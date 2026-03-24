Miami Open 2026: Jannik Sinner quyết nối dài mạch thắng, Zverev giải mã 'cỗ máy giao bóng' Vòng 4 Miami Open chứng kiến Jannik Sinner đối đầu Alex Michelsen với phong độ hủy diệt, trong khi Alexander Zverev hứa hẹn gặp khó trước 'hiện tượng' giao bóng Quentin Halys.

Tâm điểm của vòng 4 Miami Open 2026 đổ dồn về Hard Rock Stadium, nơi Jannik Sinner đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với mục tiêu tiến sâu vào chung kết. Trong khi đó, Alexander Zverev sẽ phải đối mặt với một trong những tay giao bóng ấn tượng nhất giải đấu năm nay là Quentin Halys, hứa hẹn một kịch bản đầy kịch tính cho người hâm mộ tennis thế giới.

Alex Michelsen và Jannik Sinner: Đẳng cấp của số 2 thế giới

Jannik Sinner đang ở trạng thái gần như hoàn hảo. Kể từ sau cú sảy chân trước Jakub Mensik tại Doha, tay vợt người Italy đã thắng liền 8 trận mà chưa để thua bất kỳ set đấu nào. Chuỗi phong độ này không chỉ là những con số; nó cho thấy sự ổn định đáng kinh rợn trong lối chơi của tay vợt số 2 thế giới, từ những cú giao bóng chắc tay đến khả năng trả giao bóng thuộc top đầu ATP.

Michelsen (bên trái) dự báo khó cản Sinner (bên phải)

Phía bên kia lưới, Alex Michelsen đang có một hành trình tích cực tại Miami sau khi vượt qua Cameron Norrie và Alejandro Tabilo. Tuy nhiên, vấn đề của tay vợt 20 tuổi người Mỹ là sự ổn định và khả năng chống đỡ trước áp lực liên tục. Trong cả hai lần đối đầu trước đó tại US Open và Cincinnati 2024, Michelsen đều phải nhận thất bại 0-2 trước Sinner. Thế trận nhiều khả năng sẽ được Sinner kiểm soát nhờ nhịp độ đánh cuối sân áp đảo, trừ khi Michelsen có thể duy trì tỷ lệ giao bóng một cực cao.

Alexander Zverev đối đầu 'cỗ máy giao bóng' Quentin Halys

Cuộc đối đầu lần đầu tiên giữa Alexander Zverev và Quentin Halys mang đến sự tương phản rõ nét về phong cách. Halys hiện là hiện tượng thú vị của giải khi mới chỉ bị bẻ game giao bóng đúng 3 lần sau 3 trận đấu. Tay vợt người Pháp đang sở hữu nhịp giao bóng ổn định và những cú dứt điểm sớm cực kỳ nguy hiểm.

Zverev (bên phải) phải cẩn trọng trước đối thủ Halys (bên trái)

Tuy nhiên, Zverev với kinh nghiệm của nhà vô địch 7 danh hiệu Masters 1000 sẽ là bài toán khó giải cho Halys. Tay vợt người Đức đang âm thầm khẳng định vị thế ứng viên vô địch với cú trái hai tay cực chắc chắn và khả năng điều bóng sâu. Điểm mấu chốt sẽ nằm ở độ bền trong các pha bóng dài; nếu Zverev kéo được Halys ra khỏi vùng an toàn, anh sẽ dần bào mòn hiệu quả giao bóng của đối thủ người Pháp.

Kịch tính tại tứ kết đơn nữ

Bên cạnh nội dung đơn nam, hai trận tứ kết đơn nữ cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ. Victoria Mboko đang tiến bộ thần tốc và tràn đầy cơ hội đòi lại món nợ trước Karolina Muchova. Trong khi đó, Coco Gauff với lợi thế về bản lĩnh và tốc độ được đánh giá cao hơn Belinda Bencic trong cuộc đối đầu mà Gauff đã thắng 4 trên 5 lần gặp nhau gần nhất.

