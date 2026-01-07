Mexico 2-0 Ecuador: Mexico giành chiến thắng
Với 9 điểm tuyệt đối và vị trí dẫn đầu, Mexico bước vào cuộc đối đầu với Ecuador tại Estadio Banorte trong tâm thế của đội cửa trên, đối mặt với một đối thủ đang tìm kiếm sự ổn định.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Mexico tiếp đón Ecuador.
- 22'BÀN THẮNG! Mexico (1-0)
Phút 22': J. Quinones (Mexico) lập công (kiến tạo: R. Alvarado). Tỷ số: 1 - 0.
- 31'BÀN THẮNG! Mexico (2-0)
Phút 31': R. Jimenez (Mexico) lập công (kiến tạo: J. Quinones). Tỷ số: 2 - 0.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': A. Franco (Ecuador) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ecuador): Y. Medina vào sân thay A. Franco.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ecuador): A. Preciado vào sân thay J. Ordonez.
- 58'Thay người
Phút 58' (Mexico): B. Gutierrez vào sân thay G. Mora.
- 59'Thay người
Phút 59' (Ecuador): K. Rodriguez vào sân thay E. Valencia.
- 73'Thay người
Phút 73' (Mexico): O. Vargas vào sân thay L. Romo.
- 74'Thay người
Phút 74' (Mexico): S. Gimenez vào sân thay R. Jimenez.
- 79'Thay người
Phút 79' (Ecuador): J. Caicedo vào sân thay J. Yeboah.
- 79'Thay người
Phút 79' (Ecuador): K. Paez vào sân thay N. Angulo.
- 80'Thay người
Phút 80' (Mexico): O. Pineda vào sân thay J. Quinones.
- 80'Thay người
Phút 80' (Mexico): I. Reyes vào sân thay R. Alvarado.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': K. Paez (Ecuador) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 90+5'Thẻ đỏ
Phút 90+5': P. Hincapie (Ecuador) nhận thẻ đỏ (Unsportsmanlike conduct).
- 90+9'Thẻ vàng
Phút 90+9': M. Caicedo (Ecuador) nhận thẻ vàng (Tripping).
- KTKết thúc: Mexico 2-0 Ecuador
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 11:11 01/07/2026
- 90+4' Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp
Piero Hincapie dùng tay che miệng khi nói chuyện với cầu thủ Mexico. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Ecuador.
- 90+3' Orbelín Pineda bỏ lỡ cơ hội
Orbelín Pineda băng xuống đón đường chọc khe thuận lợi của Erik Lira rồi dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên phải khung thành Ecuador.
- 90' Thời gian bù giờ
Hiệp hai có thêm 7 phút bù giờ.
- 90' Mexico không được hưởng penalty
Một pha va chạm mạnh diễn ra trong vòng cấm Ecuador, nhưng trọng tài không xác định Caicedo phạm lỗi.
- 88' Ecuador bế tắc
Ecuador tiếp tục đưa bóng vào vòng cấm Mexico, nhưng vẫn chưa thể tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng lên khung thành đối phương.
- 85' Mexico thong dong cuối trận
Mexico cầm bóng tốt, thi đấu chậm rãi và khiến Ecuador không có nhiều cơ hội triển khai tấn công trong những phút cuối.
- 80' Mexico điều chỉnh nhân sự
Mexico đang nỗ lực bảo vệ thành quả trong những phút cuối. Đội chủ nhà tạo ra những thay đổi về cả nhân sự lẫn chiến thuật.
- 74' Kevin Rodríguez bỏ lỡ cơ hội quan trọng
Moises Caicedo thực hiện đường chọc khe bổng tinh tế để Kevin Rodríguez băng xuống trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Ecuador lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc.
- 72' Hàng thủ Mexico chơi tập trung
Ecuador có pha tạt bóng đầy ấn tượng vào vòng cấm Mexico, nhưng Plata không thể dứt điểm cận thành trước sự kèm cặp quyết liệt của các hậu vệ áo xanh.
- 67' Galindez cứu thua
César Montes bật cao đón quả phạt góc của đồng đội rồi đánh đầu quyết đoán về phía khung thành Ecuador. Thủ môn Galindez đã phải vất vả cứu thua cho đội bóng áo vàng.
- 63' Mexico giải nguy kịp thời
Moisés Caicedo thực hiện quả tạt đầy ý đồ vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Mexico kịp thời phá bóng giải nguy. Ecuador sau đó được hưởng một quả phạt góc.
- 60' Ecuador bế tắc
Một giờ thi đấu đã trôi qua nhưng Ecuador vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi tập trung của Mexico.
- 57' Mexico giải nguy tốt
Nilson Angulo thực hiện quả tạt vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự Mexico đã chơi tập trung và kịp thời phá bóng giải nguy.
- 53' Mexico tấn công chủ động
César Montes thực hiện đường chuyền dài hướng đến vị trí của Julián Quiñones, nhưng bóng đi quá mạnh và lăn hết đường biên ngang. Ecuador được hưởng quả phát bóng lên.
- 51' Pedro Vite sút xa vọt xà
Pedro Vite khống chế đường chuyền thuận lợi từ Gonzalo Plata ngay sát vòng cấm, nhưng cú sút sau đó lại đi vọt xà ngang.
- 45+6' Hiệp một khép lại
Hiệp một kết thúc với lợi thế 2-0 nghiêng về Mexico trước Ecuador.
- 45' Thời gian bù giờ
Hiệp một có thêm 5 phút bù giờ.
- 44' Raul Jimenez dứt điểm chệch khung thành
Mexico suýt có bàn thứ ba sau pha lên bóng sắc lẹm bên cánh phải. Raul Jimenez tung cú sút từ tuyến hai, nhưng bóng đi chệch khung thành Ecuador trong gang tấc.
- 40' Rangel cứu thua ấn tượng
John Yeboah đi bóng lắt léo bên cánh phải, bó vào trong rồi dứt điểm chân trái đầy ấn tượng. Tuy nhiên, thủ môn Rangel bên phía Mexico đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.
- 38' Ecuador bế tắc
Ecuador được hưởng quả đá phạt nhưng Caicedo lại treo bóng quá tệ, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.
- 35' Nilson Angulo phạm lỗi
Trọng tài Slavko Vincic cắt còi sau khi xác định Nilson Angulo bên phía Ecuador vào bóng quá quyết liệt trong pha tranh chấp.
- 31' Vào! Mexico 2-0 Ecuador
Mexico tổ chức tấn công sắc lẹm và hiệu quả để gia tăng cách biệt. Raul Jimenez là người lập công với cú dứt điểm ở đẳng cấp rất cao, một lần nữa đánh bại thủ môn Galindez.
- 29' Alvarado bị đau
Valencia của Ecuador có pha vào bóng rất nguy hiểm với Alvarado, khiến cầu thủ Mexico tỏ ra đau đớn và cần được chăm sóc.
- 27' Ecuador cần quãng nghỉ
Quãng nghỉ giữa hiệp một là rất cần thiết để Ecuador tổ chức lại đội hình sau những phút bị Mexico dồn ép nghẹt thở.
- 21' Vào! Mexico 1-0 Ecuador
Julian Quinones bứt tốc rồi ngoặt bóng vào trong vòng cấm Ecuador trước khi tung cú dứt điểm trái phá. Thủ môn Galindez hoàn toàn không có cơ hội cứu thua.
- 17' John Yeboah dứt điểm trúng cột dọc
John Yeboah có pha đi bóng và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao. May cho Mexico là cú sút của cầu thủ Ecuador lại đưa bóng đi trúng cột dọc.
- 15' Ecuador thoát thua
Bóng bật ra đúng vị trí của Gilberto Mora trong vòng cấm và cầu thủ trẻ Mexico lập tức tung cú sút rất căng. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc.
- 8' Raul Jimenez đánh đầu chệch cột
Raul Jimenez băng vào đón quả tạt chuẩn xác của Luis Romo rồi đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc bên trái khung thành Ecuador trong gang tấc.
- 7' Luis Romo sút xa
Luis Romo đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút xa rất căng, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ Mexico đi thiếu chính xác.
- 6' Gilberto Mora sút xa
Gilberto Mora nỗ lực gây bất ngờ cho thủ môn Ecuador bằng cú sút xa táo bạo sau pha xử lý bóng, nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
- 3' Mexico tạo sức ép sớm
Mexico nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép mạnh mẽ lên khung thành Ecuador, khiến đội bóng áo vàng phải co cụm phòng ngự.
- 1' Trận đấu bắt đầu
Mexico giao bóng, trận đấu giữa Mexico và Ecuador chính thức bắt đầu.
- 0' Trận đấu bắt đầu
Trận đấu giữa Mexico vs Ecuador lăn bóng.
Cập nhật lúc 07:56 01/07/2026
Cuộc đối đầu giữa Mexico và Ecuador trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 08:00 ngày 01/07/2026 tại sân vận động Estadio Banorte. Đây là màn chạm trán thu hút sự chú ý lớn khi Mexico đang thể hiện một sức mạnh đáng gờm, trong khi Ecuador nỗ lực khẳng định vị thế của mình tại đấu trường lớn nhất hành tinh.
Sức mạnh tuyệt đối của Mexico
Mexico đang trải qua một giai đoạn thăng hoa rực rỡ với phong độ không thể ngăn cản. Đội bóng này đã thiết lập chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trong các lần ra sân gần nhất, qua đó độc chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối. Sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu hiệu quả đang biến Mexico thành một thử thách cực đại cho bất kỳ đối thủ nào.
Với tâm thế của đội dẫn đầu, Mexico không chỉ sở hữu sự tự tin mà còn có được sự gắn kết chặt chẽ giữa các tuyến. Chuỗi trận toàn thắng là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm tiến sâu tại giải đấu năm nay.
Thử thách cho bản lĩnh Ecuador
Phía bên kia chiến tuyến, Ecuador lại đang cho thấy những dấu hiệu thiếu ổn định về mặt phong độ. Trong 3 trận đấu gần đây nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 1 thất bại. Kết quả trồi sụt này buộc Ecuador phải có những điều chỉnh kịp thời nếu muốn đứng vững trước sức ép từ phía Mexico.
Dù vậy, Ecuador vẫn luôn được biết đến là một đối thủ khó chịu với lối đá giàu thể lực và không ngại va chạm. Để có thể giành được kết quả khả quan tại Estadio Banorte, họ cần phải tìm lại sự tập trung cao độ trong khâu phòng ngự và tận dụng tối đa các cơ hội phản công.
Lịch sử đối đầu cân bằng
Mặc dù phong độ hiện tại đang nghiêng hẳn về phía Mexico, nhưng lịch sử đối đầu lại kể một câu chuyện khác về sự cân bằng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, sự kịch tính luôn được đẩy lên cao khi mỗi bên đều giành được 1 chiến thắng và có tới 3 trận kết thúc với tỉ số hòa.
Số liệu này cho thấy Ecuador không hề e sợ Mexico trong những lần đối đầu trực tiếp. Sự hiểu rõ về lối chơi của nhau thường khiến các cuộc đối đầu giữa hai đại diện này trở nên giằng co và khó đoán định cho đến những phút cuối cùng.
Nhận định trận đấu
Xét về tương quan hiện tại, Mexico rõ ràng là đội chiếm ưu thế nhờ phong độ hủy diệt và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu tại World Cup luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Ecuador với điểm tựa từ lịch sử đối đầu cân bằng hoàn toàn có khả năng gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.
Trận đấu tại Estadio Banorte hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng về mặt chiến thuật, nơi Mexico nỗ lực duy trì mạch thắng, còn Ecuador quyết tâm tìm lại chính mình để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 15/10/2025: Mexico 1 - 1 Ecuador
- 01/07/2024: Mexico 0 - 0 Ecuador
- 06/06/2022: Mexico 0 - 0 Ecuador
- 28/10/2021: Mexico 2 - 3 Ecuador
- 10/06/2019: Mexico 3 - 2 Ecuador
Phong độ gần đây của Mexico
- 25/06/2026: CH Séc 0-3 Mexico (Thắng)
- 19/06/2026: Mexico 1-0 Hàn Quốc (Thắng)
- 12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thắng)
- 05/06/2026: Mexico 5-1 Serbia (Thắng)
- 31/05/2026: Mexico 1-0 Úc (Thắng)
Phong độ gần đây của Ecuador
- 26/06/2026: Ecuador 2-1 Đức (Thắng)
- 21/06/2026: Ecuador 0-0 Curaçao (Hòa)
- 15/06/2026: Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador (Thua)
- 08/06/2026: Ecuador 3-0 Guatemala (Thắng)
- 31/05/2026: Ecuador 2-1 Ả Rập Xê Út (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Mexico
|1
|9
|WWW
Phong độ và thống kê đội
Mexico (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: WWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 3 (2 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Ecuador (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: LDW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (0 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Mexico: Không có thông tin chấn thương
Ecuador: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Mexico
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -2.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Combo Double chance : Mexico or draw and -3.5 goals
Cập nhật đội hình lúc 07:21 01/07/2026
Đội hình chính thức
Mexico
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Javier Aguirre
Đội hình xuất phát:
- 1. Raúl Rangel (G)
- 2. Jorge Sánchez (D)
- 3. César Montes (D)
- 5. Johan Vásquez (D)
- 23. Jesús Gallardo (D)
- 19. Gilberto Mora (M)
- 6. Erik Lira (M)
- 7. Luis Romo (M)
- 25. Roberto Alvarado (F)
- 9. Raúl Jiménez (F)
- 16. Julián Quiñones (F)
Dự bị:
- 12. Carlos Acevedo
- 13. Guillermo Ochoa
- 15. Israel Reyes
- 20. Mateo Chávez
- 4. Edson Álvarez
- 24. Luis Chávez
- 8. Álvaro Fidalgo
- 17. Orbelín Pineda
- 18. Obed Vargas
- 26. Brian Gutiérrez
- 21. César Huerta
- 10. Alexis Vega
- 14. Armando González
- 22. Guillermo Martínez
- 11. Santiago Giménez
Ecuador
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Sebastian Beccacece
Đội hình xuất phát:
- 1. Hernán Galíndez (G)
- 21. Alan Franco (D)
- 4. Joel Ordóñez (D)
- 6. Willian Pacho (D)
- 3. Piero Hincapié (D)
- 9. John Yeboah (M)
- 23. Moisés Caicedo (M)
- 15. Pedro Vite (M)
- 20. Nilson Angulo (M)
- 19. Gonzalo Plata (F)
- 13. Enner Valencia (F)
Dự bị:
- 12. Moisés Ramírez
- 22. Gonzalo Valle
- 25. Jackson Porozo
- 2. Félix Torres
- 26. Yaimar Medina
- 5. Jordy Alcivar
- 10. Kendry Páez
- 18. Denil Castillo
- 17. Ángelo Preciado
- 7. Pervis Estupiñán
- 8. Anthony Valencia
- 14. Alan Minda
- 16. Jordy Caicedo
- 11. Kevin Rodriguez
- 24. Jeremy Arevalo