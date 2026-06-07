Mexico 2-3 Anh: Anh giành chiến thắng Mexico bước vào cuộc đối đầu loại trực tiếp với Anh tại vòng 1/8 World Cup 2026 khi đang có chuỗi bốn trận toàn thắng, trong khi Tam Sư cũng giữ vững sự ổn định với chỉ một trận hòa trong bốn lần ra sân gần nhất.

Mexico 2 - 3 Anh Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mexico tiếp đón Anh.

1' Thẻ vàng Phút 1': D. Rice (Anh) nhận thẻ vàng (Roughing).

36' BÀN THẮNG! Anh (0-1) Phút 36': J. Bellingham (Anh) lập công (kiến tạo: B. Saka). Tỷ số: 0 - 1.

38' BÀN THẮNG! Anh (0-2) Phút 38': J. Bellingham (Anh) lập công (kiến tạo: H. Kane). Tỷ số: 0 - 2.

42' BÀN THẮNG! Mexico (1-2) Phút 42': J. Quinones (Mexico) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Mexico): E. Alvarez vào sân thay C. Montes.

46' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 61% - 39% Anh, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 1 - 2.

54' Thẻ đỏ Phút 54': J. Quansah (Anh) nhận thẻ đỏ (Serious foul).

57' Thay người Phút 57' (Anh): J. Stones vào sân thay B. Saka.

58' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 61% - 39% Anh, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 2.

60' BÀN THẮNG! Anh (1-3) Phút 60': H. Kane (Anh) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 3.

61' Thay người Phút 61' (Mexico): S. Gimenez vào sân thay G. Mora.

61' Thay người Phút 61' (Mexico): B. Gutierrez vào sân thay L. Romo.

68' Thẻ vàng Phút 68': M. Guehi (Anh) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

69' BÀN THẮNG! Mexico (2-3) Phút 69': R. Jimenez (Mexico) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 3.

70' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 60% - 40% Anh, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 1 - 2.

71' Thẻ vàng Phút 71': J. Sanchez (Mexico) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

72' Thẻ vàng Phút 72': N. O'Reilly (Anh) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

74' Thay người Phút 74' (Anh): D. Spence vào sân thay N. O'Reilly.

75' Thay người Phút 75' (Anh): D. Burn vào sân thay E. Anderson.

79' Thay người Phút 79' (Mexico): A. Fidalgo vào sân thay J. Sanchez.

81' Thay người Phút 81' (Mexico): G. Martinez vào sân thay J. Quinones.

82' Mexico ép sân Cầm bóng: Mexico 63% - 37% Anh, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 8 - 2; phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 1 - 2.

90' Thay người Phút 90' (Anh): M. Rogers vào sân thay H. Kane.

90+8' Thẻ vàng Phút 90+8': J. Vasquez (Mexico) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

90+8' Thẻ vàng Phút 90+8': J. Henderson (Anh) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Mexico 2-3 Anh Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 10:05 06/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 06:20 06/07/2026

Đội hình chính thức

Mexico

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Javier Aguirre

Đội hình xuất phát:

1. Raúl Rangel (G)

2. Jorge Sánchez (D)

3. César Montes (D)

5. Johan Vásquez (D)

23. Jesús Gallardo (D)

19. Gilberto Mora (M)

6. Erik Lira (M)

7. Luis Romo (M)

25. Roberto Alvarado (F)

9. Raúl Jiménez (F)

16. Julián Quiñones (F)

Dự bị:

12. Carlos Acevedo

13. Guillermo Ochoa

15. Israel Reyes

20. Mateo Chávez

4. Edson Álvarez

8. Álvaro Fidalgo

17. Orbelín Pineda

18. Obed Vargas

24. Luis Chávez

26. Brian Gutiérrez

10. Alexis Vega

21. César Huerta

11. Santiago Giménez

14. Armando González

22. Guillermo Martínez

Anh

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Thomas Tuchel

Đội hình xuất phát:

1. Jordan Pickford (G)

26. Jarell Quansah (D)

2. Ezri Konsa (D)

6. Marc Guéhi (D)

3. Nico O'Reilly (D)

8. Elliot Anderson (M)

4. Declan Rice (M)

7. Bukayo Saka (M)

10. Jude Bellingham (M)

18. Anthony Gordon (M)

9. Harry Kane (F)

Dự bị:

13. Dean Henderson

23. James Trafford

5. John Stones

12. Trevoh Chalobah

15. Dan Burn

24. Reece James

25. Djed Spence

14. Jordan Henderson

16. Kobbie Mainoo

17. Morgan Rogers

21. Eberechi Eze

11. Marcus Rashford

19. Ollie Watkins

20. Noni Madueke

22. Ivan Toney

Mexico và Anh sẽ chạm trán nhau tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Estadio Banorte, một địa điểm trung lập không mang lại lợi thế sân nhà cho bất kỳ đội nào. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc chỉ có kết quả thắng thua được quyết định, không còn khái niệm cải thiện thứ hạng hay tính toán điểm số như ở vòng bảng.

Phong độ ấn tượng của cả hai đội

Mexico đang cho thấy sự tự tin tuyệt đối khi bước vào trận đấu này với chuỗi bốn trận thắng liên tiếp gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực về mặt tâm lý và phong độ thi đấu, giúp đội bóng Trung Mỹ có sự chuẩn bị tốt trước một đối thủ tầm cỡ như Anh.

Trong khi đó, Tam Sư cũng không hề kém cạnh khi giữ được sự ổn định đáng nể với ba trận thắng và chỉ một trận hòa trong bốn lần ra sân gần nhất. Chuỗi phong độ này cho thấy đội bóng xứ sở sương mù đã tìm được sự cân bằng cần thiết cả về lối chơi lẫn kết quả trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp đầy áp lực.

Áp lực của trận đấu loại trực tiếp

Khác với các trận đấu vòng bảng, tính chất một trận đấu quyết định tại vòng 1/8 sẽ tạo ra một bầu không khí căng thẳng hơn hẳn. Cả hai đội đều hiểu rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng tấm vé loại khỏi giải đấu, do đó sự thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu là điều khó tránh khỏi, đặc biệt trong giai đoạn đầu.

Yếu tố sân trung lập cũng là một điểm đáng chú ý. Không đội nào có được sự cổ vũ áp đảo từ khán giả nhà, điều này phần nào san bằng lợi thế tâm lý và buộc cả Mexico lẫn Anh phải dựa hoàn toàn vào bản lĩnh, chiến thuật và phong độ hiện tại để giành chiến thắng.

Nhận định chiến thuật

Với phong độ toàn thắng gần đây, Mexico nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự tự tin cao, có thể chủ động triển khai lối chơi tấn công ngay từ đầu để tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, việc đối đầu với một đội bóng có bề dày kinh nghiệm World Cup như Anh đòi hỏi Mexico phải duy trì được sự kỷ luật trong khâu tổ chức phòng ngự.

Về phía Anh, sự ổn định trong bốn trận gần nhất cho thấy đội bóng đã xây dựng được một nền tảng chiến thuật vững chắc. Tam Sư nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu với sự thực dụng cần thiết, kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng các cơ hội để tạo khác biệt trong một cuộc chiến mà sai lầm có thể phải trả giá bằng cả hành trình tại giải đấu.

Cuộc đối đầu giữa hai lối chơi giàu tự tin của Mexico và sự chắc chắn của Anh hứa hẹn mang đến một trận đấu hấp dẫn, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo trong những thời khắc quyết định sẽ là yếu tố then chốt định đoạt đội nào giành quyền đi tiếp.

Phong độ gần đây của Mexico

01/07/2026: Mexico 2-0 Ecuador (Thắng)

25/06/2026: CH Séc 0-3 Mexico (Thắng)

19/06/2026: Mexico 1-0 Hàn Quốc (Thắng)

12/06/2026: Mexico 2-0 Nam Phi (Thắng)

05/06/2026: Mexico 5-1 Serbia (Thắng)

Phong độ gần đây của Anh

01/07/2026: Anh 2-1 CHDC Congo (Thắng)

28/06/2026: Panama 0-2 Anh (Thắng)

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)

11/06/2026: Anh 3-0 Costa Rica (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Mexico 1 9 WWWW

Phong độ và thống kê đội

Mexico

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 4

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Anh

Phong độ 5 trận gần nhất: WDWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Mexico: Không có thông tin chấn thương

England: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Mexico

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Mexico thắng: 45%

Hòa: 45%

Anh thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Mexico: -2.5 bàn

Anh: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Mexico or draw