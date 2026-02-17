Michael Carrick hồi sinh Man Utd: Bãi bỏ lệnh cấm của Amorim và tham vọng Mac Allister Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản, Manchester United không chỉ thăng hoa trên sân cỏ với 4 chiến thắng sau 5 trận mà còn chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong văn hóa phòng thay đồ tại Old Trafford.

Dù Manchester United đang trải qua một mùa giải không danh hiệu và vắng bóng tại các đấu trường cúp, bầu không khí tại Old Trafford lại đang ở mức cao nhất trong nhiều tháng qua. Sự xuất hiện của Michael Carrick đã tạo ra một luồng sinh khí mới, biến một tập thể rệu rã trở thành thế lực cạnh tranh top 4 Ngoại hạng Anh đầy mạnh mẽ.

Nghệ thuật quản trị nhân sự: Bãi bỏ "thiết quân luật"

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong triều đại của Carrick cho đến nay chính là việc nới lỏng các quy định kỷ luật khắt khe từ người tiền nhiệm Ruben Amorim. Trước đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã ban hành lệnh cấm các chuyến du lịch giữa mùa giải sau những tranh cãi liên quan đến Marcus Rashford và Casemiro khi họ bay sang Mỹ.

HLV Michael Carrick nới lỏng quy định kỷ luật tại Man Utd.

Carrick đã chọn cách tiếp cận dựa trên sự tin tưởng thay vì kìm kẹp. Trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày trước khi chạm trán Everton vào ngày 24/2, đội trưởng Bruno Fernandes đã được phép trở về Bồ Đào Nha để theo dõi trận đấu giữa Pacos de Ferreira và Torreense. Tương tự, thủ môn Senne Lammens cũng trở lại thăm câu lạc bộ cũ Royal Antwerp tại Bỉ. Sự linh hoạt này được đánh giá là chìa khóa giúp giải tỏa áp lực tâm lý, tạo tâm thế thoải mái cho các cầu thủ trước giai đoạn nước rút.

Hiệu suất bùng nổ và sự trở lại của các trụ cột

Thống kê dưới thời tân huấn luyện viên người Anh vô cùng ấn tượng. Carrick đã dẫn dắt Quỷ đỏ giành 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, bao gồm những màn hạ gục các đối thủ lớn như Man City và Arsenal. Dù vừa bị West Ham cầm hòa 1-1, Man Utd vẫn vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Thắng 4, Hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Vị trí: Thứ 4 tại Ngoại hạng Anh.

Thứ 4 tại Ngoại hạng Anh. Nhân sự: Matthijs de Ligt và Mason Mount đã hồi phục hoàn toàn chấn thương, sẵn sàng tái xuất.

Kế hoạch chuyển nhượng gây sốc với Alexis Mac Allister

Bên cạnh việc ổn định nội bộ, Man Utd đang hướng tầm ngắm tới thị trường chuyển nhượng hè với mục tiêu gia cố tuyến giữa. Trong khi những cái tên như Adam Wharton, Carlos Baleba hay Elliot Anderson đang nằm trong danh sách rút gọn, một mục tiêu táo bạo đã xuất hiện: Alexis Mac Allister của Liverpool.

Tiền vệ người Argentina, người còn hợp đồng tại Anfield đến năm 2028, đang trải qua một mùa giải cá nhân đầy thách thức. Dù Mac Allister từng bày tỏ mong muốn thi đấu tại Tây Ban Nha, Man Utd vẫn đang ấp ủ kế hoạch thực hiện một thương vụ chấn động giữa hai kình địch. Tuy nhiên, giới thượng tầng Quỷ đỏ hiểu rằng, suất dự Champions League mùa tới là điều kiện tiên quyết để hy vọng biến thương vụ này thành hiện thực.

Sự thay đổi về cả lối chơi lẫn cung cách quản lý của Michael Carrick đang mang lại niềm tin mãnh liệt cho người hâm mộ về một cuộc hồi sinh bền vững tại Old Trafford.