Mexico đánh bại Nam Phi 2-0: Kỷ lục lịch sử và cơn mưa thẻ đỏ tại World Cup 2026 Chủ nhà Mexico khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận cầu kịch tính có 3 thẻ đỏ và kỷ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử của Gilberto Mora.

Dưới bầu không khí rực lửa tại TP. Mexico, đội chủ nhà đã chính thức phá bỏ lời nguyền trận mở màn bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nam Phi. Một trận cầu mang đậm hơi thở kịch tính với 3 tấm thẻ đỏ được rút ra, gợi nhớ về những cuộc đối đầu nảy lửa nhất trong lịch sử World Cup. Dù chưa thực sự hoàn hảo về mặt kiểm soát, 3 điểm trọn vẹn là bệ phóng lý tưởng để thầy trò HLV Javier Aguirre hướng tới vòng knock-out.

Mexico có ngày ra quân thành công.

Bước ngoặt từ những tấm thẻ đỏ

Tính chuyên môn của trận đấu bị xé lẻ đáng kể khi trọng tài phải liên tục rút thẻ phạt. Nam Phi sớm rơi vào thế mất người ở phút 49 sau khi Sphephelo Sithole nhận thẻ đỏ trực tiếp do ngăn cản tình huống ghi bàn rõ rệt của Brian Gutierrez. Việc chỉ còn thi đấu với 10 người đã khiến ý đồ phòng ngự phản công của HLV Hugo Broos hoàn toàn phá sản.

Thảm họa tiếp tục đổ ập xuống đại diện châu Phi ở phút 84 khi Themba Zwane bị truất quyền thi đấu sau pha va chạm với Roberto Alvarado. Mexico dù chơi hơn người nhưng cũng không giữ được cái đầu lạnh khi Cesar Montes nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận. Dẫu vậy, thi đấu dưới điều kiện độ cao hơn 2.200 mét, sự ức chế tâm lý là điều khó tránh khỏi đối với cả hai đội.

Gilberto Mora: Kỷ lục gia mới của bóng đá Bắc Mỹ

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt nhân sự là khoảnh khắc Gilberto Mora được tung vào sân ở phút 66. Ở tuổi 17 và 240 ngày, Mora chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Mexico và khu vực Bắc Mỹ góp mặt tại một kỳ World Cup. Đáng kinh ngạc hơn, anh là cầu thủ đầu tiên sinh ra sau trận chung kết World Cup 2006 có màn ra mắt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mora đang được liên kết với nhiều CLB hàng đầu châu Âu.

Sự xuất hiện của tài năng đang nằm trong tầm ngắm của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi của El Tri. Tốc độ và sự tự tin của Mora ở hành lang cánh đã khiến hàng thủ vốn đã mệt mỏi của Nam Phi càng thêm lúng túng.

Dấu ấn của 'Mũi đinh ba' Julian Quinones - Raul Jimenez

Sự lựa chọn nhân sự của HLV Javier Aguirre đã phát huy hiệu quả tối đa. Julian Quinones, tiền đạo gốc Colombia, đã đền đáp niềm tin bằng bàn thắng khai thông thế bế tắc. Không chỉ ghi bàn, Quinones còn là hạt nhân trong lối chơi khi liên tục di chuyển rộng, tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Raul Jimenez cũng đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc bằng cú đánh đầu dũng mãnh ấn định tỷ số 2-0 từ đường tạt bóng của Roberto Alvarado. Bàn thắng này không chỉ khẳng định bản năng sát thủ của cựu tiền đạo Wolves mà còn là sự giải tỏa áp lực cực lớn cho hàng công Mexico trước những kỳ vọng khổng lồ từ khán giả nhà.

Phân tích chiến thuật: Bài toán kiểm soát thế trận

Xét về mặt thống kê, Mexico cho thấy khả năng phòng ngự không bóng cực tốt với Erik Lira là điểm tựa ở giữa sân. Tuy nhiên, khả năng luân chuyển bóng khi nắm quyền kiểm soát vẫn là vấn đề cần cải thiện. Đội bóng áo xanh cần quyết đoán hơn ở 1/3 cuối sân nếu muốn tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Chiến thắng này giúp Mexico tự tin hơn trước cuộc đối đầu với Hàn Quốc tại TP. Guadalajara. Trong khi đó, Nam Phi sẽ phải nỗ lực hồi phục tâm lý và lực lượng cho trận gặp Cộng hòa Séc tại Atlanta trong tình cảnh mất đi hai trụ cột quan trọng vì án treo giò.