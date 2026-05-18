Michael Carrick chính thức dẫn dắt Man Utd; Napoli mua đứt Rasmus Hojlund Manchester United bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng đến năm 2028, đồng thời chia tay Rasmus Hojlund khi Napoli kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến những biến động lớn tại Manchester United khi câu lạc bộ vừa xác nhận vị trí thuyền trưởng chính thức, đồng thời hoàn tất thương vụ bán đứt một tiền đạo quan trọng. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục khuấy đảo thị trường với những mục tiêu đắt giá nhằm nâng cấp hàng công cho mùa giải mới.

Bước ngoặt tại Old Trafford: Michael Carrick và Rasmus Hojlund

Sau giai đoạn tạm quyền thành công, Michael Carrick đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng trở thành HLV trưởng của Man Utd. Thỏa thuận này có thời hạn đến năm 2028, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm. Đây là bước đi chiến lược nhằm ổn định đội bóng sau những thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Cùng thời điểm, Napoli đã chính thức sở hữu Rasmus Hojlund từ Man Utd. Đội bóng miền Nam Italy kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng ngay sau khi giành vé tham dự Champions League. Tiền đạo người Đan Mạch sẽ gắn bó lâu dài với sân Diego Armando Maradona sau giai đoạn thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn.

Chelsea ráo riết săn tìm họng pháo mới

Tại Stamford Bridge, Chelsea vẫn xem Igor Thiago của Brentford là ưu tiên hàng đầu cho hàng tiền đạo. Chân sút này đã ghi 22 bàn thắng và nằm trong danh sách đề cử Cầu thủ hay nhất mùa tại Ngoại hạng Anh. Sự góp mặt của Xabi Alonso trong kế hoạch mua sắm được dự báo sẽ có tiếng nói quan trọng trong việc thúc đẩy thương vụ này.

Bên cạnh Thiago, Chelsea còn gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Morgan Rogers từ Aston Villa. Tuy nhiên, mức phí khoảng 80 triệu bảng là rào cản lớn khi Rogers vẫn còn 5 năm hợp đồng. Chelsea sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Arsenal, Man Utd và PSG để có được tuyển thủ Anh này.

Các chuyển động đáng chú ý tại châu Âu

Thị trường chuyển nhượng lục địa già còn ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp tại các câu lạc bộ lớn:

Đang theo sát Lamine Camara của AS Monaco để củng cố tuyến giữa. Tiền vệ 22 tuổi người Senegal đã có 41 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và đang thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn. Bayern Munich: Sẵn sàng để thủ thành Alexander Nubel ra đi sau mùa giải ấn tượng tại Stuttgart. Với việc Manuel Neuer ở lại đến năm 2027, Nubel được phép rời Allianz Arena theo dạng bán đứt hoặc cho mượn.

Sẵn sàng để thủ thành Alexander Nubel ra đi sau mùa giải ấn tượng tại Stuttgart. Với việc Manuel Neuer ở lại đến năm 2027, Nubel được phép rời Allianz Arena theo dạng bán đứt hoặc cho mượn. Brighton: Đang tìm hiểu khả năng chiêu mộ Bazoumana Toure từ Hoffenheim với mức định giá 34 triệu bảng, đồng thời cạnh tranh với Brentford để giành lấy Said El Mala từ Cologne.

Đang tìm hiểu khả năng chiêu mộ Bazoumana Toure từ Hoffenheim với mức định giá 34 triệu bảng, đồng thời cạnh tranh với Brentford để giành lấy Said El Mala từ Cologne. Freiburg: Đưa Nathan Saliba của Anderlecht vào tầm ngắm nhằm tăng cường chiều sâu đội hình trước sự cạnh tranh từ các đội bóng Anh và Italy.

Đáng chú ý tại Serie A, HLV Antonio Conte vẫn chưa cam kết tương lai lâu dài với Napoli dù đã giúp đội bóng giành vé dự Champions League. Quyết định của chiến lược gia người Italy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự và các thương vụ mua sắm tiếp theo của đội bóng miền Nam Italy trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.