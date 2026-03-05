Michael Carrick trả giá vì tin dùng Tyrell Malacia: 4 'lá chắn' trẻ bị bỏ quên tại Man Utd Quyết định tung Tyrell Malacia vào sân của Michael Carrick đã khiến Man Utd nhận bàn thua quyết định phút 90 trước Newcastle. Lẽ ra, những tài năng trẻ giàu khát khao nên được trao cơ hội.

Thất bại tối thiểu trước Newcastle không chỉ chấm dứt chuỗi trận ấn tượng của Michael Carrick mà còn phơi bày lỗ hổng trong việc quản trị nhân sự tại Old Trafford. Quyết định đưa Tyrell Malacia vào sân ở phút 85 thay cho Noussair Mazraoui gặp chấn thương đã trực tiếp dẫn đến bàn thua ở phút 90, khi hậu vệ người Hà Lan để William Osula dễ dàng vượt qua trong tình huống đối mặt.

Carrick nhận trận thua đầu tiên kể từ khi về nắm quyền.

Hệ quả từ sự thiếu hụt cảm giác bóng của Malacia

Việc Tyrell Malacia vẫn còn thuộc biên chế Manchester United đến thời điểm tháng 3/2026 thực sự là một dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ. Cầu thủ này từng nằm trong danh sách thanh lý hồi mùa hè nhưng rốt cuộc vẫn ở lại do không tìm được đối tác chuyển nhượng. Sự thiếu hụt cảm giác bóng nghiêm trọng của anh đã bị phơi bày hoàn toàn trên sân St James' Park.

Trước chuyến làm khách này, lần gần nhất Malacia xuất hiện chỉ là vai trò đóng thế vỏn vẹn hai phút trong ngày Lễ tặng quà. Hậu quả nhãn tiền là tình huống Malacia bị William Osula vặn sườn, dẫn đến bàn thua quyết định ở phút cuối cùng. Michael Carrick hoàn toàn có những lựa chọn sáng suốt hơn thay vì đặt niềm tin vào một nhân sự thiếu sắc bén như vậy.

Những phương án thay thế bị bỏ quên

Dưới góc độ chuyên môn, Man Utd không thiếu những phương án có thể đảm bảo an toàn hơn Malacia trong bối cảnh cần bảo toàn tỷ số ở những phút cuối trận.

Sức trẻ từ Ayden Heaven và Godwill Kukonki

Đầu tiên phải kể đến Ayden Heaven. Trung vệ trẻ này luôn khao khát được ra sân và sở hữu cái chân trái tự nhiên rất phù hợp cho vị trí phòng ngự lệch trái. Trước đó, Heaven từng được sử dụng để bảo toàn chiến thắng trước Crystal Palace, chứng tỏ anh có độ lì lợm và sẵn sàng hơn hẳn người đàn anh. Sự hiện diện của Heaven chắc chắn mang lại độ an toàn cao hơn trong bối cảnh đội nhà cần sự tập trung tối đa.

Một gương mặt khác từ học viện xứng đáng được trao cơ hội là Godwill Kukonki. Dù vị trí sở trường là trung vệ, tài năng trẻ này thường xuyên được bố trí đá hậu vệ trái ở các cấp độ trẻ mùa này. Kukonki sở hữu thể hình lý tưởng cùng nền tảng sức mạnh ấn tượng, kết hợp với kỹ thuật xử lý bóng ổn định.

Kukonki xứng đáng được trao cơ hội.

Điều chỉnh chiến thuật linh hoạt

Về mặt chiến thuật, Carrick cũng có thể linh hoạt hơn bằng cách sử dụng Amad Diallo. Dưới thời Ruben Amorim, Amad từng làm quen với vai trò chạy cánh (wing-back). Trong bối cảnh Newcastle chỉ còn 10 người, việc kéo Amad xuống đá thấp hơn và tung Tyler Fletcher vào sân để gia cố tuyến giữa là phương án khả thi. Fletcher sẽ cung cấp thêm lớp bảo vệ cần thiết cho hành lang biên.

Cuối cùng là trường hợp của Diego Leon. Tuyển thủ quốc gia Paraguay từng gây ấn tượng mạnh với pha kiến tạo trong giai đoạn tiền mùa giải. Việc được tập luyện cùng đội một giúp Leon duy trì trạng thái tốt hơn hẳn Malacia. Anh nên là một quân bài bí ẩn ở các trận đấu tiếp theo thay vì một phương án quá bất ổn như hiện tại.