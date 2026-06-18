Mexico vs Hàn Quốc: El Tri tìm cách nối dài mạch thống trị trước Mãnh hổ Á châu Trận chiến giành ngôi đầu bảng A World Cup 2026 tại Guadalajara chứng kiến màn tái đấu đầy duyên nợ giữa Mexico và Hàn Quốc, nơi El Tri đang nắm giữ lợi thế lịch sử.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại Estadio Akron vào sáng ngày 19/6 (giờ Việt Nam), không chỉ là ba điểm tại bảng A World Cup 2026 được đưa ra tranh chấp, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá giàu bản sắc và tốc độ. Cả Mexico và Hàn Quốc đều bước vào lượt trận thứ hai với tâm thế hưng phấn sau những chiến thắng ấn tượng ở ngày ra quân, biến cuộc đụng độ này thành trận chung kết sớm cho ngôi đầu bảng.

Lịch sử gọi tên El Tri

Nhìn vào bảng thành tích đối đầu, người hâm mộ Mexico có lý do để tự tin. Trong 9 lần chạm trán chính thức, El Tri đã giành chiến thắng 4 trận, hòa 2 và chỉ để thua 3. Đáng chú ý hơn, đại diện Trung Mỹ đang duy trì chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp trước Hàn Quốc, bao gồm cả những chiến thắng quan trọng tại sân chơi World Cup.

Ký ức về chiến thắng 2-1 tại Rostov-on-Don (World Cup 2018) và màn ngược dòng 3-1 tại Lyon (World Cup 1998) vẫn còn in đậm trong tâm trí các cổ động viên. Hàn Quốc, dù luôn là thế lực hàng đầu châu Á, dường như vẫn chưa tìm ra lời giải cho lối chơi kỹ thuật và đầy tinh quái của Mexico. Lần cuối cùng "Mãnh hổ" khuất phục được El Tri đã diễn ra từ năm 2006 trong một trận giao hữu, một khoảng thời gian quá dài cho tham vọng của đội bóng xứ kim chi.

Thời gian Giải đấu Kết quả 10/09/2025 Giao hữu Mexico 2-2 Hàn Quốc 15/11/2020 Giao hữu Mexico 3-2 Hàn Quốc 23/06/2018 World Cup Hàn Quốc 1-2 Mexico 30/01/2014 Giao hữu Mexico 4-0 Hàn Quốc 16/02/2006 Giao hữu Mexico 0-1 Hàn Quốc 27/01/2002 Gold Cup Mexico 0-0 Hàn Quốc (Hàn Quốc thắng luân lưu) 01/06/2001 Confederations Cup Hàn Quốc 2-1 Mexico 13/06/1999 Giao hữu Hàn Quốc 1-1 Mexico 13/06/1998 World Cup Hàn Quốc 1-3 Mexico

Bài toán vắng César Montes và sự chuyển dịch chiến thuật

Mexico bước vào trận đấu này với một tổn thất không nhỏ: trung vệ trụ cột César Montes vắng mặt do án treo giò sau thẻ đỏ ở trận thắng Nam Phi. Đây là một lỗ hổng trực diện mà HLV Mexico cần phải khỏa lấp ngay lập tức. Nhiều khả năng, Edson Álvarez sẽ được kéo xuống đá trung vệ để tận dụng khả năng đọc tình huống và chỉ huy hàng phòng ngự.

Việc đẩy Álvarez lùi sâu có thể giúp Mexico ổn định tuyến dưới, nhưng nó cũng để lại khoảng trống ở vòng tròn trung tâm. Đây là nơi mà những cầu thủ giàu kỹ thuật của Hàn Quốc như Lee Kang-in hay Hwang In-beom có thể khai thác. El Tri dự kiến sẽ vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng, tận dụng sự cơ động của bộ ba Alvarado, Jiménez và Quiñones để gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương.

Hàn Quốc và vũ khí phản công tốc độ

Ngược lại, Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của Son Heung-min chắc chắn sẽ ưu tiên lối chơi chuyển trạng thái nhanh. Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CH Czech đã cho thấy bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của đội bóng châu Á. Với tốc độ của Hwang Hee-chan và khả năng tạo đột biến từ Lee Kang-in, Hàn Quốc sẽ rình rập những sai lầm từ hàng thủ chắp vá của Mexico.

Sự hiện diện của Kim Min-jae ở phía dưới sẽ là điểm tựa vững chắc để Hàn Quốc đứng vững trước sức ép từ khán giả tại Guadalajara. Cuộc đối đầu giữa Kim Min-jae và tiền đạo kỳ cựu Raúl Jiménez hứa hẹn sẽ là điểm nóng quyết định cục diện trận đấu.

Thống kê chuyên sâu và dự đoán

Phong độ gần đây của hai đội đang có sự tương phản nhất định. Mexico đang bay cao với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, chỉ để lọt lưới 2 bàn – một hiệu số phòng ngự cực kỳ ấn tượng. Trong khi đó, hàng thủ Hàn Quốc vẫn để lộ những khoảng trống khi nhận tới 6 bàn thua trong cùng số trận.

Một chi tiết đáng chú ý là khả năng tạo phạt góc của hai đội. Hàn Quốc thực hiện trung bình tới 6,4 quả phạt góc/trận, phản ánh lối chơi tấn công biên trực diện. Mexico cũng không kém cạnh với 5,2 quả/trận. Với việc cả hai đều sở hữu những cầu thủ chạy cánh tốc độ, trận đấu tại Estadio Akron được dự báo sẽ có nhiều tình huống bóng chết và những pha hãm thành liên tiếp.

Dù Hàn Quốc có thừa khát khao để phá dớp, nhưng lợi thế sân nhà cùng sự kỵ rơ trong lịch sử đối đầu vẫn nghiêng cán cân về phía El Tri. Một trận đấu giằng co với nhịp độ cao là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Mexico 2-1 Hàn Quốc.