Michael Carrick tìm thấy chìa khóa tuyến giữa Manchester United từ phát kiến Mason Mount Màn thể hiện xuất sắc của Mason Mount ở vai trò số 8 giúp HLV Michael Carrick tìm ra lời giải cho tuyến giữa, đồng thời làm thay đổi kế hoạch chuyển nhượng của MU.

Trong bóng đá đỉnh cao, giá trị của một bản hợp đồng đắt giá luôn được đo bằng thời gian đóng góp trên sân cỏ. Tại Manchester United, sự bền bỉ của thủ quân Bruno Fernandes là điểm tựa hiếm hoi, trong khi đội hình lại thiếu đi những phương án chia lửa đáng tin cậy. Chính bối cảnh này biến mùa giải mới trở thành bước ngoặt có tính chất quyết định đối với tương lai của Mason Mount.

Gia nhập "Quỷ đỏ" từ Chelsea với mức giá 60 triệu bảng cách đây 3 năm, tiền vệ người Anh chỉ có vỏn vẹn 25 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh do những chấn thương dai dẳng. Dù đẳng cấp của Mount là điều không thể tranh cãi, việc liên tục vắng mặt từng khiến tương lai của anh bị đặt dấu hỏi lớn trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Mount đang được Carrick xếp đá tiền vệ trung tâm.

Phát kiến chiến thuật mới của Michael Carrick

Bất chấp những nghi ngại về tiền sử chấn thương, HLV Michael Carrick đã từ chối mọi lời đề nghị chuyển nhượng dành cho Mount và biến anh trở thành nhân tố then chốt trong dự án chiến thuật mới. Trong chiến thắng 5-0 trước Rosenborg tại Na Uy, tiền vệ sinh năm 1999 tiếp tục được bố trí đá lùi sâu trong vai trò tiền vệ số 8, đá cặp cùng tân binh trị giá 48 triệu bảng Andrey Santos.

Dù từng thi đấu chủ yếu ở vị trí số 10 hoặc lệch cánh, Mount đang cho thấy sự thích nghi đáng kinh ngạc khi được kéo xuống khu vực giữa sân. Nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng thoát pressing ấn tượng cùng những đường chuyền xuyên tuyến đột biến giúp anh mang lại sự cân bằng cần thiết cho tuyến giữa Manchester United.

Bên cạnh khía cạnh chuyên môn, tầm ảnh hưởng của số 7 còn thể hiện qua cách anh dìu dắt các cầu thủ trẻ. Khoảnh khắc Mount chủ động tiến đến đưa ra lời khuyên cho tài năng trẻ Shea Lacey sau khi cầu thủ này mở tỷ số trước Rosenborg là minh chứng cho tố chất thủ lĩnh thầm lặng của anh.

Mount cần tránh việc dính chấn thương để giành suất đá chính.

Tác động trực tiếp tới chiến dịch chuyển nhượng

Sự trỗi dậy của Mount trong vai trò mới đang tạo ra bước ngoặt lớn cho chiến lược mua sắm của Manchester United trong 6 tuần còn lại của phiên chợ hè. Sau khi đã chi 85 triệu bảng để đưa về bộ đôi Andrey Santos và Youri Tielemans, ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc kỹ lưỡng liệu có nên tiếp tục đầu tư cho một tiền vệ thứ ba hay không.

Nếu Mount chứng minh được sự bền bỉ về thể trạng và duy trì phong độ ổn định, HLV Carrick có thể ưu tiên ngân sách bổ sung cho các vị trí khác thay vì lao vào cuộc đua giành chữ ký của Aurelien Tchouameni từ Real Madrid hay Alex Scott của Bournemouth. Mặc dù những mục tiêu như Manu Kone hay Carlos Baleba vẫn nằm trong tầm ngắm, thông điệp từ chuỗi trận giao hữu gần đây cho thấy Manchester United hoàn toàn có thể sở hữu một giải pháp chất lượng ngay từ nguồn lực nội bộ.