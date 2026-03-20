Miami Open 2026: Carlos Alcaraz đối đầu hiện tượng Joao Fonseca tại vòng 2 Tâm điểm vòng 2 Miami Open 2026 là cuộc chạm trán giữa số 1 thế giới Carlos Alcaraz và tài năng trẻ Joao Fonseca, cùng màn so tài kịch tính giữa Tsitsipas và De Minaur.

Vòng hai Miami Open 2026 đang trở thành tâm điểm của làng quần vợt thế giới với sự xuất hiện của các hạt giống hàng đầu. Đáng chú ý nhất là màn so tài giữa tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz và hiện tượng tuổi teen Joao Fonseca, cùng những cuộc đối đầu đầy duyên nợ ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ.

Carlos Alcaraz và Joao Fonseca: Sức trẻ đối đầu đẳng cấp

Cuộc đối đầu giữa Carlos Alcaraz và Joao Fonseca (dự kiến diễn ra lúc 6h ngày 21/3) được xem là trận cầu tâm điểm của vòng hai. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt này chạm trán nhau trong một giải đấu chính thức, hứa hẹn mang đến màn trình diễn bùng nổ của sức trẻ và kỹ thuật đỉnh cao.

Carlos Alcaraz bước vào giải với phong độ ấn tượng khi thắng 16 trên 17 trận kể từ đầu mùa, bao gồm hai danh hiệu lớn tại Australian Open và Doha ATP 500. Dù vừa dừng bước tại bán kết Indian Wells, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc ở vị trí số 1 thế giới nhờ lối chơi toàn diện và khả năng phòng thủ phản công xuất sắc.

Alcaraz (bên trái) và Fonseca (bên phải) có lần chạm tránh chính thức đầu tiên

Ngược lại, Joao Fonseca là thử thách không thể coi thường. Tay vợt 19 tuổi người Brazil đang trở thành hiện tượng khi tiến sâu tại Indian Wells và đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Karen Khachanov. Điểm mạnh của Fonseca nằm ở những cú giao bóng uy lực với tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 75% và sự tiếp sức cuồng nhiệt từ khán giả Brazil trên khán đài.

Stefanos Tsitsipas gặp Alex De Minaur: Phá bỏ cái dớp kỵ giơ

Vào khoảng 2h30 ngày 21/3, Stefanos Tsitsipas sẽ tái ngộ Alex De Minaur trong một hoàn cảnh trái ngược với quá khứ. Dù Tsitsipas từng áp đảo với 13 chiến thắng trong 15 lần đối đầu, phong độ hiện tại của tay vợt Hy Lạp đang có dấu hiệu bất ổn khi liên tục để thua trước các đối thủ top đầu.

Cặp đấu duyên nợ giữa De Minaur (bên trái) và Tsitsipas (bên phải)

Trong khi đó, Alex De Minaur đang thăng hoa ở vị trí thứ 6 thế giới. Lối chơi dựa trên tốc độ di chuyển cực nhanh và khả năng phòng ngự bền bỉ biến anh thành đối thủ khó chịu nhất trên mặt sân cứng. Trận đấu này sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho Tsitsipas nếu anh muốn duy trì vị thế của mình.

Aryna Sabalenka ra quân trước Ann Li

Tại nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka sẽ bắt đầu hành trình tại Miami bằng trận đấu với Ann Li (khoảng 1h30 ngày 21/3). Sabalenka đang sở hữu phong độ hủy diệt sau những chiến thắng thuyết phục trước Elena Rybakina và Naomi Osaka tại Indian Wells.

Sabalenka (bên trái) dự báo sẽ có trận ra quân thuận lợi trước Ann Li (bên phải)

Ngược lại, Ann Li đang trải qua giai đoạn khó khăn với chuỗi thành tích kém ấn tượng khi thua 4 trên 5 trận gần nhất. Sự chênh lệch về đẳng cấp và sức mạnh từ những cú đánh cuối sân của Sabalenka dự kiến sẽ giúp tay vợt Belarus có một chiến thắng nhanh chóng.

Lịch thi đấu tiêu điểm Miami Open ngày 21/3