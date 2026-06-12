Mexico mở màn World Cup 2026 bùng nổ: Kỷ lục thẻ đỏ và nước mắt Raul Jimenez Đánh bại Nam Phi 2-0 tại chảo lửa Azteca, Mexico không chỉ giành 3 điểm mà còn đi vào lịch sử World Cup với kịch bản kỷ luật khắc nghiệt chưa từng có.

Trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi tại Sân vận động Mexico City đã biến thành một bữa tiệc bóng đá đầy rẫy những cung bậc cảm xúc trái ngược. Với sự áp đảo về chiến thuật và tinh thần quả cảm, đội chủ nhà Mexico đã giành chiến thắng thuyết phục, đồng thời thiết lập những cột mốc lịch sử mới cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Mexico đánh bại Nam Phi 2-0.

Kỷ lục thẻ đỏ chấn động lịch sử khai mạc

Chưa bao giờ một trận khai mạc World Cup lại chứng kiến sự khắc nghiệt về mặt kỷ luật đến thế. Trọng tài Wilton Sampaio đã phải rút ra tổng cộng 3 thẻ đỏ trực tiếp, một con số gây sốc cho người hâm mộ toàn cầu. Nam Phi đã tự làm khó mình khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử nhận 2 thẻ đỏ ngay trong trận mở màn.

Cơn ác mộng của đội khách bắt đầu ở phút 49 khi Sphephelo Sithole bị truất quyền thi đấu. Đến phút 84, sau khi tham khảo VAR, Themba Zwane tiếp tục nhận thẻ đỏ vì lỗi hành vi. Dù ở phút bù giờ 90+2', Cesar Montes của Mexico cũng phải rời sân để ngăn chặn phản công, nhưng điều đó không làm thay đổi cục diện trận đấu mà chỉ tô đậm thêm tính chất quyết liệt của cuộc đối đầu.

Khoảnh khắc phục sinh của Raul Jimenez

Ở tuổi 35, Raul Jimenez đã viết nên một chương mới đầy cảm động trong sự nghiệp. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 67 không chỉ là pha lập công đầu tiên của anh tại một kỳ World Cup sau nhiều năm chờ đợi, mà còn là lời khẳng định cho ý chí quật khởi.

Jimenez bật khóc sau khi ghi bàn.

Tiền đạo này đã bật khóc ngay trên sân khi ăn mừng. Hình ảnh này lay động trái tim hàng triệu người hâm mộ, bởi ai cũng hiểu những khó khăn mà Jimenez đã trải qua sau chấn thương sọ não nghiêm trọng để có thể một lần nữa rực sáng ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Sự áp đảo tuyệt đối về thông số kỹ thuật

Dù tỷ số là 2-0, nhưng các chỉ số thống kê chuyên sâu cho thấy một vực thẳm về trình độ giữa hai đội. Mexico đã tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.42, trong khi Nam Phi gần như hoàn toàn vô hại với con số 0.07 ít ỏi.

Sự chủ động của "El Tri" được cụ thể hóa ngay từ phút thứ 9 với bàn mở tỷ số của Julian Quinones. Khả năng kiểm soát bóng và pressing tầm cao của đội chủ nhà khiến Nam Phi nghẹt thở. Trong 25 phút đầu trận, Nam Phi chỉ thực hiện thành công vỏn vẹn 3 đường chuyền ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương, một minh chứng cho sự bế tắc hoàn toàn.

Sự chuyển giao thế hệ và điểm tựa Azteca

Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng cho tương lai bóng đá Mexico. Ở phút 66, tài năng trẻ Gilberto Mora vào sân ở tuổi 17 và 240 ngày, trở thành cầu thủ trẻ thứ 6 trong lịch sử từng ra sân tại World Cup. Quyết định của HLV Javier Aguirre khi tin dùng sức trẻ thay vì các công thần cũ đã mang lại sự tươi mới và tốc độ cho lối chơi của Mexico.

Mexico có chiến thắng đầu tay ở World Cup năm nay.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bầu không khí cuồng nhiệt tại "pháo đài" Azteca với hàng ngàn chiếc mũ sombrero đã tạo nên áp lực tâm lý khủng khiếp lên đối thủ. Thống kê lịch sử cho thấy Mexico chỉ thua duy nhất 1 lần trong 11 trận World Cup khi họ dẫn trước trong hiệp một. Chiến thắng này giúp Mexico chiếm lợi thế lớn tại bảng A trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Hàn Quốc.