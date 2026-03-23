Miami Open 2026: Sinner, Zverev và Sabalenka thị uy sức mạnh tại vòng đấu quyết định Các ứng viên vô địch hàng đầu như Jannik Sinner, Alexander Zverev và Aryna Sabalenka tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo trước thềm các trận đấu quan trọng tại Miami Open 2026.

Vòng 3 giải quần vợt Miami Open 2026 chứng kiến sự áp đảo của các hạt giống hàng đầu. Trong khi Jannik Sinner và Alexander Zverev thể hiện sự ổn định tuyệt đối ở nội dung đơn nam, Aryna Sabalenka tiếp tục chứng minh bản lĩnh của ứng viên số một tại nội dung đơn nữ trước các đối thủ tiềm ẩn bất ngờ.

Jannik Sinner và sự chênh lệch đẳng cấp trước Corentin Moutet

Cuộc đối đầu diễn ra vào khoảng 6h ngày 24/3 giữa Jannik Sinner và Corentin Moutet cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về phong độ. Sinner bước vào vòng này sau chiến thắng gọn gàng 6-3, 6-3 trước Damir Dzumhur. Lối chơi chắc chắn, ít sai lầm cùng khả năng kiểm soát nhịp độ giúp tay vợt người Ý luôn ở thế chủ động trong cuộc đua ngôi số 1 thế giới với Carlos Alcaraz.

Sinner (bên trái) có đẳng cấp cao hơn đối thủ rất nhiều

Ngược lại, Corentin Moutet dù vừa vượt qua Tomas Machac nhưng lại bộc lộ sự thiếu ổn định khi để thua trắng ở set hai trước khi kịp trở lại. Đây mới chỉ là trận thắng thứ ba của tay vợt người Pháp trong mùa giải 2026. Với lợi thế từ mặt sân cứng sở trường và thành tích đối đầu ủng hộ, Sinner được dự đoán sẽ giành chiến thắng nhanh chóng 2-0.

Alexander Zverev áp đảo Marin Cilic về thông số đối đầu

Trận đấu giữa Alexander Zverev và Marin Cilic (khoảng 3h, 24/3) tiếp tục là một bài kiểm tra khó khăn cho lão tướng người Croatia. Cilic vừa có chiến thắng ngược dòng nhọc nhằn trước Brandon Nakashima nhưng lại lộ rõ dấu hiệu sa sút thể lực và thường nhập cuộc chậm trước các đối thủ trẻ.

Cuộc đối đầu mà Cilic (bên phải) dự báo sẽ khó tránh được thất bại trước Zverev (bên trái)

Trong khi đó, Zverev dễ dàng vượt qua Martin Damm 6-2, 6-4 để duy trì mạch phong độ cao. Tay vợt người Đức không chỉ chơi chắc chắn từ cuối sân mà còn tận dụng tối đa lợi thế giao bóng. Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Zverev khi anh dẫn trước 7-1 và đã thắng liền 7 trận gần nhất trước Cilic. Dự đoán Alexander Zverev sẽ giành thắng lợi 2-0.

Daniil Medvedev và thử thách từ cú thuận tay của Cerundolo

Cuộc so tài giữa Francisco Cerundolo và Daniil Medvedev (khoảng 23h, 23/3) là màn đối đầu điển hình giữa sức mạnh tấn công và khả năng phòng ngự bền bỉ. Cerundolo đang có phong độ tốt với cú thuận tay uy lực, nhưng lối chơi này cũng tiềm ẩn rủi ro đánh hỏng cao.

Trận đấu không khoan nhượng giữa Cerundolo (bên trái) và Medvedev (bên phải)

Về phía Medvedev, dù vừa trải qua trận đấu khó khăn trước Rei Sakamoto, anh đã kịp thời siết lại thế trận để thắng ngược 2-1. Với nền tảng phòng ngự cuối sân chắc chắn và khả năng điều tiết nhịp độ vượt trội, tay vợt người Nga nhiều khả năng sẽ khai thác sự nóng vội của Cerundolo để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0.

Tâm điểm đơn nữ: Sabalenka đối đầu Qinwen Zheng

Tại vòng 4 đơn nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục cho thấy sự áp đảo trước Qinwen Zheng với thành tích đối đầu 7-1. Dù đại diện Trung Quốc vừa có màn ngược dòng ấn tượng trước Madison Keys, cô vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu sức mạnh và khả năng dồn ép liên tục của tay vợt số 1 thế giới. Ở một diễn biến khác, Mirra Andreeva và Victoria Mboko hứa hẹn tạo nên màn so tài kịch tính khi cả hai tay vợt trẻ đều đang có phong độ ổn định.

