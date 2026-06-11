Mexico vs Nam Phi: Cuộc tái ngộ lịch sử tại lễ khai mạc World Cup 2026 Trận mở màn World Cup 2026 trên sân Azteca chứng kiến Mexico tái ngộ Nam Phi sau 16 năm, trong bối cảnh đội chủ nhà đang sở hữu phong độ vượt trội so với đối thủ.

Mọi sự chú ý của thế giới túc cầu đang đổ dồn về sân vận động Azteca lịch sử tại Thành phố Mexico. Tại đây, đội chủ nhà Mexico sẽ nghênh đón Nam Phi trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng A, bảng đấu có sự góp mặt của Hàn Quốc và Cộng hòa Séc. Đây là màn tái ngộ đặc biệt gợi nhắc về kỷ niệm khai màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cách đây 16 năm.

Mexico vs Nam Phi khai màn World Cup 2026.

Cuộc tái ngộ đầy duyên nợ sau 16 năm

Năm 2010, Nam Phi trong tư thế chủ nhà đã tiếp đón Mexico ở trận khai mạc. Dưới sức ép khủng khiếp từ những chiếc kèn Vuvuzela, đại diện châu Phi đã cầm hòa đối thủ từ khu vực CONCACAF với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, tại World Cup 2026, vị thế đã đảo chiều hoàn toàn khi Mexico trở thành bên nắm giữ lợi thế từ "chảo lửa" Azteca với sức chứa 83.000 khán giả.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển cũng ghi nhận sự nhỉnh hơn của đại diện Bắc Mỹ. Trong 4 lần chạm trán chính thức và giao hữu, Mexico giành 2 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, các trận đấu giữa hai đội thường xuyên xuất hiện nhiều bàn thắng, ngoại trừ sự thận trọng thường thấy ở các trận mở màn giải đấu lớn.

Sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ

Dù có ký ức đẹp từ năm 2010, nhưng thực tế hiện tại đang chứng kiến một khoảng cách lớn về trình độ giữa hai đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA và phong độ thi đấu gần đây.

Thông số đối đầu Mexico (Hạng 14) Nam Phi (Hạng 60) Phong độ gần đây Thắng 3, Hòa 2 4 trận không thắng Ngôi sao tiêu biểu Edson Alvarez, Raul Jimenez Lyle Foster, Teboho Mokoena Kinh nghiệm Thường xuyên dự World Cup Trở lại sau 16 năm vắng bóng

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Javier Aguirre, Mexico đang thể hiện một bộ mặt đầy tích cực. Họ vừa cầm hòa cả Bỉ lẫn Bồ Đào Nha, đồng thời đè bẹp Serbia với tỷ số 5-1. Đội hình của "El Tri" là sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm của những công thần như thủ thành Guillermo Ochoa hay đội trưởng Edson Alvarez.

Mexico được đánh giá nhỉnh hơn Nam Phi.

Điểm tựa Azteca và bài toán của Nam Phi

Ngược lại với sự hưng phấn của chủ nhà, Nam Phi của ông Hugo Broos đang có bước chạy đà thiếu thuyết phục. Việc vắng bóng quá lâu tại sân chơi World Cup khiến dàn cầu thủ hiện tại của "Bafana Bafana" thiếu kinh nghiệm trận mạc ở cấp độ cao nhất. Nhiều khả năng Nam Phi sẽ chọn lối chơi lùi sâu, tận dụng tốc độ của Oswin Appollis để phản công.

Trận đấu dự kiến sẽ được định đoạt tại khu vực trung tuyến. Sự biến ảo trong sơ đồ chiến thuật của Javier Aguirre được kỳ vọng sẽ giúp Mexico phá bỏ lối chơi phòng ngự phản công của đối thủ. Với ưu thế về đẳng cấp và sự cổ vũ cuồng nhiệt tại Azteca, Mexico đang hội tụ đủ mọi yếu tố để giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân, viết tiếp chương mới trong lịch sử đối đầu giữa hai quốc gia.