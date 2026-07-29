Michael Carrick và 5 bài toán quyết định mùa giải 2026/27 của Man Utd Man Utd đã chi 85 triệu bảng cho Andrey Santos và Youri Tielemans, nhưng Michael Carrick vẫn phải giải quyết nhân sự, thể lực và chiều sâu đội hình trước mùa 2026/27.

Michael Carrick bước vào mùa giải 2026/27 với một Man Utd giàu kỳ vọng hơn, nhưng cũng phức tạp hơn. Sau giai đoạn hồi sinh ở nửa sau mùa trước, đội chủ sân Old Trafford sẽ trở lại UEFA Champions League, đồng nghĩa lịch thi đấu dày hơn và biên độ cho sai lầm hẹp hơn.

Khoản đầu tư 85 triệu bảng Anh cho Andrey Santos và Youri Tielemans cho thấy Man Utd muốn củng cố quyền kiểm soát ở tuyến giữa. Tuy nhiên, chất lượng một đội hình tranh tài trên nhiều mặt trận không chỉ được đo bằng các bản hợp đồng mới, mà còn phụ thuộc vào cách Carrick xử lý những vị trí còn thiếu, các trụ cột nhiều rủi ro và lực lượng trẻ.

Carrick được kỳ vọng giúp MU chơi tiến bộ ở mùa giải mới. Ảnh: Getty.

Đội hình vẫn cần được hoàn thiện

Man Utd đã đưa Santos và Tielemans vào trung tâm dự án, nhưng quá trình tái thiết chưa dừng lại. Theo các báo cáo được đề cập, Carrick vẫn muốn có thêm một tiền vệ, một trung phong chất lượng và một cầu thủ chạy cánh trái.

Đây là yêu cầu gắn trực tiếp với cách Man Utd vận hành mùa trước. Khi chỉ phải đá khoảng một trận mỗi tuần, Carrick có thể duy trì bộ khung ổn định. Champions League thay đổi điều đó: đội bóng cần phương án xoay tua mà không làm suy giảm đáng kể khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và áp lực tấn công.

Hai trận giao hữu đầu tiên đã tạo ra hai hình ảnh đối lập, từ thất bại 0-1 trước Wrexham đến chiến thắng 5-0 trước Rosenborg. Các cuộc chạm trán tiếp theo với Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds United và AC Milan sẽ là những bài kiểm tra rõ hơn cho chất lượng đội hình trước khi mùa giải chính thức bắt đầu.

Marcus Rashford và một cuộc tái hòa nhập khó khăn

Tương lai của Marcus Rashford là câu chuyện nhân sự nhạy cảm nhất. Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt sau thời gian mượn, khiến khả năng tiền đạo người Anh trở lại đội một Man Utd trở nên rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, sự trở lại ấy không đơn giản. Áo số 10 của Rashford đã được trao cho Matheus Cunha, trong khi một bộ phận người hâm mộ vẫn không hài lòng về thái độ thi đấu của anh trong quá khứ. Carrick từng làm việc cùng Rashford dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer, vì vậy ông có lợi thế trong việc xác định vai trò cũng như cách khơi lại hiệu quả của cầu thủ này.

Rashford có tương lai bất định ở Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Thể lực của Luke Shaw và Harry Maguire

Luke Shaw và Harry Maguire có thể là những nhân tố quan trọng, nhưng cũng đại diện cho rủi ro lớn nhất trong bài toán xoay tua. Maguire sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 3 năm 2027, còn Shaw có tiền sử chấn thương dày đặc.

Cả hai đang tập luyện sau khi không góp mặt cùng đội tuyển Anh tại World Cup. Carrick cần đánh giá chính xác khối lượng thi đấu phù hợp cho từng người, bởi việc sử dụng quá tải có thể dẫn đến chấn thương dài hạn. Ngược lại, việc không có họ ở những trận đấu lớn cũng sẽ thử thách chiều sâu của hàng phòng ngự.

Khôi phục tinh thần cho Senne Lammens và Kobbie Mainoo

Senne Lammens vừa trải qua mùa 2025/26 ấn tượng, nhưng sai lầm để tuột bóng dẫn đến bàn thắng của Mikel Merino trong màu áo đội tuyển Bỉ gặp Tây Ban Nha tại World Cup có thể để lại sức nặng tâm lý. Với một thủ môn, khả năng phản ứng sau sai lầm thường quan trọng không kém chất lượng chuyên môn.

Kobbie Mainoo cũng trở về sau một mùa hè thất vọng khi không được HLV Thomas Tuchel sử dụng trong chiến dịch World Cup 2026. Ban huấn luyện Man Utd cần bảo đảm hai cầu thủ không mang cảm giác hụt hẫng ấy vào phòng thay đồ, nhất là khi họ đều có thể giữ vai trò đáng kể trong mùa giải mới.

Chỗ đứng cho các tài năng học viện

Chiều sâu không nhất thiết chỉ đến từ chuyển nhượng. Shea Lacey đã ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trước Rosenborg, còn hậu vệ trái Harry Amass thể hiện sự tiến bộ ở các trận giao hữu hè.

Nếu Carrick tìm được từ hai đến ba cầu thủ trẻ đủ sức chơi khoảng 10 đến 15 trận mỗi mùa, Man Utd sẽ có thêm phương án xoay tua và giảm áp lực mua sắm. Quyết định về những người được giữ lại đội một khi các trụ cột trở về từ World Cup sẽ là chỉ dấu quan trọng cho tầm nhìn dài hạn của Carrick.

Harry Amass chơi ấn tượng ở loạt trận giao hữu hè. Ảnh: Getty.

Man Utd không thiếu động lực sau mùa giải trước, nhưng mùa 2026/27 sẽ được quyết định bởi cách Carrick biến kỳ vọng thành cấu trúc đội hình bền vững. Từ Rashford, Shaw, Maguire đến Lammens, Mainoo và các cầu thủ học viện, mỗi quyết định trong giai đoạn chuẩn bị đều có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của đội bóng trên hai đấu trường lớn.