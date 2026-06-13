Mexico thắng trận khai màn World Cup 2026: Raul Jimenez tỏa sáng tại thánh đường Azteca Mexico đánh bại Nam Phi trong ngày khai mạc World Cup 2026 tại thánh đường Azteca. Raul Jimenez ghi cú đúp giúp đội chủ nhà mở toang cánh cửa vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Mexico đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục trước Nam Phi. Giữa không gian huyền thoại của thánh đường Azteca, đoàn quân của huấn luyện viên Javier Aguirre không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn khẳng định sức mạnh của một đội chủ nhà đang khát khao vươn tầm châu lục.

Sân Azteca chứng kiến chiến thắng đầu tiên của Mexico tại World Cup 2026.

Hào quang từ thánh đường Azteca

Sân vận động Azteca không chỉ là một địa điểm thi đấu; đó là một di sản sống của bóng đá thế giới. Nơi đây từng chứng kiến khoảnh khắc lên ngôi của Pele năm 1970 và sự thống trị của Diego Maradona năm 1986. Quy mô vĩ đại của Azteca, kết hợp giữa sự sang trọng của Bernabeu và bầu không khí sôi động của Maracana, đã tạo nên một áp lực khủng khiếp cho bất kỳ đối thủ nào hành quân đến đây.

Việc FIFA quyết định tổ chức trận chung kết tại một địa điểm thương mại ở New Jersey thay vì đấu trường lịch sử này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đối với người hâm mộ Mexico, Azteca vẫn là nơi linh thiêng nhất, nơi mà độ cao và sự cuồng nhiệt của 100.000 khán giả trở thành vũ khí lợi hại nhất của họ.

Chiến thuật của Javier Aguirre và điểm nhấn Raul Jimenez

Ở tuổi 67, huấn luyện viên Javier Aguirre đã cho thấy sự già rơ trong cách tiếp cận trận đấu. Mexico nhập cuộc với sơ đồ linh hoạt, trong đó Erik Lira đóng vai trò là một libero hiện đại, giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Sự tự tin của Julian Quinones, ngôi sao vừa tỏa sáng tại Saudi Pro League, đã tạo ra nhiều khoảng trống cho hàng công.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu thuộc về tiền đạo Raul Jimenez. Chỉ 9 phút sau khi bóng lăn, Jimenez đã đánh đầu tung lưới Nam Phi, mở màn cho một đêm hội tại Azteca. Đây là bàn thắng mang nhiều ý nghĩa cá nhân khi anh dành tặng nó cho người cha quá cố của mình. Trước khi trận đấu khép lại, Jimenez hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho El Tri.

Lợi thế của Mexico càng trở nên rõ rệt khi Sphephelo Sithole bên phía Nam Phi nhận thẻ đỏ trực tiếp, buộc đội khách phải lùi sâu phòng ngự trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù Cesar Montes cũng phải nhận thẻ đỏ muộn ở cuối trận, nhưng điều đó không làm lu mờ màn trình diễn của đội chủ nhà.

Thế hệ tài năng mới và cơ hội đi tiếp

Bên cạnh những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, Mexico cũng trình làng lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Gilberto Mora, ở tuổi 17, đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại một vòng chung kết World Cup. Sự xông xáo của Armando Gonzalez từ Chivas cũng mang lại làn gió mới cho lối chơi của đội nhà.

Mexico khởi đầu suôn sẻ tại thánh đường Azteca.

Theo các số liệu thống kê hiện tại, Mexico có tới 94% khả năng lọt vào vòng loại trực tiếp. Mục tiêu tối thượng của Aguirre là giúp đội tuyển đứng nhất bảng để tránh những đối thủ nặng ký như đội tuyển Anh ở vòng 16 đội. Với điểm tựa từ khu vực Santa Ursula, Mexico đang cho thấy họ sẵn sàng thách thức bất kỳ gã khổng lồ nào tại giải đấu năm nay.