quinones.

80' Thay người Phút 80' (Mexico): I. Reyes vào sân thay R. Alvarado.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': K. Paez (Ecuador) nhận thẻ vàng (Tripping).

90+5' Thẻ đỏ Phút 90+5': P. Hincapie (Ecuador) nhận thẻ đỏ (Unsportsmanlike conduct).

90+9' Thẻ vàng Phút 90+9': M. Caicedo (Ecuador) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: Mexico 2-0 Ecuador Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 11:11 01/07/2026

Mexico 2 - 0 Ecuador Trận đấu đang diễn ra 90+4' Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp

Piero Hincapie dùng tay che miệng khi nói chuyện với cầu thủ Mexico. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Ecuador.

Piero Hincapie dùng tay che miệng khi nói chuyện với cầu thủ Mexico. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Ecuador. 90+3' Orbelín Pineda bỏ lỡ cơ hội

Orbelín Pineda băng xuống đón đường chọc khe thuận lợi của Erik Lira rồi dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên phải khung thành Ecuador.

Orbelín Pineda băng xuống đón đường chọc khe thuận lợi của Erik Lira rồi dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên phải khung thành Ecuador. 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có thêm 7 phút bù giờ.

Hiệp hai có thêm 7 phút bù giờ. 90' Mexico không được hưởng penalty

Một pha va chạm mạnh diễn ra trong vòng cấm Ecuador, nhưng trọng tài không xác định Caicedo phạm lỗi.

Một pha va chạm mạnh diễn ra trong vòng cấm Ecuador, nhưng trọng tài không xác định Caicedo phạm lỗi. 88' Ecuador bế tắc

Ecuador tiếp tục đưa bóng vào vòng cấm Mexico, nhưng vẫn chưa thể tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng lên khung thành đối phương.

Ecuador tiếp tục đưa bóng vào vòng cấm Mexico, nhưng vẫn chưa thể tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng lên khung thành đối phương. 85' Mexico thong dong cuối trận

Mexico cầm bóng tốt, thi đấu chậm rãi và khiến Ecuador không có nhiều cơ hội triển khai tấn công trong những phút cuối.

Mexico cầm bóng tốt, thi đấu chậm rãi và khiến Ecuador không có nhiều cơ hội triển khai tấn công trong những phút cuối. 80' Mexico điều chỉnh nhân sự

Mexico đang nỗ lực bảo vệ thành quả trong những phút cuối. Đội chủ nhà tạo ra những thay đổi về cả nhân sự lẫn chiến thuật.

Mexico đang nỗ lực bảo vệ thành quả trong những phút cuối. Đội chủ nhà tạo ra những thay đổi về cả nhân sự lẫn chiến thuật. 74' Kevin Rodríguez bỏ lỡ cơ hội quan trọng

Moises Caicedo thực hiện đường chọc khe bổng tinh tế để Kevin Rodríguez băng xuống trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Ecuador lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc.

Moises Caicedo thực hiện đường chọc khe bổng tinh tế để Kevin Rodríguez băng xuống trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Ecuador lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc. 72' Hàng thủ Mexico chơi tập trung

Ecuador có pha tạt bóng đầy ấn tượng vào vòng cấm Mexico, nhưng Plata không thể dứt điểm cận thành trước sự kèm cặp quyết liệt của các hậu vệ áo xanh.

Ecuador có pha tạt bóng đầy ấn tượng vào vòng cấm Mexico, nhưng Plata không thể dứt điểm cận thành trước sự kèm cặp quyết liệt của các hậu vệ áo xanh. 67' Galindez cứu thua

César Montes bật cao đón quả phạt góc của đồng đội rồi đánh đầu quyết đoán về phía khung thành Ecuador. Thủ môn Galindez đã phải vất vả cứu thua cho đội bóng áo vàng.

César Montes bật cao đón quả phạt góc của đồng đội rồi đánh đầu quyết đoán về phía khung thành Ecuador. Thủ môn Galindez đã phải vất vả cứu thua cho đội bóng áo vàng. 63' Mexico giải nguy kịp thời

Moisés Caicedo thực hiện quả tạt đầy ý đồ vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Mexico kịp thời phá bóng giải nguy. Ecuador sau đó được hưởng một quả phạt góc.

Moisés Caicedo thực hiện quả tạt đầy ý đồ vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Mexico kịp thời phá bóng giải nguy. Ecuador sau đó được hưởng một quả phạt góc. 60' Ecuador bế tắc

Một giờ thi đấu đã trôi qua nhưng Ecuador vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi tập trung của Mexico.

Một giờ thi đấu đã trôi qua nhưng Ecuador vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi tập trung của Mexico. 57' Mexico giải nguy tốt

Nilson Angulo thực hiện quả tạt vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự Mexico đã chơi tập trung và kịp thời phá bóng giải nguy.

Nilson Angulo thực hiện quả tạt vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự Mexico đã chơi tập trung và kịp thời phá bóng giải nguy. 53' Mexico tấn công chủ động

César Montes thực hiện đường chuyền dài hướng đến vị trí của Julián Quiñones, nhưng bóng đi quá mạnh và lăn hết đường biên ngang. Ecuador được hưởng quả phát bóng lên.

César Montes thực hiện đường chuyền dài hướng đến vị trí của Julián Quiñones, nhưng bóng đi quá mạnh và lăn hết đường biên ngang. Ecuador được hưởng quả phát bóng lên. 51' Pedro Vite sút xa vọt xà

Pedro Vite khống chế đường chuyền thuận lợi từ Gonzalo Plata ngay sát vòng cấm, nhưng cú sút sau đó lại đi vọt xà ngang.

Pedro Vite khống chế đường chuyền thuận lợi từ Gonzalo Plata ngay sát vòng cấm, nhưng cú sút sau đó lại đi vọt xà ngang. 45+6' Hiệp một khép lại

Hiệp một kết thúc với lợi thế 2-0 nghiêng về Mexico trước Ecuador.

Hiệp một kết thúc với lợi thế 2-0 nghiêng về Mexico trước Ecuador. 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một có thêm 5 phút bù giờ.

Hiệp một có thêm 5 phút bù giờ. 44' Raul Jimenez dứt điểm chệch khung thành

Mexico suýt có bàn thứ ba sau pha lên bóng sắc lẹm bên cánh phải. Raul Jimenez tung cú sút từ tuyến hai, nhưng bóng đi chệch khung thành Ecuador trong gang tấc.

Mexico suýt có bàn thứ ba sau pha lên bóng sắc lẹm bên cánh phải. Raul Jimenez tung cú sút từ tuyến hai, nhưng bóng đi chệch khung thành Ecuador trong gang tấc. 40' Rangel cứu thua ấn tượng

John Yeboah đi bóng lắt léo bên cánh phải, bó vào trong rồi dứt điểm chân trái đầy ấn tượng. Tuy nhiên, thủ môn Rangel bên phía Mexico đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.

John Yeboah đi bóng lắt léo bên cánh phải, bó vào trong rồi dứt điểm chân trái đầy ấn tượng. Tuy nhiên, thủ môn Rangel bên phía Mexico đã phản xạ xuất sắc để cứu thua. 38' Ecuador bế tắc

Ecuador được hưởng quả đá phạt nhưng Caicedo lại treo bóng quá tệ, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Ecuador được hưởng quả đá phạt nhưng Caicedo lại treo bóng quá tệ, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. 35' Nilson Angulo phạm lỗi

Trọng tài Slavko Vincic cắt còi sau khi xác định Nilson Angulo bên phía Ecuador vào bóng quá quyết liệt trong pha tranh chấp.

Trọng tài Slavko Vincic cắt còi sau khi xác định Nilson Angulo bên phía Ecuador vào bóng quá quyết liệt trong pha tranh chấp. 31' Vào! Mexico 2-0 Ecuador

Mexico tổ chức tấn công sắc lẹm và hiệu quả để gia tăng cách biệt. Raul Jimenez là người lập công với cú dứt điểm ở đẳng cấp rất cao, một lần nữa đánh bại thủ môn Galindez.

Mexico tổ chức tấn công sắc lẹm và hiệu quả để gia tăng cách biệt. Raul Jimenez là người lập công với cú dứt điểm ở đẳng cấp rất cao, một lần nữa đánh bại thủ môn Galindez. 29' Alvarado bị đau

Valencia của Ecuador có pha vào bóng rất nguy hiểm với Alvarado, khiến cầu thủ Mexico tỏ ra đau đớn và cần được chăm sóc.

Valencia của Ecuador có pha vào bóng rất nguy hiểm với Alvarado, khiến cầu thủ Mexico tỏ ra đau đớn và cần được chăm sóc. 27' Ecuador cần quãng nghỉ

Quãng nghỉ giữa hiệp một là rất cần thiết để Ecuador tổ chức lại đội hình sau những phút bị Mexico dồn ép nghẹt thở.

Quãng nghỉ giữa hiệp một là rất cần thiết để Ecuador tổ chức lại đội hình sau những phút bị Mexico dồn ép nghẹt thở. 21' Vào! Mexico 1-0 Ecuador

Julian Quinones bứt tốc rồi ngoặt bóng vào trong vòng cấm Ecuador trước khi tung cú dứt điểm trái phá. Thủ môn Galindez hoàn toàn không có cơ hội cứu thua.

Julian Quinones bứt tốc rồi ngoặt bóng vào trong vòng cấm Ecuador trước khi tung cú dứt điểm trái phá. Thủ môn Galindez hoàn toàn không có cơ hội cứu thua. 17' John Yeboah dứt điểm trúng cột dọc

John Yeboah có pha đi bóng và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao. May cho Mexico là cú sút của cầu thủ Ecuador lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

John Yeboah có pha đi bóng và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao. May cho Mexico là cú sút của cầu thủ Ecuador lại đưa bóng đi trúng cột dọc. 15' Ecuador thoát thua

Bóng bật ra đúng vị trí của Gilberto Mora trong vòng cấm và cầu thủ trẻ Mexico lập tức tung cú sút rất căng. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc.

Bóng bật ra đúng vị trí của Gilberto Mora trong vòng cấm và cầu thủ trẻ Mexico lập tức tung cú sút rất căng. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc. 8' Raul Jimenez đánh đầu chệch cột

Raul Jimenez băng vào đón quả tạt chuẩn xác của Luis Romo rồi đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc bên trái khung thành Ecuador trong gang tấc.

Raul Jimenez băng vào đón quả tạt chuẩn xác của Luis Romo rồi đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc bên trái khung thành Ecuador trong gang tấc. 7' Luis Romo sút xa

Luis Romo đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút xa rất căng, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ Mexico đi thiếu chính xác.

Luis Romo đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút xa rất căng, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ Mexico đi thiếu chính xác. 6' Gilberto Mora sút xa

Gilberto Mora nỗ lực gây bất ngờ cho thủ môn Ecuador bằng cú sút xa táo bạo sau pha xử lý bóng, nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Gilberto Mora nỗ lực gây bất ngờ cho thủ môn Ecuador bằng cú sút xa táo bạo sau pha xử lý bóng, nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. 3' Mexico tạo sức ép sớm

Mexico nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép mạnh mẽ lên khung thành Ecuador, khiến đội bóng áo vàng phải co cụm phòng ngự.

Mexico nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép mạnh mẽ lên khung thành Ecuador, khiến đội bóng áo vàng phải co cụm phòng ngự. 1' Trận đấu bắt đầu

Mexico giao bóng, trận đấu giữa Mexico và Ecuador chính thức bắt đầu.

Mexico giao bóng, trận đấu giữa Mexico và Ecuador chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Mexico vs Ecuador lăn bóng.

Cập nhật lúc 07:56 01/07/2026

Cuộc đối đầu giữa Mexico và Ecuador trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 08:00 ngày 01/07/2026 tại sân vận động Estadio Banorte. Đây là màn chạm trán thu hút sự chú ý lớn khi Mexico đang thể hiện một sức mạnh đáng gờm, trong khi Ecuador nỗ lực khẳng định vị thế của mình tại đấu trường lớn nhất hành tinh.

Sức mạnh tuyệt đối của Mexico

Mexico đang trải qua một giai đoạn thăng hoa rực rỡ với phong độ không thể ngăn cản. Đội bóng này đã thiết lập chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trong các lần ra sân gần nhất, qua đó độc chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối. Sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu hiệu quả đang biến Mexico thành một thử thách cực đại cho bất kỳ đối thủ nào.

Với tâm thế của đội dẫn đầu, Mexico không chỉ sở hữu sự tự tin mà còn có được sự gắn kết chặt chẽ giữa các tuyến. Chuỗi trận toàn thắng là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Thử thách cho bản lĩnh Ecuador

Phía bên kia chiến tuyến, Ecuador lại đang cho thấy những dấu hiệu thiếu ổn định về mặt phong độ. Trong 3 trận đấu gần đây nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 1 thất bại. Kết quả trồi sụt này buộc Ecuador phải có những điều chỉnh kịp thời nếu muốn đứng vững trước sức ép từ phía Mexico.

Dù vậy, Ecuador vẫn luôn được biết đến là một đối thủ khó chịu với lối đá giàu thể lực và không ngại va chạm. Để có thể giành được kết quả khả quan tại Estadio Banorte, họ cần phải tìm lại sự tập trung cao độ trong khâu phòng ngự và tận dụng tối đa các cơ hội phản công.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Mặc dù phong độ hiện tại đang nghiêng hẳn về phía Mexico, nhưng lịch sử đối đầu lại kể một câu chuyện khác về sự cân bằng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, sự kịch tính luôn được đẩy lên cao khi mỗi bên đều giành được 1 chiến thắng và có tới 3 trận kết thúc với tỉ số hòa.

Số liệu này cho thấy Ecuador không hề e sợ Mexico trong những lần đối đầu trực tiếp. Sự hiểu rõ về lối chơi của nhau thường khiến các cuộc đối đầu giữa hai đại diện này trở nên giằng co và khó đoán định cho đến những phút cuối cùng.

Nhận định trận đấu

Xét về tương quan hiện tại, Mexico rõ ràng là đội chiếm ưu thế nhờ phong độ hủy diệt và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu tại World Cup luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Ecuador với điểm tựa từ lịch sử đối đầu cân bằng hoàn toàn có khả năng gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Trận đấu tại Estadio Banorte hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng về mặt chiến thuật, nơi Mexico nỗ lực duy trì mạch thắng, còn Ecuador quyết tâm tìm lại chính mình để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

15/10/2025: Mexico 1 - 1 Ecuador

01/07/2024: Mexico 0 - 0 Ecuador

06/06/2022: Mexico 0 - 0 Ecuador

28/10/2021: Mexico 2 - 3 Ecuador

10/06/2019: Mexico 3 - 2 Ecuador

Phong độ gần đây của Mexico

25/06/2026: CH Séc 0-3 Mexico (Thắng)

19/06/2026: Mexico 1-0 Hàn Quốc (Thắng)

12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thắng)

05/06/2026: Mexico 5-1 Serbia (Thắng)

31/05/2026: Mexico 1-0 Úc (Thắng)

Phong độ gần đây của Ecuador

26/06/2026: Ecuador 2-1 Đức (Thắng)

21/06/2026: Ecuador 0-0 Curaçao (Hòa)

15/06/2026: Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador (Thua)

08/06/2026: Ecuador 3-0 Guatemala (Thắng)

31/05/2026: Ecuador 2-1 Ả Rập Xê Út (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Mexico 1 9 WWW

Phong độ và thống kê đội

Mexico (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 3 (2 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Ecuador (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Mexico: Không có thông tin chấn thương

Ecuador: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Mexico

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Mexico or draw and -3.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 07:21 01/07/2026

Đội hình chính thức

Mexico

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Javier Aguirre

Đội hình xuất phát:

1. Raúl Rangel (G)

2. Jorge Sánchez (D)

3. César Montes (D)

5. Johan Vásquez (D)

23. Jesús Gallardo (D)

19. Gilberto Mora (M)

6. Erik Lira (M)

7. Luis Romo (M)

25. Roberto Alvarado (F)

9. Raúl Jiménez (F)

16. Julián Quiñones (F)

Dự bị:

12. Carlos Acevedo

13. Guillermo Ochoa

15. Israel Reyes

20. Mateo Chávez

4. Edson Álvarez

24. Luis Chávez

8. Álvaro Fidalgo

17. Orbelín Pineda

18. Obed Vargas

26. Brian Gutiérrez

21. César Huerta

10. Alexis Vega

14. Armando González

22. Guillermo Martínez

11. Santiago Giménez

Ecuador

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Sebastian Beccacece

Đội hình xuất phát:

1. Hernán Galíndez (G)

21. Alan Franco (D)

4. Joel Ordóñez (D)

6. Willian Pacho (D)

3. Piero Hincapié (D)

9. John Yeboah (M)

23. Moisés Caicedo (M)

15. Pedro Vite (M)

20. Nilson Angulo (M)

19. Gonzalo Plata (F)

13. Enner Valencia (F)

Dự bị: