Michael Carrick trở lại London Stadium: MU săn tìm chiến thắng thứ 5 liên tiếp Manchester United đối đầu West Ham trong trận cầu then chốt cho cuộc đua Top 4, nơi Michael Carrick lần đầu dẫn dắt Quỷ đỏ chạm trán đội bóng cũ trên cương vị HLV.

Trận đại chiến giữa West Ham và Manchester United tại London Stadium không chỉ mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua vào Top 4 của Quỷ đỏ, mà còn là sân khấu để Michael Carrick khẳng định tài năng cầm quân. Với phong độ đang hồi sinh mạnh mẽ, chuyến làm khách này được dự báo sẽ là một thử thách kịch tính cho tham vọng của đội bóng thành Manchester.

MU chạm trán West Ham.

Ngày trở về đầy cảm xúc của Michael Carrick

Michael Carrick sẽ có chuyến trở về mái nhà xưa đầy cảm xúc khi dẫn dắt Manchester United làm khách trước West Ham. Đối với Carrick, người từng trưởng thành và tỏa sáng tại chính nơi này, trận đấu không chỉ là một cuộc đối đầu chuyên môn mà còn là cơ hội vàng để đưa Quỷ đỏ tiến sâu hơn vào nhóm dự Champions League.

Carrick từng khoác áo West Ham.

Một chiến thắng, hoặc thậm chí chỉ là một kết quả hòa tại London Stadium, sẽ giúp Man Utd nối dài mạch trận thăng hoa ở sân chơi quốc nội dưới triều đại tạm quyền của Carrick. Áp lực là không nhỏ, nhưng sự tự tin đang là thứ vũ khí lợi hại nhất của đội khách vào lúc này.

Bài toán lịch sử và cái dớp tại London Stadium

Dù West Ham đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ cách nhóm an toàn 3 điểm, chiến thắng 2-0 trước Burnley gần đây đã thắp lại hy vọng trụ hạng cho đoàn quân của HLV Nuno Espirito Santo. Một kết quả khả quan trước Man Utd sẽ giúp họ cân bằng điểm số với Nottingham Forest trong cuộc chiến sinh tồn.

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Kể từ tháng 2/2024, West Ham chưa từng nếm mùi thất bại trước Man Utd. Ở trận lượt đi mùa này tại Old Trafford, bàn thắng muộn của Soungoutou Magassa đã giúp "The Hammers" giật lại 1 điểm quý giá sau khi Diogo Dalot mở tỷ số.

Thống kê còn chỉ ra rằng, Quỷ đỏ đã để thua tới 4 trong 6 lần chạm trán gần nhất với đội bóng Đông London tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Man Utd có thể tự tin vào một thống kê sâu hơn: chỉ duy nhất một lần trong lịch sử (mùa giải 1932/33 và 1933/34), West Ham mới tránh được thất bại trước họ trong cả hai lượt trận ở hai mùa giải liên tiếp.

Những quân bài quyết định trên hàng công

Dưới bàn tay nhào nặn của Carrick, sự tự tin đã trở lại trên đôi chân của các ngôi sao Man Utd. Bryan Mbeumo đang thăng hoa rực rỡ với 9 bàn thắng tại giải đấu. Trong khi đó, Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò linh hồn khi in dấu giày vào 10 bàn thắng trong 8 trận sân khách gần nhất.

Cunha là mũi nhọn nguy hiểm của MU.

Với 8 đường kiến tạo trên sân khách mùa này, Bruno đã cân bằng kỷ lục của huyền thoại Ryan Giggs (mùa 2001/02). Anh chỉ cần thêm một lần dọn cỗ nữa để chính thức độc chiếm kỷ lục này. Matheus Cunha cũng là một mũi nhọn đáng gờm khi tham gia vào 4 bàn thắng trong 5 trận xa nhà gần nhất, dù anh vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên vào lưới West Ham sau 5 lần đối đầu.

Bên kia chiến tuyến, Jarrod Bowen chính là cái tên gieo rắc nỗi sợ hãi lớn nhất cho hàng thủ Quỷ đỏ. Anh đã ghi tới 3 bàn vào lưới đối thủ này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của West Ham trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Tình hình nhân sự và biến số phút cuối

Về lực lượng, West Ham chịu tổn thất khi thiếu vắng thủ thành Lukasz Fabianski và trung vệ Jean-Clair Todibo. Phía Man Utd, danh sách bệnh binh vẫn còn những cái tên quan trọng như Patrick Dorgu, Mason Mount và Matthijs de Ligt. Đây sẽ là bài toán cân não cho Carrick trong việc xoay tua đội hình.

Một chi tiết thú vị là West Ham thường thi đấu cực tốt trên sân nhà vào giữa tuần, khi họ chỉ thua 3 trong 15 trận gần nhất diễn ra vào thứ Ba, thứ Tư hoặc thứ Năm. Trong bối cảnh mỗi điểm số đều quý như vàng, trận đấu tại London Stadium hứa hẹn sẽ là màn đấu trí rực lửa giữa Michael Carrick và Nuno Espirito Santo.