Mexico đè bẹp CH Séc 3-0: Đêm lịch sử của Ochoa và sức mạnh tuyệt đối của El Tri Mexico hiên ngang tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi nhất bảng A tuyệt đối sau chiến thắng 3-0 trước CH Séc, ghi dấu kỷ lục vĩ đại của huyền thoại Guillermo Ochoa.

Mexico đã khép lại chiến dịch vòng bảng World Cup 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước CH Séc. Với 9 điểm tuyệt đối, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới lần nào, đoàn quân của HLV Javier Aguirre đang gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ tại vòng knock-out về sức mạnh và sự ổn định đáng kinh ngạc của mình.

Sự thực dụng và hiệu quả tối đa

Dưới bàn tay nhào nặn của Javier Aguirre, Mexico không còn là đội bóng chỉ biết chơi hoa mỹ. Họ đã lột xác thành một cỗ máy thực dụng, biết cách trừng phạt đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái với tốc độ chóng mặt. Thống kê cho thấy, dù không áp đảo về quyền kiểm soát bóng, Mexico chỉ cần 11 cú sút để ghi được 3 bàn thắng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt mức 1.79 phản ánh sự sắc bén trong từng pha hãm thành của đội chủ nhà.

Mexico có ngày thi đấu hoàn hảo trước CH Séc.

Mateo Chavez và bước chuyển giao thế hệ

Điểm sáng lớn nhất về mặt nhân sự trong trận đấu này chính là hậu vệ trái Mateo Chavez. Phút 55, cầu thủ 22 tuổi này đã có pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm quyết đoán bằng chân trái để mở tỷ số trận đấu. Với pha lập công này, Chavez (22 tuổi 41 ngày) chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Mexico tại một kỳ World Cup kể từ thời của Javier "Chicharito" Hernandez năm 2010. Khả năng công thủ toàn diện của Chavez đang mang lại làn gió mới cho hành lang cánh của El Tri.

Khoảnh khắc đi vào ngôi đền huyền thoại của Guillermo Ochoa

Phút 78, lịch sử bóng đá thế giới đã gọi tên Guillermo Ochoa. Khi thủ thành mang áo số 13 bước vào sân thay người, cả sân vận động Mexico City như rung chuyển. Ở tuổi 40 và 346 ngày, "Memo" chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup, đồng thời vượt qua Rafa Marquez để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu cho Mexico tại đấu trường này. Sự hiện diện của Ochoa không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là biểu tượng tinh thần bất diệt cho các đồng đội trẻ.

Sự sụp đổ của CH Séc và nỗi đau của Tomas Soucek

Ngược lại với sự thăng hoa của Mexico là hình ảnh bạc nhược của CH Séc. Dù đã có những cơ hội rõ rệt trong hiệp một, điển hình là cú dứt điểm chệch cột dọc của Visinsky, nhưng sự yếu kém trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải trả giá. Đội bóng châu Âu tung ra tới 13 cú dứt điểm nhưng chỉ duy nhất 1 lần trúng đích (xG chỉ đạt 0.47), một con số quá thấp để có thể hy vọng vào một kết quả có lợi.

CH Séc rời giải trong nỗi thất vọng.

Đoạn kết buồn cho CH Séc còn đến từ chấn thương nghiêm trọng của thủ quân Tomas Soucek. Ngôi sao thuộc biên chế West Ham đã phải rời sân bằng cáng ở phút 87 trong sự đau đớn. Mất đi điểm tựa nơi tuyến giữa, CH Séc hoàn toàn vỡ trận và phải nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút bù giờ sau pha xử lý tinh tế của Alvaro Fidalgo. Thất bại này chính thức tiễn thầy trò HLV Miroslav Koubek rời giải với vị trí bét bảng A.