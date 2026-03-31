Michael Carrick thanh lọc Manchester United: Rashford và Sancho dẫn đầu danh sách rời đi Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, Manchester United đang thực hiện cuộc cải tổ nhân sự triệt để, quyết định tương lai của 7 ngôi sao đang được cho mượn tại các câu lạc bộ châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, Manchester United đang chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ về mặt cấu trúc và nhân sự. Sự xuất hiện của chiến lược gia này không chỉ đưa Quỷ đỏ trở lại cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh với lợi thế 6 điểm so với Liverpool, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới nơi giá trị tập thể được đặt lên trên các tên tuổi cá nhân.

Theo phân tích của chuyên gia Jack Flintham từ tờ Manchester Evening News, phong độ ổn định hiện tại giúp đội bóng không còn phụ thuộc vào những cầu thủ đang thi đấu xa Old Trafford. Một kế hoạch thanh lọc đội hình chi tiết đã được vạch ra cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Nhóm ngôi sao đình đám: Dấu chấm hết cho những bản hợp đồng bom tấn

Tương lai của những cái tên từng nhận được nhiều kỳ vọng như Andre Onana, Jadon Sancho và Marcus Rashford dường như đã ngã ngũ. Sau những sai lầm liên tiếp, Andre Onana đã phải chuyển sang Trabzonspor nhưng vẫn không thể tìm lại phong độ. Với sự ổn định của Senne Lammens tại Old Trafford, Onana hiện được xem là người thừa.

Trường hợp của Jadon Sancho cũng mang đến nhiều tiếc nuối. Ngay cả khi được đem cho mượn tại Aston Villa, cầu thủ chạy cánh này vẫn vật lộn để tìm lại bản sắc. Khi hợp đồng đáo hạn vào cuối mùa giải, ban lãnh đạo đội bóng dự kiến sẽ giải phóng hợp đồng để dứt điểm chương buồn này.

Đáng chú ý nhất là Marcus Rashford. Dù ghi được 10 bàn thắng và 13 kiến tạo tại Barcelona, mối quan hệ giữa anh và Manchester United được cho là đã đổ vỡ hoàn toàn. Giải pháp bán đứt Rashford cho đội chủ sân Camp Nou với giá 25 triệu bảng được đánh giá là hợp lý nhất cho các bên.

Trong khi đó, Rasmus Hojlund nhiều khả năng sẽ được Napoli mua đứt. Đội bóng Italy đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League và sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo này, đặc biệt khi Hojlund đã tụt lại phía sau Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo trong kế hoạch của Carrick.

Ươm mầm tương lai: Kế hoạch cho các tài năng trẻ

Trái ngược với nhóm đàn anh, các tài năng trẻ như Ethan Wheatley và Toby Collyer vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn nhưng cần thêm thời gian thử lửa. Wheatley sẽ tiếp tục được cho mượn tại các đội bóng hàng đầu League One để tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Toby Collyer, sau một mùa giải lận đận vì chấn thương tại West Bromwich Albion và Hull City, cũng cần một mùa giải sung mãn tại Championship để chứng minh năng lực thực sự trước khi được xem xét ký hợp đồng mới.

Điểm sáng duy nhất trong danh sách này là Harry Amass. Cầu thủ 19 tuổi từng giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng trong màu áo Sheffield Wednesday trước khi dính chấn thương tại Norwich City. Tiềm năng to lớn của Amass khiến Manchester United quyết định giữ anh lại để thử sức cùng đội một trong mùa giải tới.

Cuộc đại tu này không chỉ giúp giải phóng quỹ lương khổng lồ mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Michael Carrick. Việc dứt khoát chia tay những ngôi sao không còn phù hợp là bước đi quyết định để khẳng định tham vọng phục hưng của Quỷ đỏ trên một nền móng bền vững hơn.