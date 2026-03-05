Michael Carrick và 4 quyết định sai lầm khiến Manchester United thua ngược Newcastle 1-2 Dù thi đấu hơn người, Manchester United vẫn nhận thất bại 1-2 trước Newcastle. Những sai sót trong thay người và sự bảo thủ chiến thuật của Michael Carrick đã khiến Quỷ đỏ trả giá đắt tại St James' Park.

Manchester United vừa trải qua một ngày thi đấu đáng quên khi để thua ngược 1-2 trước Newcastle United, bất chấp việc đối thủ chỉ còn chơi với 10 người. Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi phong độ tích cực mà còn phơi bày những lỗ hổng lớn trong khả năng đọc trận đấu của Michael Carrick.

Carrick bộc lộ những khiếm khuyết trong trận thua của MU.

Sự bảo thủ với hàng công kém hiệu quả

Sai lầm đầu tiên của Michael Carrick nằm ở việc tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba tấn công đã thi đấu mờ nhạt trong những vòng đấu gần đây. Dù Manchester United từng giành chiến thắng trước Crystal Palace, hàng công của Quỷ đỏ thực tế đã cho thấy sự thiếu gắn kết và chỉ hưởng lợi nhờ tấm thẻ đỏ của đối thủ ở trận đấu đó.

Tại St James' Park, Carrick giữ nguyên đội hình xuất phát bất chấp việc các tiền đạo chủ lực đã tịt ngòi suốt 4 trận liên tiếp. Trước một Newcastle kỷ luật, lối chơi thiếu trực diện và nghèo nàn về cường độ tấn công đã khiến Man Utd hoàn toàn bế tắc. Việc không dám thay đổi nhân sự khi hệ thống đã lỗi nhịp cho thấy sự bảo trọng quá mức của chiến lược gia người Anh.

Quyết định rút Casemiro gây tranh cãi

Khi trận đấu đang ở thế giằng co và Man Utd cần tìm kiếm bàn thắng, quyết định rút Casemiro ra nghỉ ở phút 60 đã gây ra sự ngỡ ngàng. Tiền vệ người Brazil không chỉ đảm nhiệm vai trò đánh chặn mà còn là phương án không chiến lợi hại nhất của đội khách. Thực tế, bàn thắng duy nhất của Man Utd trong trận này cũng xuất phát từ pha phối hợp giữa Bruno Fernandes và Casemiro.

Việc đưa Manuel Ugarte vào sân chỉ giúp duy trì sự ổn định ở mức trung bình, nhưng vô tình tước đi một vũ khí ghi bàn quan trọng. Đáng lưu ý, các cầu thủ vừa có quãng nghỉ 11 ngày, do đó vấn đề thể lực khó có thể là lý do chính đáng để rút một trụ cột như Casemiro ra sân sớm như vậy.

Hệ lụy từ việc sử dụng Tyrell Malacia

Sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua quyết định diễn ra ở phút 85. Sau khi Noussair Mazraoui dính chấn thương, Carrick đã lựa chọn Tyrell Malacia thay vì đặt niềm tin vào các tài năng trẻ đang có phong độ ổn định. Đây được xem là một quyết định thiếu tính toán khi Malacia đã sa sút phong độ trầm trọng và chưa tìm lại được nhịp độ thi đấu đỉnh cao.

Chính Malacia đã mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, tạo điều kiện để Newcastle ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Khả năng đánh giá nhân sự trong những thời điểm nhạy cảm của Carrick đang bị đặt dấu hỏi lớn sau tình huống xử lý này.

Những sự thay đổi người chưa hiệu quả của Carrick.

Sự chậm trễ trong việc tung Amad Diallo vào sân

Cuối cùng, việc Michael Carrick chần chừ trong việc sử dụng Amad Diallo đã dập tắt hy vọng lội ngược dòng của Man Utd. Trong bối cảnh đội bóng kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu đột biến, sự sáng tạo và kỹ thuật cá nhân của Amad là yếu tố cực kỳ cần thiết.

Tuy nhiên, phải đến tận phút 76, cầu thủ người Bờ Biển Ngà mới được trao cơ hội. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để Amad tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ lùi sâu của Newcastle. Đáng lẽ trước một đối thủ thiếu người, Carrick cần ưu tiên những nhân tố có khả năng gây đột biến cao sớm hơn thay vì ưu tiên các lựa chọn an toàn nhưng kém hiệu quả.

Thông số trận đấu Newcastle Man Utd Tỷ số 2 1 Số người trên sân 10 11 Kiểm soát bóng 35% 65%

Trận thua này là bài học đắt giá cho Michael Carrick trong hành trình khẳng định năng lực cầm quân tại Premier League. Sự thiếu linh hoạt trong điều chỉnh nhân sự đã khiến Man Utd đánh mất lợi thế cực lớn trước một đối thủ đang gặp bất lợi về quân số.