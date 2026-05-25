MG ZS 2026: Cập nhật giá lăn bánh tháng 5/2026 và ưu đãi 60 triệu đồng MG ZS duy trì vị thế cạnh tranh trong phân khúc B-SUV với mức giá khởi điểm từ 518 triệu đồng. Trong tháng 5/2026, mẫu xe nhận ưu đãi lệ phí trước bạ trị giá lên tới 58 triệu đồng.

MG ZS tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu SUV đô thị có mức giá dễ tiếp cận nhất tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này hiện cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc gầm cao hạng B nhờ sự cân bằng giữa trang bị và giá thành.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh MG ZS tháng 5/2026

Trong tháng 5/2026, nhà phân phối triển khai chương trình tặng lệ phí trước bạ cho các dòng xe sản xuất năm 2025, giúp chi phí lăn bánh thực tế giảm đáng kể.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi (Xe sản xuất 2025) MG ZS 1.5 STD+ 518 602 591 Tặng lệ phí trước bạ (52 triệu VNĐ) MG ZS 1.5 2WD LUX+ 588 680 668 Tặng lệ phí trước bạ (58 triệu VNĐ)

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo chính sách đại lý và khu vực cụ thể.

Diện mạo hiện đại với ngôn ngữ thiết kế Smart Up

MG ZS 2026 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.323 x 1.809 x 1.653 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.585 mm. Thông số này đảm bảo sự linh hoạt khi di chuyển trong phố nhưng vẫn cung cấp không gian đủ rộng rãi cho hành khách.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt 3D đen bóng viền chrome. Hệ thống chiếu sáng được nâng cấp lên cụm đèn pha LED Projector tự động kết hợp dải LED định vị hình móc câu sắc sảo. Phía dưới, mâm xe thiết kế dạng cánh hoa kích thước 17 inch trên bản cao cấp tạo điểm nhấn năng động.

Không gian nội thất thực dụng và công nghệ

Khoang cabin của MG ZS được thiết kế theo hướng đơn giản, tập trung vào tính tiện dụng. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đặc biệt, xe trang bị hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, một tính năng quan trọng trong điều kiện đô thị hiện nay.

Ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng trên phiên bản LUX+. Hàng ghế thứ hai được đánh giá cao về độ thoải mái và tích hợp cửa gió điều hòa riêng. Cửa sổ trời toàn cảnh trên bản cao cấp là trang bị vượt trội so với nhiều đối thủ cùng tầm giá.

Hiệu suất vận hành và an toàn

MG ZS 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L NSE, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh này truyền thông qua hộp số vô cấp CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) tới hệ dẫn động cầu trước.

Về an toàn, xe sở hữu danh sách trang bị đầy đủ bao gồm: hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát lực kéo và tối đa 6 túi khí. Hệ thống camera 360 độ trên bản LUX+ hỗ trợ đắc lực cho người lái khi di chuyển trong không gian hẹp.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản