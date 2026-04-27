MG ZS 2026 cập nhật giá lăn bánh tháng 4/2026 cùng ưu đãi tới 58 triệu đồng MG ZS tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc SUV hạng B nhờ chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, mang lại giá trị sử dụng tối ưu cho khách hàng đô thị.

MG ZS hiện là một trong những mẫu SUV đô thị sở hữu mức giá cạnh tranh nhất tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 4/2026, mẫu xe này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng thông qua các chương trình kích cầu trực tiếp vào giá trị lăn bánh.

MG ZS 2026 sở hữu thiết kế trẻ trung phù hợp với khách hàng đô thị.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh MG ZS tháng 4/2026

Tại thị trường Việt Nam, MG ZS được phân phối với 3 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đáng chú ý, các mẫu xe sản xuất năm 2025 đang nhận được ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (tạm tính) Lăn bánh tại TP.HCM (tạm tính) Lăn bánh Tỉnh/Thành khác Ưu đãi (Xe đời 2025) MG ZS 1.5 STD+ 518 602 591 572 Tặng lệ phí trước bạ 52 triệu VND MG ZS 1.5 2WD LUX+ 588 680 668 649 Tặng lệ phí trước bạ 58 triệu VND

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất và trang bị nổi bật

MG ZS 2026 duy trì kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.314 x 1.809 x 1.648 (mm). Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt 3D đen bóng với viền crom khỏe khoắn. Hệ thống chiếu sáng đã được nâng cấp lên cụm đèn LED Projector tự động, kết hợp cùng dải đèn định vị hình móc câu sắc sảo.

Bên thân xe, mẫu SUV hạng B này sử dụng bộ mâm phay xước 17 inch tạo hình cánh hoa bắt mắt. Đuôi xe cũng được làm mới với cụm đèn hậu LED dạng khói mờ và cản sau thiết kế khí động học cùng ống xả giả đối xứng tạo sự cân đối.

Không gian nội thất và tiện nghi tối ưu

Bên trong cabin, MG ZS 2026 hướng tới sự đơn giản và thực dụng. Màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đặt cao, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto là trung tâm điều khiển các tính năng giải trí. Vô-lăng thiết kế dạng D-Cut thể thao tích hợp nhiều phím chức năng.

Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 và có cửa gió riêng cho hàng ghế sau – một tiện ích quan trọng với khí hậu Việt Nam. Ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng trên bản cao cấp, mang lại vị trí ngồi thoải mái cho tài xế.

Vận hành và công nghệ an toàn

MG ZS 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1,5L, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Sức mạnh này được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số CVT giả lập 8 cấp, giúp xe vận hành mượt mà trong điều kiện đô thị.

Về an toàn, MG ZS được trang bị danh sách tính năng phong phú trong tầm giá, bao gồm: 6 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và camera 360 độ trên phiên bản cao nhất.

Thông số kỹ thuật chi tiết MG ZS 2026

Thông số MG ZS STD+ MG ZS LUX+ Động cơ NSE 1.5L, DOHC NSE 1.5L, DOHC Công suất cực đại 112 mã lực 112 mã lực Mô-men xoắn 150 Nm 150 Nm Hộp số CVT (giả lập 8 cấp) CVT (giả lập 8 cấp) Mâm xe 16 inch 17 inch Tiêu thụ hỗn hợp 6,3 lít/100 km 6,53 lít/100 km

Nhìn chung, MG ZS 2026 là lựa chọn thực dụng cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV hạng B có giá thành hợp lý, không gian rộng rãi và nhiều tiện nghi cơ bản. Tuy nhiên, khả năng cách âm và sức mạnh động cơ vẫn là những điểm người dùng cần cân nhắc khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc.