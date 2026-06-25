Mexico hạ CH Séc 3-0 tại World Cup 2026: Đỉnh cao hiệu quả và kỷ lục của Ochoa Đánh bại CH Séc với tỷ số 3-0, Mexico giành ngôi nhất bảng A World Cup 2026 với 9 điểm tuyệt đối. Trận đấu ghi dấu cột mốc 6 kỳ World Cup vô tiền khoáng hậu của Guillermo Ochoa.

Mexico đã khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng một màn trình diễn bùng nổ tại Mexico City Stadium, đánh bại CH Séc với tỷ số 3-0 để độc chiếm ngôi đầu bảng A. Kết quả này không chỉ giúp đại diện Trung Mỹ tiến vào vòng 32 đội với thành tích toàn thắng mà còn chính thức tiễn đại diện châu Âu rời giải đấu trong cay đắng.

Sự thực dụng của El Tricolor và bước ngoặt từ Mateo Chavez

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng, CH Séc đã chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng vượt trội trong những phút đầu. Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút thứ 8 khi Visinsky đệm bóng chệch cột dọc sau đường căng ngang dọn cỗ của Sulc. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được trước một hệ thống phòng ngự kỷ luật của HLV Javier Aguirre.

Mexico kiên nhẫn lùi sâu, chờ đợi sai lầm và trừng phạt đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái tốc độ. Phút 55, thế bế tắc được phá vỡ sau một khoảnh khắc thiên tài. Luis Romo thực hiện đường chọc khe xé toang hàng thủ CH Séc để Mateo Chavez băng xuống dũng mãnh.

Chavez mở tỷ số sau pha bóng độc diễn.

Hậu vệ trẻ này xử lý quyết đoán, loại bỏ Sadilek trước khi dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc thấp khung thành. Với bàn thắng này, Chavez trở thành cầu thủ Mexico trẻ nhất ghi bàn tại một kỳ World Cup kể từ thời Javier Hernandez vào năm 2010.

Hệ thống phòng ngự CH Séc sụp đổ

Chưa đầy 6 phút sau bàn mở tỷ số, hy vọng của CH Séc hoàn toàn tan biến. Từ tình huống phá bóng lúng túng của Holes, bóng đập chân Jorge Sanchez tìm đến đúng vị trí của Julian Quinones. Tiền đạo này dễ dàng đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt, khiến sân vận động như nổ tung trong niềm phấn khích của khán giả nhà.

HLV Javier Aguirre tiếp tục cho thấy sự thực dụng đáng sợ. Mexico không cần cầm bóng nhiều nhưng mỗi đợt lên bóng đều mang tính sát thương cao. Một điểm sáng khác là Gilberto Mora, cầu thủ 17 tuổi trẻ nhất giải đấu, đã có màn ra mắt đầy tự tin trước khi rời sân trong những tràng pháo tay ở phút 72.

Mexico vô tình hất văng CH Séc khỏi World Cup 2026.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Guillermo Ochoa

Phút 78, lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận thêm một cột mốc mới khi Guillermo Ochoa được tung vào sân thay cho Rangel. Với khoảnh khắc này, Ochoa chính thức trở thành cầu thủ tiếp theo sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo góp mặt tại 6 kỳ World Cup khác nhau – một minh chứng cho sự bền bỉ đáng kinh ngạc của thủ thành huyền thoại này.

Nỗi buồn của CH Séc càng thêm trọn vẹn khi thủ quân Tomas Soucek gặp chấn thương nặng và phải rời sân trên cáng ở cuối trận. Khi đội khách đang loay hoay tìm bàn danh dự, Fidalgo đã tung cú dứt điểm quyết đoán vào nóc lưới ở phút 90+4, ấn định chiến thắng 3-0 cho Mexico.

Thất bại này đẩy CH Séc xuống cuối bảng A với vỏn vẹn 1 điểm. Trong khi đó, Mexico tiến vào vòng knock-out với tư cách ứng cử viên nặng ký khi vẫn giữ sạch lưới sau 3 trận vòng bảng.

Kết quả chung cuộc: CH Séc 0-3 Mexico

Ghi bàn: Mateo Chavez (55'), Julian Quinones (61'), Fidalgo (90+4')