Mexico thắng Nam Phi 2-0 ngày ra quân World Cup 2026: Đại tiệc thẻ đỏ tại Azteca Đội chủ nhà Mexico khẳng định sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Nam Phi tại bảng A World Cup 2026, trong một trận cầu kịch tính có tới 3 tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Rạng sáng nay, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức khai màn tại thánh đường bóng đá Estadio Azteca. Đội chủ nhà Mexico đã không làm hàng vạn khán giả thất vọng khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nam Phi trong trận mở màn bảng A World Cup 2026. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu không chỉ nằm ở các bàn thắng mà còn ở sự kịch tính với tổng cộng 3 tấm thẻ đỏ được trọng tài rút ra.

Sức ép nghẹt thở và bàn thắng lịch sử của Julian Quinones

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 100.000 khán giả tại "chảo lửa" Azteca, Mexico nhập cuộc với phong cách pressing tầm cao đầy chủ động. Đoàn quân El Tri liên tục dồn ép đối thủ vào thế chống đỡ vất vả ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 5, Raul Jimenez đã đe dọa khung thành Nam Phi bằng pha dứt điểm cận thành, báo hiệu một ngày làm việc vất vả cho thủ thành Ronwen Williams.

Sự vượt trội của Mexico sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 9 từ một sai lầm đáng trách của hàng thủ đối phương. Thủ môn Williams có đường chuyền bất cẩn cho Sithole, tạo điều kiện để Erik Lira cướp bóng ngay trước vòng cấm. Julian Quinones đã có mặt đúng lúc, dứt điểm tinh tế đưa bóng qua hai chân thủ môn Nam Phi, mở tỷ số 1-0. Đây chính là bàn thắng đầu tiên tại vòng chung kết World Cup 2026.

Julian Quinones ghi bàn cho Mexico.

Bàn thắng này một lần nữa khẳng định phong độ chói sáng của Julian Quinones. Tiền đạo này vừa trải qua mùa giải 2025/26 bùng nổ khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League với 33 pha lập công, vượt mặt cả những siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Ivan Toney.

Bước ngoặt từ những tấm thẻ đỏ trực tiếp

Bước sang hiệp hai, khi Nam Phi đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, một bước ngoặt quan trọng đã xảy ra ở phút 49. Trong nỗ lực truy cản pha bứt tốc của Brian Gutierrez, tiền vệ Sphephelo Sithole của Nam Phi đã phạm lỗi từ phía sau ngay sát vạch vòng cấm. Trọng tài Wilton Sampaio không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Sithole do ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Sithole nhận thẻ đỏ.

Việc chơi thiếu người khiến sơ đồ chiến thuật của Nam Phi hoàn toàn sụp đổ. Mexico tận dụng triệt để lợi thế quân số để gia tăng cách biệt. Phút 67, từ quả tạt chính xác của Alvarado, tiền đạo kỳ cựu 35 tuổi Raul Jimenez chọn vị trí thông minh, đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng mang lại cảm xúc vỡ òa cho chân sút đã gắn bó nhiều năm với đội tuyển quốc gia.

Các cầu thủ Mexico ăn mừng bàn thắng.

Càng về cuối trận, sức nóng tại Azteca càng tăng cao dẫn đến những pha va chạm quyết liệt vượt mức cần thiết. Phút 84, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Themba Zwane của Nam Phi có hành vi đánh nguội với Alvarado và rút tấm thẻ đỏ thứ hai cho đội khách. Nam Phi chỉ còn chơi với 9 người trên sân.

Chiến thắng trọn vẹn dù thiếu người ở phút cuối

Dù kiểm soát hoàn toàn trận đấu, Mexico cũng không thể giữ được đội hình nguyên vẹn đến khi kết thúc. Phút 90+2, trung vệ Cesar Montes nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi ngăn cản tình huống tấn công nguy hiểm của Nam Phi ngay sát rìa vòng cấm. Dù chỉ còn 10 người, Mexico vẫn bảo toàn được cách biệt hai bàn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Thống kê trận đấu Mexico Nam Phi Tỷ số 2 0 Số cú sút 14 5 Kiểm soát bóng 62% 38% Thẻ đỏ 1 2

Chiến thắng 2-0 giúp Mexico có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 trên sân nhà. Với 3 điểm đầu tay, El Tri tạm thời dẫn đầu bảng A và tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn cho các lượt trận tiếp theo. Trong khi đó, Nam Phi sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thiếu vắng hai trụ cột quan trọng do án treo giò trong trận đấu tới.