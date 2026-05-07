Mexico đối đầu Anh tại vòng 1/8 World Cup 2026: Sức mạnh Tam Sư và lời nguyền Estadio Azteca Tuyển Anh nắm lợi thế đối đầu áp đảo nhưng phải hành quân đến thánh địa Estadio Azteca, nơi Mexico đang sở hữu hàng thủ thép với 4 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại World Cup 2026.

Vòng 1/8 World Cup 2026 chứng kiến một trong những cuộc đối đầu giàu kịch tính và duyên nợ nhất: Mexico chạm trán Anh tại Estadio Azteca (hiện có tên thương mại là Estadio Banorte). Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào tứ kết, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho dàn sao của Thomas Tuchel trước sức ép khủng khiếp từ "chảo lửa" lớn nhất khu vực CONCACAF.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của Tam Sư và ký ức 1985

Nhìn vào những con số thống kê, tuyển Anh rõ ràng là đội cửa trên. Trong 6 lần chạm trán gần nhất, Tam Sư giành tới 5 chiến thắng. Đặc biệt, ở 4 lần đối đầu gần đây, đại diện châu Âu toàn thắng, ghi 11 bàn và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần. Sự vượt trội về chất lượng nhân sự và tư duy chiến thuật hiện đại luôn giúp Anh kiểm soát tốt thế trận trước Mexico.

Tại đấu trường World Cup, lần duy nhất hai đội gặp nhau là vào năm 1966. Khi đó, tuyển Anh với lợi thế sân nhà Wembley đã đánh bại Mexico 2-0, tạo tiền đề cho chức vô địch lịch sử. Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi lại một cột mốc khiến người Anh phải dè chừng: Chiến thắng duy nhất của Mexico trước Anh (tỷ số 1-0) diễn ra vào năm 1985, và địa điểm không đâu khác chính là Estadio Azteca.

Pháo đài Azteca và hàng thủ thép của El Tri

Mexico bước vào vòng knock-out với một phong độ khiến cả thế giới phải ngả mũ. Đoàn quân của HLV Mexico đã toàn thắng cả 4 trận đầu tiên tại World Cup 2026 và đặc biệt là chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Việc đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng bảng không chỉ giúp họ phá dớp vòng knock-out kể từ năm 1986 mà còn khẳng định vị thế của một đội bóng có tổ chức cực tốt.

Điểm tựa lớn nhất của Mexico chính là Estadio Azteca. Tại đây, họ bất bại trong các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup với thành tích 6 thắng, 2 hòa trước khi tiếp tục nối dài mạch thắng tại giải năm nay. Sự cuồng nhiệt từ khán giả nhà biến nơi đây thành một "vùng cấm" thực sự đối với bất kỳ ông lớn nào.

Phân tích chiến thuật: Tuchel đối mặt khối bê tông Mexico

Dưới thời Thomas Tuchel, tuyển Anh vận hành với sự thực dụng và kỷ luật cao. Những ngôi sao như Jude Bellingham, Harry Kane hay Bukayo Saka mang đến sức sáng tạo và khả năng kết liễu trận đấu đa dạng. Tuy nhiên, đối đầu với một Mexico chơi phòng ngự lùi sâu và chuyển trạng thái cực nhanh sẽ là thử thách không nhỏ.

Mexico dự kiến sẽ tiếp tục tin dùng bộ khung hàng thủ đã giúp họ giữ sạch lưới 15 hiệp đấu liên tiếp tại World Cup. Những cái tên như Cesar Montes và Johan Vasquez sẽ là lá chắn trước khung thành của Raul Rangel. Ở phía trên, kinh nghiệm của Raul Jimenez cùng sự đột biến từ Julian Quinones là vũ khí phản công sắc bén mà Tam Sư phải đặc biệt lưu tâm.

Đội hình dự kiến của hai đội

Vị trí Mexico (4-3-3) Anh (4-2-3-1) Thủ môn Raul Rangel Jordan Pickford Hậu vệ Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly Tiền vệ Mora, Lira, Romo Rice, Anderson, Bellingham Tiền đạo Alvarado, Quinones, Jimenez Madueke, Rashford, Kane

Thống kê đáng chú ý trước giờ bóng lăn

Mexico: Toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đặc biệt, họ chưa để thủng lưới trong hiệp 1 ở 15 trận World Cup liên tiếp.

Toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đặc biệt, họ chưa để thủng lưới trong hiệp 1 ở 15 trận World Cup liên tiếp. Anh: Bất bại 5 trận gần nhất (4 thắng, 1 hòa), ghi 11 bàn.

Bất bại 5 trận gần nhất (4 thắng, 1 hòa), ghi 11 bàn. Thành tích tại Azteca: Mexico chưa từng thua tại sân vận động này trong khuôn khổ các kỳ World Cup.

Mexico chưa từng thua tại sân vận động này trong khuôn khổ các kỳ World Cup. Đối đầu: Anh thắng 5/6 lần gặp Mexico gần nhất, nhưng trận thua duy nhất lại diễn ra tại chính Azteca.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 07h00 ngày 06/07/2026. Với tính chất của một trận knock-out tại một sân vận động đầy áp lực, sự thận trọng sẽ được đặt lên hàng đầu. Đây có thể không phải là một bữa tiệc bàn thắng, nhưng chắc chắn là một cuộc đấu trí căng thẳng đến từng phút cuối cùng giữa sự hào hoa của người Anh và tinh thần chiến đấu quật cường của người Mexico.