Michael Carrick muốn đưa 'Declan Rice mới' Hayden Hackney về Man Utd HLV Michael Carrick đang hối thúc ban lãnh đạo Man Utd chiêu mộ tiền vệ Hayden Hackney từ Middlesbrough nhằm hiện thực hóa kế hoạch nâng cấp đội hình cho Champions League.

Tân huấn luyện viên trưởng của Man Utd, Michael Carrick, đang tích cực thúc giục ban lãnh đạo đội bóng chiêu mộ tiền vệ Hayden Hackney từ câu lạc bộ Middlesbrough. Chiến lược gia này từng có thời gian trực tiếp dẫn dắt cầu thủ được giới chuyên môn mệnh danh là "Declan Rice mới" khi ông còn làm việc tại sân vận động Riverside.

HLV Carrick muốn Man Utd chiêu mộ Hackney.

Ưu tiên chiến thuật của Michael Carrick

Carrick vốn là một người hâm mộ lâu năm của tiền vệ này và hiện rất muốn đưa anh về Old Trafford sau khi Quỷ đỏ giải quyết xong một vài mục tiêu ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nửa sau mùa giải vừa qua, Man Utd dưới sự dẫn dắt của Carrick đã thi đấu xuất sắc, cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh và sớm giành vé dự Champions League.

Thành tích này giúp ngân sách chuyển nhượng của đội bóng được tăng cường đáng kể. Nguồn tiền này dự kiến sẽ được dùng để hoàn tất thương vụ mua tiền vệ Ederson từ Atalanta vào tháng Bảy, đồng thời bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm, một hậu vệ trái và một tiền đạo cánh trái.

Chi phí chuyển nhượng và định hướng của CEO Omar Berrada

Về phía Hayden Hackney, Middlesbrough được cho là từng từ chối một lời đề nghị trị giá 20 triệu euro (khoảng 17,3 triệu bảng) và xem con số này là mức giá khởi điểm cho bất kỳ cuộc đàm phán nào. Đây là một thách thức về tài chính nhưng nằm trong tầm kiểm soát của Man Utd nhờ ngân sách từ việc dự Champions League.

Xoay quanh hoạt động mua sắm, Giám đốc điều hành Omar Berrada khẳng định câu lạc bộ sẽ duy trì mô hình như mùa trước, kết hợp giữa những cầu thủ đã khẳng định được bản thân ở Ngoại hạng Anh và các tài năng triển vọng từ nước ngoài. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng và có kế hoạch dài hạn thay vì các quyết định ngắn hạn.

Cam kết tương lai với Bruno Fernandes

Bên cạnh các kế hoạch bổ sung nhân sự mới, vị Giám đốc điều hành cũng lên tiếng bảo đảm tương lai cho đội trưởng Bruno Fernandes. Omar Berrada nhấn mạnh tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh tại Old Trafford trong ít nhất hai năm tới hoặc lâu hơn, tạo điểm tựa vững chắc cho quá trình chuyển giao và nâng cấp đội hình dưới thời Michael Carrick.