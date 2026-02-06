Michael Carrick triệu tập Jack Moorhouse: Giải pháp Pogba mới cho tuyến giữa Man Utd Không có tân binh tháng Giêng, HLV Michael Carrick đặt niềm tin vào tài năng trẻ Jack Moorhouse để gia cố đội hình Manchester United trong giai đoạn nước rút.

Manchester United đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với 14 trận đấu còn lại cùng mục tiêu cạnh tranh tấm vé dự Champions League. Tuy nhiên, trong bối cảnh khu vực trung tuyến đang mỏng dần và không có bất kỳ tân binh nào được đưa về trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, HLV Michael Carrick đã quyết định tìm kiếm giải pháp từ chính học viện Carrington. Cái tên được chọn là Jack Moorhouse, một tiền vệ trẻ sở hữu phong cách thi đấu đầy hứa hẹn.

Moorhouse là cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao.

Quyết định chiến thuật của Michael Carrick

Việc tập đoàn INEOS không bổ sung nhân sự vào tháng Giêng đã đặt HLV Michael Carrick vào thế khó. Dù Man Utd vừa có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, bao gồm màn lội ngược dòng 3-2 trước Fulham, chiều sâu đội hình vẫn là bài toán hóc búa. Để giải quyết vấn đề này, Carrick đã trực tiếp can thiệp để gọi trở lại Jack Moorhouse từ bản hợp đồng cho mượn tại Leyton Orient ngay trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng.

Quyết định này được đưa ra sau khi Leyton Orient chiêu mộ Dylan Levitt, khiến cơ hội ra sân của Moorhouse bị hạn chế. Ngay lập tức, tiền vệ 20 tuổi đã có mặt tại Carrington để tập luyện cùng đội một. Theo giới chuyên môn, Moorhouse không chỉ là một phương án dự phòng mà còn là quân bài chiến thuật có thể chia lửa trực tiếp cho Kobbie Mainoo ở khu vực trung tâm.

Jack Moorhouse và sự tương đồng với Paul Pogba

Điểm đáng chú ý nhất ở Jack Moorhouse chính là bộ kỹ năng đặc biệt: khả năng cầm bóng đột phá từ tuyến dưới. Phong cách chơi bóng của anh khiến giới quan sát liên tưởng đến Paul Pogba thời đỉnh cao – một tiền vệ có khả năng phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương bằng những pha kéo bóng ấn tượng hoặc những đường chuyền xuyên tuyến sắc bén.

Dù xuất thân là một tiền vệ tấn công, Moorhouse đã chứng minh được sự đa năng đáng kinh ngạc trong thời gian thi đấu tại League One. Anh có thể đảm nhận tốt vai trò số 8 hoặc thậm chí là số 6. Trong các trận đấu gặp Peterborough và đội U21 Aston Villa, Moorhouse gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng thoát pressing và phát động tấn công từ sâu bên phần sân nhà, một tố chất mà Man Utd đang rất cần để đa dạng hóa lối chơi.

Moorhouse có thể được Carrick trao cơ hội ở giai đoạn nửa sau mùa giải.

Kỳ vọng vào làn gió mới từ Carrington

Dù khó có thể kỳ vọng Moorhouse sẽ chiếm ngay suất đá chính, nhưng sự hiện diện của anh mang lại cho HLV Carrick thêm lựa chọn từ băng ghế dự bị. Với nền tảng thể lực sung mãn và tư duy chơi bóng hiện đại, tiền vệ 20 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột biến trong những thế trận bế tắc hoặc khi đội bóng cần giảm tải áp lực cho các trụ cột.

Trước đây, Ruben Amorim cũng từng đánh giá cao Moorhouse như một trong những ngôi sao sáng nhất của học viện. Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của một tiền vệ huyền thoại như Michael Carrick, Moorhouse đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định giá trị bản thân tại đấu trường Ngoại hạng Anh. So với các đồng đội cùng lứa như anh em nhà Fletcher, Moorhouse đang nắm lợi thế nhờ kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp tích lũy được trong thời gian cho mượn.