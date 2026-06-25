Mexico đè bẹp CH Séc 3-0: Kỷ lục lịch sử của Ochoa và nỗi đau Tomas Soucek Mexico tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi nhất bảng tuyệt đối sau chiến thắng 3-0 trước CH Séc. Trận đấu chứng kiến khoảnh khắc huyền thoại của Guillermo Ochoa và bi kịch chấn thương của Tomas Soucek.

Sân vận động rực rỡ sắc màu xanh lá của Mexico đã trở thành sàn diễn cho một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất kể từ đầu World Cup 2026. Đội chủ nhà không chỉ khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại bảng A bằng chiến thắng 3-0 trước CH Séc mà còn tạo nên những cung bậc cảm xúc trái ngược, từ niềm tự hào lịch sử đến nỗi đau xót xa trên sân cỏ.

Mexico đánh bại CH Séc thuyết phục với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 3 bảng A World Cup 2026.

Sức mạnh áp đảo và ngôi nhất bảng tuyệt đối

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Mexico đã thể hiện sự vượt trội về khả năng kiểm soát không gian và tốc độ luân chuyển bóng. Mateo Chavez là người khơi mào cho bữa tiệc bàn thắng với pha lập công mở tỷ số đầy tinh tế. Sự hưng phấn của El Tri tiếp tục được cụ thể hóa bằng các bàn thắng của Julian Quinones và Alvaro Fidalgo, nhấn chìm mọi hy vọng phản kháng của đại diện châu Âu.

Mateo Chavez, Julian Quinones và Alvaro Fidalgo lần lượt nổ súng giúp Mexico dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Với 3 trận toàn thắng, ghi 6 bàn và đặc biệt là giữ sạch lưới tuyệt đối, Mexico hiên ngang bước vào vòng knock-out với tư cách là đội bóng đáng gờm nhất bảng A. Sự cân bằng giữa hàng công sắc bén và hàng thủ kiên cố đang biến thầy trò HLV Mexico trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch trên sân nhà.

Guillermo Ochoa: Bản trường ca của một huyền thoại

Khi tỷ số đã an bài, khoảnh khắc xúc động nhất trận đấu xuất hiện ở phút thứ 80. Guillermo Ochoa, biểu tượng bất diệt của bóng đá Mexico, được tung vào sân thay cho Raul Rangel. Ở tuổi 40, thủ thành sinh năm 1985 chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ hiếm hoi tham dự 6 kỳ World Cup.

Guillermo Ochoa vào sân thay thế Raul Rangel để ra sân tại World Cup 2026 ở tuổi 40.

Đây là lần ra sân thứ 153 của Ochoa cho đội tuyển quốc gia. Tiếng hát vang tên anh từ khắp các khán đài tạo nên một bầu không khí lễ hội thực sự. Sau trận đấu, các đồng đội đã cùng nhau tri ân người đàn anh, một minh chứng cho tầm ảnh hưởng và sự bền bỉ đáng kinh ngạc của "Memo" trong suốt hai thập kỷ qua.

Ochoa được các đồng đội tri ân sau trận đấu, đánh dấu kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Thủ thành sinh năm 1985 đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ CĐV ngay trên sân nhà.

Bi kịch của Tomas Soucek và nỗi buồn CH Séc

Trái ngược hoàn toàn với niềm hân hoan của đội chủ nhà, CH Séc đã phải trải qua một đêm kinh hoàng. Không chỉ bị loại khỏi giải đấu với vị trí bét bảng, họ còn phải chứng kiến đội trưởng Tomas Soucek dính chấn thương cực kỳ nghiêm trọng.

CH Séc trải qua những khoảnh khắc thất vọng khi sớm phải dừng bước tại World Cup 2026.

Ngôi sao thuộc biên chế West Ham United đã tiếp đất sai tư thế và dính chấn thương mắt cá chân nặng. Tiếng hét đau đớn của Soucek vang lên giữa sân vận động khiến tất cả phải lặng người. Anh buộc phải rời sân bằng cáng trong sự lo lắng của ban huấn luyện và đồng đội.

Tomas Soucek rời sân bằng cáng, dấy lên nghi ngờ về một chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng.

Soucek hét lên đau đớn sau khi dính chấn thương mắt cá chân trong trận đấu.

Đáng chú ý, chính huyền thoại Guillermo Ochoa là người đầu tiên tiếp cận và an ủi Soucek khi thấy đối thủ gặp nạn. Một cử chỉ đẹp mang đậm tinh thần thể thao, làm dịu đi phần nào sự khốc liệt của cuộc đối đầu sinh tử.

Ochoa là người đầu tiên tiếp cận an ủi Soucek sau khi tiền vệ CH Séc tiếp đất không đúng tư thế.

Thất bại 0-3 khiến CH Séc đứng cuối bảng A và chính thức chia tay World Cup 2026. Một kết cục nghiệt ngã cho đại diện châu Âu, khi họ bước vào trận đấu này với tâm thế vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Đại diện châu Âu đứng bét bảng A, đồng nghĩa chia tay World Cup 2026 đầy tiếc nuối.

Thống kê sau trận đấu