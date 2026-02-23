Michael Carrick đối mặt ký ức thảm bại 0-4 trong chuyến làm khách tới Everton HLV Michael Carrick cùng Manchester United hành quân đến sân Hill Dickinson với mục tiêu xóa bỏ bóng ma quá khứ từ trận thua 0-4 năm 2019 và phong tỏa chân sút chủ lực Iliman Ndiaye.

Michael Carrick đang đứng trước thử thách tâm lý lớn khi trực tiếp dẫn dắt Manchester United hành quân đến sân của Everton. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh điểm số mà còn là cơ hội để vị chiến lược gia người Anh rũ bỏ ký ức buồn từ thảm bại trong quá khứ, đồng thời khẳng định năng lực nhằm tìm kiếm cơ hội nắm quyền chính thức tại Old Trafford.

Ký ức ám ảnh từ thảm bại 0-4 năm 2019

Lịch sử đối đầu với Everton đang mang đến những ký ức không mấy êm đẹp cho Michael Carrick. Dù đây là lần đầu tiên ông trực tiếp đối đầu với đội bóng vùng Merseyside trên cương vị HLV trưởng, nhưng vị chiến lược gia này từng nếm trải cảm giác cay đắng khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo với tư cách trợ lý trong quá khứ.

Carrick có ký ức không mấy đẹp đẽ về những chuyến làm khách đến Everton.

Tháng 4/2019, Manchester United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer đã phải hứng chịu thất bại ê chề 0-4 ngay tại Goodison Park. Đó là thời điểm Quỷ đỏ rơi vào khủng hoảng với trận thua thứ sáu trong tám trận. Thất bại tồi tệ đến mức Solskjaer đã phải đưa ra lời cảnh báo gay gắt về việc thanh lọc đội hình ngay sau trận đấu.

Với Carrick, người chứng kiến toàn bộ sự việc từ khu vực kỹ thuật, viễn cảnh lặp lại thảm kịch này là điều tuyệt đối phải tránh. Một kết quả bất lợi lúc này có thể tước đi cơ hội để ông trở thành thuyền trưởng chính thức của đội bóng.

Lợi thế từ sân vận động mới Hill Dickinson

Tuy nhiên, nhiệm vụ của Carrick được dự báo sẽ phần nào dễ thở hơn nhờ việc trận đấu không diễn ra tại "chảo lửa" Goodison Park. Sân nhà mới của Everton, Hill Dickinson, dù hiện đại nhưng được đánh giá là thiếu đi bầu không khí truyền thống và sự cuồng nhiệt vốn có từ pháo đài cũ.

Carrick không thể để thảm họa năm xưa lặp lại.

Thống kê cho thấy tại Hill Dickinson mùa này, đội bóng của HLV David Moyes mới chỉ giành được bốn chiến thắng trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Phong độ sân nhà không mấy ấn tượng này là yếu tố mà Manchester United cần tận dụng triệt để để giành lấy 3 điểm.

Bài toán phong tỏa Iliman Ndiaye

Dù Everton thiếu vắng Jack Grealish do phẫu thuật, họ vẫn sở hữu những nhân tố có khả năng gây đột biến cao, đặc biệt là Iliman Ndiaye. Chân sút 25 tuổi hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của The Toffees mùa giải 2025/26 với 5 pha lập công. Đáng chú ý, Ndiaye chính là người đã tỏa sáng giúp Everton đánh bại Quỷ đỏ 1-0 ngay tại Old Trafford ở lượt đi.

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Diogo Dalot và Ndiaye hứa hẹn sẽ là điểm nóng quyết định kết quả trận đấu. Trong bối cảnh có nhiều tin đồn Manchester United sẵn sàng chi 70 triệu bảng để chiêu mộ chính tiền đạo này, áp lực thể hiện mình của hàng phòng ngự Quỷ đỏ càng trở nên lớn hơn bao giờ hết.

HLV David Moyes khẳng định Ndiaye đã hoàn toàn lấy lại nhịp độ thi đấu sau khi trở về từ AFCON. Do đó, hệ thống phòng ngự của Michael Carrick cần duy trì sự tập trung tối đa để không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra như trong quá khứ.