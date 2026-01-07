Mexico hạ Ecuador 2-0: Chấm dứt 40 năm lời nguyền knock-out World Cup Đánh bại Ecuador thuyết phục trên sân nhà Azteca, Mexico chính thức tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026, phá bỏ cái dớp không thắng ở các trận loại trực tiếp kéo dài từ năm 1986.

Trên thánh địa Azteca rực lửa, Mexico đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá nước nhà. Chiến thắng 2-0 trước Ecuador tại vòng 32 đội FIFA World Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một tấm vé đi tiếp, mà còn là sự giải tỏa cho cơn khát chiến thắng ở vòng knock-out đã ám ảnh quốc gia này suốt 4 thập kỷ qua.

Sức ép nghẹt thở và sự tỏa sáng của những cá nhân

Trận cầu tâm điểm tại Mexico City đã phải lùi lại một giờ đồng hồ do cơn mưa lớn kèm sấm sét. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của thời tiết không thể ngăn cản bước tiến của "El Tri". Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Javier Aguirre đã tràn lên ép sân với một cường độ khủng khiếp. Đáng chú ý là sự tự tin của thần đồng 17 tuổi Gilberto Mora, người liên tục khuấy đảo hành lang cánh của Ecuador bằng những pha xử lý bóng thanh thoát và đầy đột biến.

Thế bế tắc cuối cùng cũng bị phá vỡ ở phút 22 nhờ một khoảnh khắc phối hợp đẳng cấp. Roberto Alvarado thực hiện đường bấm bóng tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Julian Quinones phá bẫy việt vị và dứt điểm quyết đoán tung lưới Ecuador. Bàn thắng mở tỷ số như một liều thuốc kích thích giúp Mexico chơi càng lúc càng thăng hoa.

Quinones lập siêu phẩm giúp Mexico phá thế bế tắc.

Đòn kết liễu từ sai lầm của đối thủ

Trong khi Ecuador còn chưa kịp lấy lại sự tập trung sau bàn thua đầu tiên, hàng phòng ngự của họ lại tiếp tục bộc lộ những kẽ hở chí mạng. Phút 31, trung vệ Willian Pacho có tình huống phá bóng hụt tai hại, tạo cơ hội cho Raul Jimenez cướp bóng ngay trong vòng cấm. Tiền đạo kỳ cựu này đã phối hợp đập nhả ăn ý với Quinones trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Hiệu suất tấn công của Mexico trong hiệp một là cực kỳ ấn tượng. Họ không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn biết cách chuyển hóa tối đa các cơ hội thành bàn thắng, khiến đối thủ Nam Mỹ hoàn toàn lúng túng trong việc triển khai thế trận.

Sai lầm của hậu vệ Ecuador giúp Mexico dẫn 2 bàn chỉ sau 31 phút..

Bản lĩnh phòng ngự và tấm thẻ đỏ muộn màng

Bước sang hiệp hai, Mexico chủ động giảm nhịp độ trận đấu và tổ chức hệ thống phòng ngự bọc lót vô cùng kỷ luật. Dù HLV Sebastian Beccacece đã thực hiện nhiều thay đổi nhân sự để tăng cường hỏa lực, nhưng những ngôi sao như Enner Valencia hay Gonzalo Plata đều bị chia cắt hoàn toàn trước sự áp sát mạnh mẽ từ tuyến giữa Mexico. Sự xuất sắc của thủ thành Rangel với những pha ra vào hợp lý cũng góp phần bảo toàn màng lưới cho đội chủ nhà.

Mọi hy vọng lội ngược dòng của Ecuador chính thức tan biến ở phút bù giờ thứ 5. Hậu vệ Piero Hincapie – tân binh vừa được Arsenal mua đứt – đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Slavko Vinčić sau hành vi húc đầu vào mặt tiền đạo đối phương và có những lời lẽ không chừng mực. Hành động thiếu kiềm chế này đã khép lại một ngày thi đấu thất vọng của đại diện Nam Mỹ.

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc lịch sử khi Mexico lần đầu tiên thắng một trận knock-out World Cup sau 40 năm. Trước đó, họ cũng đã xuất sắc đứng đầu bảng đấu sau 24 năm chờ đợi, cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Javier Aguirre.

Thống kê trận đấu Mexico 2-0 Ecuador