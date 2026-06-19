Mexico hạ Hàn Quốc 1-0: Sai lầm của Kim Seung-gyu và cột mốc lịch sử sau 24 năm tại World Cup 2026 Luis Romo tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để đưa Mexico lần đầu đứng đầu bảng World Cup sau 24 năm. Trong khi đó, Son Heung-min gây thất vọng khi bị thay ra sớm.

Sức nóng tại Guadalajara không chỉ đến từ những khán đài rực lửa mà còn từ kịch tính nghẹt thở trên thảm cỏ World Cup 2026. Trong một trận đấu mà sự thực dụng lên ngôi, Mexico đã tận dụng tối đa sai lầm của đối phương để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out với vị thế dẫn đầu bảng đấu.

Bước ngoặt từ sai lầm nơi khung gỗ

Trận đấu diễn ra với một thế trận giằng co điển hình của hai đội bóng ưu tiên sự an toàn. Trong suốt hiệp một, hàng phòng ngự Hàn Quốc đã chơi cực kỳ kỷ luật, bóp nghẹt mọi không gian sáng tạo của các chân sút chủ nhà. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ấy đã đổ sông đổ biển chỉ sau một khoảnh khắc thiếu tập trung ở phút 50.

Thủ môn Kim Seung-gyu, người vốn được tin tưởng nhờ kinh nghiệm dày dặn, đã mắc một sai lầm đáng trách khi không thể làm chủ tình huống bóng đơn giản. Luis Romo, với bản năng của một kẻ săn mồi, đã băng vào dứt điểm bồi cực nhanh, mở tỷ số cho Mexico. Tình huống này không chỉ thay đổi bảng điện tử mà còn đánh sập ý chí chiến đấu của đại diện đến từ châu Á.

Thủ môn Kim Seung-gyu phạm sai lầm đáng trách.

Raul Rangel: Người hùng thầm lặng của El Tri

Dù Luis Romo là người ghi bàn, nhưng nếu phải chọn ra gương mặt xuất sắc nhất trận, đó phải là Raul Rangel. Số liệu thống kê sau trận cho thấy sự nghiệt ngã của bóng đá: Hàn Quốc sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0.69, vượt trội so với 0.48 của Mexico. Điều đó đồng nghĩa với việc các cơ hội của đội khách thực sự chất lượng hơn.

Tuy nhiên, Rangel đã biến khung thành Mexico thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Đỉnh điểm là ở phút 87, khi cả khán đài Guadalajara như nín thở trước cú đánh đầu hiểm hóc của Cho Gue-sung và pha đá bồi ngay sau đó của Yang Hyun-jun. Bằng phản xạ xuất thần, Rangel đã từ chối cả hai nỗ lực này, bảo toàn chiến thắng quý giá cho đội nhà. Chính màn trình diễn này đã chứng minh tại sao anh đang là lựa chọn số một trong khung gỗ của HLV Javier Aguirre.

Dấu ấn chiến thuật của Javier Aguirre

Chiến thắng của Mexico không chỉ đến từ may mắn hay sự tỏa sáng cá nhân, mà còn in đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Javier Aguirre. Ông đã gây bất ngờ khi bố trí sơ đồ 4-1-4-1, một hệ thống linh hoạt giúp Mexico kiểm soát tốt khu trung tuyến và sẵn sàng chuyển đổi trạng thái nhanh chóng.

Aguirre đã chủ động để các học trò chơi với khối đội hình thấp, nhường quyền kiểm soát bóng cho Hàn Quốc nhưng lại phong tỏa hoàn toàn các hướng tấn công trung lộ. Đặc biệt, các quyết định thay người ở hiệp hai, tiêu biểu là việc đưa Israel Reyes vào sân, đã giúp Mexico gia cố hàng thủ trước sức ép nghẹt thở trong những phút bù giờ. Sự thực dụng của Aguirre đã biến Mexico thành một đội bóng cực kỳ khó bị đánh bại tại kỳ World Cup lần này.

Nỗi thất vọng mang tên Son Heung-min

Trái ngược với niềm vui của đội chủ nhà là hình ảnh thất thần của Son Heung-min. Thủ quân của Hàn Quốc đã có một ngày thi đấu dưới trung bình. Bị các hậu vệ Mexico đeo bám như hình với bóng, ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh hoàn toàn mất kết nối với các đồng đội xung quanh.

Sự bế tắc của Son lên đến đỉnh điểm khi anh bị rút ra nghỉ ở phút 57. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp tại giải đấu năm nay, chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Hàn Quốc không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút. Những bước chạy thiếu thanh thoát và sự chậm chạp trong các tình huống áp sát cho thấy gánh nặng tuổi tác hoặc áp lực tâm lý đang đè nặng lên vai tiền đạo này.

Cột mốc lịch sử sau 24 năm chờ đợi

Chiến thắng 1-0 không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Mexico thiết lập một cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên kể từ World Cup 2002, đội bóng Trung Mỹ mới lại kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Việc giành vé sớm trước một vòng đấu giúp thầy trò HLV Aguirre có quyền tính toán cho những mục tiêu xa hơn tại vòng knock-out.

Mexico chắc chắn dẫn đầu bảng A.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các cổ động viên nhà và một lối chơi khoa học, Mexico đang cho thấy họ không chỉ tham gia giải đấu với tư cách chủ nhà, mà còn là một ứng cử viên nặng ký cho những vị trí cao nhất. Đối với Hàn Quốc, thất bại này buộc họ phải nỗ lực gấp bội trong lượt đấu cuối nếu không muốn sớm nói lời chia tay với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.