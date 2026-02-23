MG thiết lập kỷ lục mới: Thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên bán hơn 1 triệu xe tại châu Âu Với cột mốc 1 triệu xe tích lũy, MG chính thức trở thành hãng xe Trung Quốc thành công nhất tại châu Âu và Anh, vượt qua nhiều đối thủ lớn nhờ dòng Hybrid+ và xe điện.

Thương hiệu MG thuộc tập đoàn SAIC vừa xác lập cột mốc lịch sử khi trở thành nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đầu tiên đạt doanh số tích lũy hơn một triệu xe tại thị trường châu Âu và Anh. Thành tích này khẳng định vị thế dẫn đầu của MG trong chiến lược vươn ra toàn cầu của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.

Sự bứt phá ngoạn mục so với xu hướng thị trường

Trong năm 2025, MG ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội khi bàn giao hơn 300.000 xe tại châu Âu và Anh, tăng gần 30% so với năm trước. Riêng tại thị trường Anh, hãng đã tiêu thụ hơn 85.000 chiếc. Kết quả này giúp MG duy trì vị thế thương hiệu ô tô Trung Quốc bán chạy nhất tại châu Âu trong 11 năm liên tiếp.

Đáng chú ý, MG hiện xếp thứ 16 trên toàn thị trường châu Âu và Anh, đồng thời là thương hiệu Trung Quốc duy nhất lọt vào danh sách 20 hãng xe hàng đầu. Trong khi toàn thị trường châu Âu ghi nhận mức giảm 0,9%, MG lại lội ngược dòng với mức tăng trưởng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực từ dòng xe Hybrid+ và sự cạnh tranh với Tesla

Sự thành công của MG trong năm 2025 có đóng góp lớn từ dòng xe Hybrid+ với 137.000 chiếc được bán ra, đạt mức tăng trưởng kỷ lục 300%. Bên cạnh đó, phân khúc xe thuần điện (EV) cũng đóng góp 46.000 xe vào tổng doanh số của hãng.

MG là thương hiệu Trung Quốc duy nhất lọt vào top 20 hãng xe bán chạy nhất châu Âu.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), trong nửa đầu năm 2025, MG đã giao 153.000 xe, lần đầu tiên vượt qua Tesla về doanh số bán hàng trong chu kỳ nửa năm. Điều này cho thấy sự chấp nhận ngày càng tăng của người tiêu dùng châu Âu đối với các dòng xe đa dạng từ MG.

Hành trình từ thương hiệu Anh đến biểu tượng toàn cầu của SAIC

MG có nguồn gốc là một nhà sản xuất ô tô lâu đời của Anh, được Tập đoàn Ô tô Nam Kinh mua lại vào năm 2005. Đến năm 2007, SAIC chính thức sở hữu thương hiệu này sau khi thâu tóm Tập đoàn Ô tô Nam Kinh. Kể từ đó, MG đã có những bước tiến thần tốc về mặt thương mại:

Năm 2021: Vượt mốc 50.000 xe tại châu Âu.

Vượt mốc 50.000 xe tại châu Âu. Năm 2022: Đạt hơn 100.000 xe, trở thành thị trường nước ngoài đầu tiên của MG cán mốc này.

Đạt hơn 100.000 xe, trở thành thị trường nước ngoài đầu tiên của MG cán mốc này. Năm 2023: Doanh số tiếp tục tăng lên 200.000 xe.

Tính đến nay, Anh vẫn là thị trường lớn nhất của hãng với hơn 370.000 xe tích lũy, bao gồm hơn 100.000 xe thuần điện. Các quốc gia khác như Ý, Tây Ban Nha và Pháp cũng đều ghi nhận doanh số vượt ngưỡng 100.000 chiếc. Chỉ tính riêng tháng 1 năm nay, MG đã giao gần 26.000 xe tại châu Âu, duy trì đà tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.