Michael Carrick rút bài học từ Sesko: Manchester United hạ gục Everton nhờ thay đổi chiến thuật Quyết định tung Benjamin Sesko vào sân sớm giúp Manchester United phá vỡ bế tắc trước Everton, đồng thời thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh.

Michael Carrick đang chứng minh khả năng thích nghi nhanh nhạy trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền của Manchester United. Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc sử dụng nhân sự trong trận gặp West Ham, chiến lược gia người Anh đã đưa ra điều chỉnh mang tính bước ngoặt trong chuyến làm khách đến vùng Merseyside. Thay vì kiên nhẫn quá lâu, Carrick quyết định tung Benjamin Sesko vào sân ngay khi trận đấu chưa trôi qua một giờ đồng hồ, trực tiếp mang về 3 điểm trọn vẹn trước Everton.

Sự điều chỉnh chiến thuật phá vỡ thế bế tắc

Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, hàng công của Manchester United với bộ ba Amad, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha liên tục hoán đổi vị trí nhưng không mang lại hiệu quả. Cách vận hành này khiến các cầu thủ áo đỏ thường xuyên giẫm chân nhau ở khu vực trung lộ chật chội, thiếu đi một điểm đến thực thụ trong vòng cấm để kết thúc các đợt lên bóng trước hàng thủ lùi sâu của đội chủ nhà.

Carrick đã có điều chỉnh trong cách sử dụng Sesko.

Nhận diện rõ vấn đề, Carrick đã thực hiện thay đổi nhân sự trước phút 60. Bước ngoặt xuất hiện khi Everton quyết định dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Từ một tình huống chống phạt góc thành công, Cunha thực hiện đường chuyền dài xé toang hàng thủ đối phương cho Mbeumo bứt tốc. Ngay lập tức, Sesko mở tốc độ lao lên ở trung lộ, đón đường kiến tạo và dứt điểm một chạm tinh tế đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Điểm tựa từ hàng phòng ngự và hiệu quả từ ghế dự bị

Bên cạnh sự tỏa sáng của hàng công, thủ môn Senne Lammens đã có một ngày thi đấu vững vàng. Anh cản phá thành công pha dứt điểm nguy hiểm của Michael Keane và duy trì sự tập trung tối đa trước các tình huống bóng chết của Everton. Trận đấu diễn ra căng thẳng cho đến những phút cuối với hàng loạt pha tranh chấp nảy lửa giữa Bruno Fernandes, Matheus Cunha và các cầu thủ đội chủ nhà.

Cũng đã đến lúc Carrick trao cho Sesko suất đá chính.

Chiến thắng này giúp Manchester United tận dụng tối đa việc Aston Villa và Chelsea đồng loạt sẩy chân để củng cố vị thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Đáng chú ý, các nhân tố dự bị dưới thời Carrick đang cho thấy hiệu suất đáng nể khi đóng góp tới 4 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu. Với phong độ hiện tại, Benjamin Sesko đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến ban huấn luyện về một suất đá chính trong đội hình xuất phát ở những vòng đấu tới.