Miami Open: Dimitrov gục ngã sau màn rượt đuổi nghẹt thở, Tsitsipas hẹn đấu De Minaur Grigor Dimitrov dừng bước đáng tiếc sau thất bại kịch tính 1-2 trước Raphael Collignon. Trong khi đó, Stefanos Tsitsipas khẳng định sức mạnh để tiến vào vòng 2.

Miami Open đã chứng kiến những cung bậc cảm xúc trái ngược khi hạt giống Grigor Dimitrov nếm mùi thất bại cay đắng trong trận chiến kéo dài 3 set, còn Stefanos Tsitsipas phô diễn bản lĩnh để ghi tên mình vào vòng kế tiếp. Thất bại của Dimitrov trước đối thủ Raphael Collignon một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt và tính cạnh tranh cao độ ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở: Dimitrov gục ngã trước bản lĩnh của Collignon

Bước vào trận đấu với tâm thế phục hận sau thất bại tại Brisbane, Grigor Dimitrov đã cống hiến một màn so tài đỉnh cao kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Cả hai tay vợt nhập cuộc vô cùng chặt chẽ, không để đối phương có bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng nào trong suốt hiệp một. Tuy nhiên, tại loạt tie-break, Raphael Collignon đã tận dụng tối đa những sai lầm nhỏ nhất của tay vợt người Bulgaria để vươn lên dẫn trước 6-1 và kết thúc set đấu với tỷ số 7-3.

Không dễ dàng bỏ cuộc, Dimitrov bùng nổ trong set 2 với những pha điều bóng hiểm hóc từ vạch cuối sân. Bước ngoặt đến ở ván thứ 7 khi anh giành được break quan trọng, duy trì lợi thế để thắng 6-4, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Grigor Dimitrov đã không thể vượt qua thử thách mang tên Raphael Collignon dù đã rất nỗ lực.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở set quyết định khi cả hai bắt đầu bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi. Dù Dimitrov đã vươn lên dẫn trước nhờ break ở ván 5, nhưng Collignon đã thể hiện bản lĩnh kiên cường. Ở ván thứ 10, khi Dimitrov cầm giao bóng để kết thúc trận đấu, tay vợt người Bỉ đã đòi lại break một cách ngoạn mục. Trong loạt tie-break định mệnh, khi tỷ số là 6-6, Collignon thực hiện hai pha phòng ngự xuất thần để ghi 2 điểm quyết định, khép lại trận đấu với các tỷ số 7-6(3), 4-6, 7-6(6).

Tsitsipas khẳng định đẳng cấp, thiết lập đại chiến với De Minaur

Trái ngược với sự vất vả của Dimitrov, Stefanos Tsitsipas đã có khởi đầu thuận lợi tại Miami Open. Đối đầu với tay vợt người Anh Arthur Fery, hạt giống người Hy Lạp chỉ mất 33 phút để áp đảo hoàn toàn với chiến thắng 6-1 trong set mở màn nhờ 2 lần bẻ giao bóng thành công.

Tuy nhiên, Fery không dễ dàng đầu hàng trong set 2. Tay vợt trẻ người Anh đã chơi đầy nỗ lực, cứu thành công 3 điểm set-point ở ván thứ 10 để kéo set đấu vào loạt tie-break. Dù vậy, kinh nghiệm và đẳng cấp của Tsitsipas đã lên tiếng đúng lúc để giúp anh giành chiến thắng 7-6(4) chung cuộc.

Chiến thắng này đưa Tsitsipas vào vòng 2, nơi anh sẽ tái ngộ đối thủ đầy duyên nợ Alex De Minaur. Dù Tsitsipas từng được coi là "ác mộng" của tay vợt người Australia trong quá khứ, nhưng cục diện hiện tại đã thay đổi khi De Minaur đang sở hữu phong độ cực cao, hứa hẹn một cuộc đối đầu nảy lửa tại vòng đấu kế tiếp.