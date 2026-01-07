Mexico đánh bại Ecuador 2-0: Chấm dứt lời nguyền 40 năm tại World Cup Chiến thắng thuyết phục trước Ecuador không chỉ đưa Mexico vào vòng 16 đội mà còn giúp El Tri phá bỏ rào cản tâm lý Quinto Partido đã ám ảnh họ suốt gần bốn thập kỷ.

Đêm huyền diệu tại sân Azteca đã chứng kiến một cột mốc lịch sử của bóng đá Mexico. Vượt qua những áp lực nghẹt thở và cả sự gián đoạn do thời tiết, thầy trò huấn luyện viên Mexico đã đánh bại Ecuador với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026. Kết quả này chính thức đưa Mexico vào vòng 16 đội, đồng thời giúp họ lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở "trận đấu thứ năm" (Quinto Partido) của một kỳ World Cup kể từ năm 1986.

Mexico thắng thuyết phục Ecuador để tiến vào vòng 16 đội.

Sự áp đảo của El Tri và khoảnh khắc bùng nổ

Dù trận đấu phải lùi lại một giờ do mưa lớn, bầu không khí tại Azteca không hề giảm nhiệt. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico đã thể hiện một lối chơi pressing tầm cao đầy chủ động, khiến Ecuador lúng túng ngay bên phần sân nhà. Raul Jimenez sớm đưa ra lời cảnh báo với cú đánh đầu sạt cột dọc ở phút thứ 7, báo hiệu một ngày làm việc vất vả cho hàng thủ đại diện Nam Mỹ.

Bước ngoặt đến ở phút 22 sau một tình huống dàn xếp tấn công mẫu mực. Roberto Alvarado thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác từ hành lang cánh trái, loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự của Ecuador. Julian Quinones tận dụng tốc độ để bứt phá trước khi tung cú dứt điểm trái phá hạ gục thủ thành Hernan Galindez, mở tỷ số trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, phút 31, tận dụng sai lầm từ đường chuyền hỏng của hậu vệ Ecuador, Mexico tổ chức phản công chớp nhoáng. Quinones tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo dọn cỗ để Raul Jimenez dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Hiệu quả trong lối chơi của Mexico được minh chứng qua con số thống kê: họ cầm bóng 60% và chuyển hóa thành công 2 trong số 10 cú sút trong hiệp một.

Quinones và Jimenez là những người hùng mang về lợi thế lớn cho chủ nhà.

Bản lĩnh phòng ngự và lời nguyền bị phá bỏ

Sang hiệp hai, Ecuador nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự nôn nóng khiến các pha phối hợp cuối cùng của họ thiếu đi độ chính xác cần thiết. Trước một hệ thống phòng ngự kín kẽ và kỷ luật của Mexico, các chân sút Nam Mỹ gần như không thể tiếp cận khung thành thủ môn Mexico.

Ngược lại, Mexico chơi chậm rãi nhưng đầy rẫy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công. Thủ quân Cesar Montes suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ ba nếu cú đánh đầu của anh không bị Galindez xuất thần cản phá. Trận đấu khép lại trong sự thất vọng của Ecuador khi Piero Hincapie nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ cuối cùng (90+5) vì lỗi phản ứng thái quá với trọng tài.

Mexico chơi hay hơn và xứng đáng với tấm vé đi tiếp.

Chiến thắng này mang ý nghĩa cực lớn về mặt tinh thần. Kể từ năm 1986, bóng đá Mexico luôn bị ám ảnh bởi việc không thể tiến xa hơn vòng 16 đội. Việc lọt vào danh sách 16 đội mạnh nhất tại kỳ World Cup 48 đội này đồng nghĩa với việc họ sẽ chơi trận đấu thứ 5 – cột mốc mà El Tri hằng khao khát. Với thành tích toàn thắng 4 trận và chưa để thủng lưới bàn nào, Mexico đang trở thành ứng viên nặng ký cho những vòng đấu sâu hơn. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và CHDC Congo.