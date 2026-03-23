Miami Open: Fritz khuất phục 'máy giao bóng', Tsitsipas thua thảm nhất sự nghiệp Hạt giống Stefanos Tsitsipas gây sốc với trận thua 0-6, 1-6 trước Arthur Fils tại vòng 3 Miami Open. Trong khi đó, Taylor Fritz và Elena Rybakina giữ vững phong độ.

Vòng 3 giải quần vợt Miami Open đã chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ. Trong khi các hạt giống hàng đầu như Taylor Fritz và Elena Rybakina khẳng định sức mạnh, thì Stefanos Tsitsipas lại phải nhận một trong những thất bại nặng nề nhất sự nghiệp trước tài năng trẻ Arthur Fils.

Cơn ác mộng của Stefanos Tsitsipas trước Arthur Fils

Tay vợt người Hy Lạp, Stefanos Tsitsipas, vừa trải qua một trận đấu đáng quên nhất từ trước đến nay. Đối đầu với Arthur Fils của Pháp, Tsitsipas hoàn toàn đánh mất thế trận và chịu gác vợt chỉ sau chưa đầy 1 giờ thi đấu. Tỷ số chung cuộc 0-6, 1-6 phản ánh sự áp đảo tuyệt đối của đối thủ người Pháp, khiến hạt giống hàng đầu phải sớm nói lời chia tay giải đấu.

Taylor Fritz hóa giải 'quái vật giao bóng' Reilly Opelka

Ở một diễn biến khác, Taylor Fritz chỉ mất hơn 1 giờ đồng hồ để vượt qua người đồng hương Reilly Opelka với các tỷ số 6-3, 6-4. Dù Opelka vẫn duy trì sở trường của một "quái vật" giao bóng với 10 điểm ace, nhưng lối chơi quá mạo hiểm đã khiến anh phải trả giá.

Opelka (trái) và Fritz đối đầu tại vòng 3 Miami Open

Fritz đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc khi mắc rất ít lỗi tự đánh hỏng. Anh tận dụng tốt sơ hở của đối thủ để có tới 8 cơ hội giành break trong cả trận. Kết quả, Fritz đã bẻ thành công 1 game giao bóng ở mỗi set để giành thắng lợi thuyết phục, ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

Elena Rybakina duy trì mạch thắng ấn tượng

Tại nội dung đơn nữ, Elena Rybakina tiếp tục chứng minh tại sao cô là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tay vợt người Kazakhstan đã vượt qua Marta Kostyuk với các tỷ số 6-3, 6-4 trong trận đấu kéo dài 1 giờ 23 phút. Đây đã là lần thứ 5 liên tiếp Rybakina đánh bại đối thủ người Ukraine này.

Dù bỏ lỡ một số cơ hội break để bứt phá sớm hơn, nhưng đương kim Á quân Indian Wells vẫn giữ vững được lợi thế ở những thời điểm quyết định. Khả năng duy trì áp lực tại các game cầm giao bóng giúp Rybakina bảo toàn cách biệt và tiến bước vững chắc tại Miami Open năm nay.

Thông số trận đấu Taylor Fritz Reilly Opelka Điểm Ace N/A 10 Cơ hội Break 8 N/A Thời gian thi đấu > 1 giờ > 1 giờ

Nhìn chung, cục diện Miami Open đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết sau sự dừng bước của Tsitsipas. Sự ổn định của Fritz và Rybakina sẽ là tâm điểm chú ý trong những vòng đấu tới của giải Masters 1000 này.