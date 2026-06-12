Mexico thắng lợi ngày ra quân World Cup 2026: Cơn mưa thẻ đỏ và hồi chuông cảnh báo Trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi gây sốc với 3 thẻ đỏ trực tiếp, bộc lộ sự chênh lệch đẳng cấp và những bất cập đáng lo ngại trong khâu tổ chức.

Trận khai mạc World Cup 2026 giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện CONCACAF. Tuy nhiên, thay vì những màn trình diễn kỹ thuật thượng thặng, dư luận lại đổ dồn sự chú ý vào cơn mưa thẻ đỏ và những vấn đề phát sinh từ việc mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội.

Kỷ lục thẻ đỏ và sự can thiệp gắt gao của VAR

Điểm nhấn gây tranh cãi nhất tại sân vận động khai mạc chính là việc trọng tài Wilton Pereira Sampaio đã rút ra tới ba tấm thẻ đỏ. Con số này thực sự gây sốc khi chỉ sau 90 phút đầu tiên, số thẻ đỏ đã gần bằng tổng số thẻ của toàn bộ kỳ World Cup 2022 (4 thẻ). Nếu tính riêng thẻ đỏ trực tiếp, giải đấu năm nay đã ngay lập tức cân bằng thành tích của hai kỳ World Cup 2018 và 2022 cộng lại.

Nam Phi là đội chịu tổn thất nặng nề nhất khi mất người từ sớm. Yaya Sithole bị truất quyền thi đấu ở phút 50 sau pha phạm lỗi với Brian Gutierrez. Đến phút 73, Themba Zwane tiếp tục nhận thẻ đỏ sau một pha bóng bạo lực được công nghệ VAR xác nhận. Về phía chủ nhà, Cesar Montes cũng bị đuổi khỏi sân trong thời gian bù giờ sau một tình huống phạm lỗi nặng tay.

Trận thắng của Mexico khó quên với 3 tấm thẻ đỏ được rút ra.

Hệ lụy từ sự chênh lệch đẳng cấp

Bên cạnh yếu tố kỷ luật, trận đấu còn phơi bày sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa các nhóm đội tuyển. Dù Mexico (hạng 21) và Nam Phi (hạng 60) không có khoảng cách quá xa trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng thế trận thực tế lại cho thấy sự áp đảo tuyệt đối từ đội chủ nhà.

Nam Phi gần như bất lực trong việc lên bóng, họ chỉ tung ra được vỏn vẹn ba cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cực thấp là 0.07. Đáng chú ý, tiền vệ Yaya Sithole đã trải qua một trận đấu thảm họa khi vừa mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên (do Julian Quinones ghi), vừa phải nhận thẻ đỏ. Theo thống kê từ năm 1966, Sithole là cầu thủ thứ ba trong lịch sử World Cup mắc cả hai sai lầm này trong cùng một trận đấu.

Nam Phi bất lực trước Mexico.

Điểm sáng mang tên Gilberto Mora

Trong bối cảnh trận đấu bị cắt vụn bởi các pha phạm lỗi, sự xuất hiện của thần đồng Gilberto Mora là điểm sáng hiếm hoi. Khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Mora đã chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội tuyển Mexico thi đấu tại một kỳ World Cup.

Xét trên bình diện toàn giải đấu, anh là cầu thủ trẻ thứ sáu ra sân tại World Cup, chỉ xếp sau huyền thoại Pele đúng 5 ngày tuổi tính tại thời điểm ra mắt năm 1958. Sự góp mặt của Mora mang lại hy vọng về một thế hệ kế cận tài năng cho bóng đá Mexico.

Bất cập trong công tác tổ chức

Dù có kết quả thuận lợi về mặt tỷ số, khâu tổ chức trận khai mạc lại nhận về nhiều chỉ trích. Trận đấu bắt đầu trễ 6 phút so với lịch trình và liên tục bị gián đoạn bởi các thủ tục rườm rà. Đáng nói hơn, dù nhiệt độ tại sân chỉ ở mức 24 độ C, trọng tài vẫn cho áp dụng các khoảng nghỉ uống nước (hydration break), khiến tổng thời gian trận đấu kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Việc quản lý thời gian thiếu chặt chẽ cùng chất lượng chuyên môn một chiều trong trận khai mạc đang đặt ra thách thức lớn cho FIFA trong việc duy trì sức hấp dẫn của World Cup 2026 khi số đội tham dự tăng lên đáng kể.