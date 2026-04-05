Micah Richards chỉ trích HLV Arteta sau trận thua sốc của Arsenal trước Southampton Quyết định xoay tua đội hình của Mikel Arteta bị chuyên gia Micah Richards đánh giá là sai lầm nghiêm trọng khiến Arsenal đánh mất cơ hội giành danh hiệu thứ hai.

Arsenal vừa phải nhận một gáo nước lạnh tại đấu trường quốc nội khi thất bại bất ngờ trước Southampton. Trận thua này không chỉ khiến Pháo thủ văng khỏi giải đấu mà còn đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành chiếc cúp thứ hai chỉ trong vòng 14 ngày, sau thất bại tại chung kết Carabao Cup trước đó.

Canh bạc nhân sự đầy rủi ro của Mikel Arteta

Trong trận đấu rạng sáng nay, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra những quyết định nhân sự gây tranh cãi khi cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị. Đáng chú ý nhất là vị trí trong khung gỗ, thủ thành Kepa Arrizabalaga tiếp tục được bắt chính dù vừa mắc sai lầm tai hại khiến Arsenal mất chức vô địch Carabao Cup vào tay Manchester City cách đây nửa tháng.

Bên cạnh đó, Arteta đã thực hiện cuộc trẻ hóa đội hình mạnh mẽ khi tung các cầu thủ trẻ và dự bị như Myles Lewis-Skelly, Christian Mosquera, Christian Norgaard cùng tài năng trẻ Max Dowman vào sân ngay từ đầu. Trong khi đó, chân sút chủ lực đang có phong độ cao là Viktor Gyokeres lại không có tên trong đội hình xuất phát.

Micah Richards: Arsenal đánh mất tinh thần chiến đấu

Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của đội bóng thành London, bình luận viên Micah Richards của đài BBC đã đưa ra những phân tích kịch liệt về cách tiếp cận trận đấu của Arteta.

Đáng lẽ bạn phải tung ra đội hình mạnh nhất. Mới vài tuần trước, người ta còn tung hô Arsenal có thể giành cú ăn bốn, nhưng giờ họ chỉ còn lại hai đấu trường, Richards nhấn mạnh. Cựu hậu vệ này cũng bày tỏ sự thất vọng về thái độ thi đấu của toàn đội khi cho rằng mọi nỗ lực phòng ngự xuất sắc từ đầu mùa đã hoàn toàn biến mất trong một màn trình diễn quá tệ.

Phát biểu đanh thép và mục tiêu Champions League

Dù đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội, HLV Mikel Arteta khẳng định thất bại này sẽ không làm lung lay tham vọng của Arsenal tại các đấu trường lớn hơn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã gửi thông điệp yêu cầu các học trò phải tự nhìn lại mình trong gương và chấp nhận thực tại để bước tiếp.

Phía trước Arsenal là giai đoạn then chốt của mùa giải với hai trận cầu quan trọng. Họ sẽ có chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha để gặp Sporting Lisbon tại tứ kết Champions League, trước khi quay trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh để chạm trán Bournemouth. Đây là cơ hội để thầy trò Arteta chứng tỏ bản lĩnh và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau chuỗi kết quả đáng thất vọng vừa qua.