Mexico vs Anh: Harry Kane đối mặt cạm bẫy Azteca tại vòng 1/8 World Cup 2026 Với hàng thủ chưa một lần thủng lưới tại World Cup 2026, Mexico sẵn sàng nghênh đón dàn sao tuyển Anh tại chảo lửa Azteca trong trận cầu tâm điểm vòng knock-out.

Trận đấu giữa Mexico và Anh tại vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá lớn, mà còn là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của "Tam Sư" trước một khối bê tông vững chắc nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Thông tin trận đấu Mexico vs Anh

Nội dung Thông tin chi tiết Giải đấu Vòng 1/8 World Cup 2026 Thời gian 7h00 ngày 6/7/2026 (giờ Việt Nam) Địa điểm SVĐ Azteca (Estadio Banorte), Mexico Trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10, VTVgo

Mexico: Pháo đài bất khả xâm phạm

Mexico tiến vào vòng knock-out với một thống kê khiến mọi hàng công phải nể phục: toàn thắng 4 trận và chưa để thủng lưới bàn nào. Đội bóng của khu vực CONCACAF đang trình diễn một lối chơi kỷ luật thép, nơi sự thực dụng được đặt lên hàng đầu.

Trong chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 1/16, Mexico chỉ kiểm soát bóng 43% nhưng vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện nhờ khả năng giữ cự ly đội hình và phản công sắc lẹm. Với điểm tựa là "chảo lửa" Azteca, nơi họ từng đánh bại Anh vào năm 1985, Mexico đang sở hữu sự tự tin cực lớn để tạo nên cú sốc tiếp theo.

Tuyển Anh: Đẳng cấp ngôi sao đối đầu áp lực

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, tuyển Anh sở hữu hàng công đáng mơ ước với Harry Kane, Jude Bellingham và Bukayo Saka. Hiệu suất ghi bàn của "Tam Sư" rất ấn tượng với trung bình 2,5 bàn/trận (30 bàn sau 12 trận gần nhất). Tuy nhiên, những dấu hỏi về bản lĩnh đã xuất hiện sau trận thắng nhọc nhằn 2-1 trước CHDC Congo, nơi họ suýt bị loại nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của Harry Kane.

Thách thức lớn nhất của Anh không chỉ là hàng thủ Mexico mà còn là áp lực từ hàng vạn khán giả tại Azteca. Nếu Bellingham và Declan Rice không thể kiểm soát được nhịp độ giữa sân, Anh rất dễ rơi vào kịch bản giằng co và bị cuốn vào lối chơi giàu thể lực của đối phương.

Phân tích chiến thuật và nhân sự

Mexico dự kiến sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3 nhưng có thể linh hoạt chuyển sang khối phòng ngự lùi sâu. Raul Jimenez vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công để tận dụng những sơ hở nhỏ nhất của cặp trung vệ Marc Guehi và Ezri Konsa bên phía Anh.

Ngược lại, Anh nhiều khả năng vận hành sơ đồ 4-2-3-1. Harry Kane sẽ đá cao nhất, đóng vai trò chim mồi và dứt điểm, trong khi Bellingham chơi tự do phía sau để khai thác khoảng trống giữa các tuyến của Mexico.

Thống kê phong độ 5 trận gần nhất

Đội tuyển Kết quả Ghi chú Mexico Thắng - Thắng - Thắng - Thắng - Thắng Ghi 13 bàn, thủng lưới 1 bàn Anh Thắng - Thắng - Hòa - Thắng - Thắng Ghi 11 bàn, thủng lưới 3 bàn

Lịch sử đối đầu và dự đoán

Dù Anh áp đảo với 5 chiến thắng trong 6 lần gặp nhau gần nhất, nhưng lịch sử chỉ ra rằng Mexico luôn cực kỳ nguy hiểm khi được chơi tại quê nhà. Trận thắng 1-0 của Mexico trước Anh năm 1985 tại chính Azteca là lời nhắc nhở đanh thép cho thầy trò Thomas Tuchel.

Với tính chất của một trận knock-out và sự chắc chắn của hàng thủ hai bên (Mexico thủng lưới 0,33 bàn/trận, Anh thủng lưới 0,25 bàn/trận), trận đấu khó có thể bùng nổ về số lượng bàn thắng. Nhiều khả năng cuộc đối đầu sẽ được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc phải kéo dài sang hiệp phụ.

Dự đoán tỷ số: Mexico 1-1 Anh (Anh thắng trong hiệp phụ hoặc penalty).