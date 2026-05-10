Michael Carrick và bài toán dài hạn tại Manchester United sau trận hòa Sunderland Dù giúp Quỷ đỏ giành nhiều điểm nhất Ngoại hạng Anh gần đây, trận hòa Sunderland 0-0 lại khiến chiếc ghế chính thức của Michael Carrick trở thành chủ đề tranh luận.

Tập thể Manchester United dưới sự dẫn dẫn dắt của Michael Carrick đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ trong vài tháng qua. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến sân của Sunderland vừa qua lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác về tính ổn định của đội bóng. Việc thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Liverpool trước đó đã lập tức bộc lộ những chệch choạc trong cách vận hành lối chơi của Quỷ đỏ.

Trận hòa Sunderland lại đặt ra nhiều câu hỏi cho Carrick.

Hệ lụy từ những thay đổi nhân sự

Dù Manchester United đã sớm hoàn thành mục tiêu giành vé dự Champions League, trận hòa tẻ nhạt dưới cơn mưa nặng hạt tại khu vực đông bắc không phải là một điểm nhấn tích cực trong triều đại tạm quyền của vị chiến lược gia người Anh. Hiện tại, câu hỏi lớn nhất bao trùm sân Old Trafford là liệu Carrick có thực sự phù hợp để được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng dài hạn hay không.

Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện dày đặc trong các tuần gần đây khi Carrick bắt đầu tham gia sâu hơn vào các cuộc họp hoạch định tương lai của câu lạc bộ. Kể từ thời điểm ông lên nắm quyền, Quỷ đỏ chính là đội bóng tích lũy được nhiều điểm số nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, 90 phút trầy trật trước Sunderland đã phơi bày hàng loạt vấn đề khi đội chủ nhà tỏ ra lấn lướt hơn hẳn về mặt thế trận.

Các lựa chọn chiến thuật lẫn nhân sự của Carrick trước Sunderland đều không mang lại hiệu quả.

Sự bế tắc trong việc kiểm soát trận đấu

Sự vắng mặt của Casemiro ở khu vực trung tuyến khiến Manchester United đánh mất hoàn toàn khả năng kiểm soát nhịp độ, dẫn đến việc liên tục bị dồn ép vào thế phòng ngự bị động. Thống kê chuyên sâu cho thấy sự chênh lệch đáng báo động: có thời điểm trong hiệp một, Sunderland sở hữu tới 19 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, trong khi Quỷ đỏ chỉ có duy nhất 1 lần.

Hàng phòng ngự đội khách đã có một ngày làm việc vô cùng vất vả trước sức càn lướt của tiền đạo Brian Brobbey. Chân sút từng được cựu HLV Erik ten Hag khao khát chiêu mộ đã chứng minh giá trị bằng khả năng tỳ đè và làm tường xuất sắc. Anh liên tục lôi kéo Harry Maguire khỏi vị trí để mở ra khoảng trống cho các đồng đội khai thác. Rất may cho Manchester United khi thủ thành Senne Lammens tiếp tục duy trì phong độ cao với những tình huống cứu thua xuất thần để giữ lại 1 điểm.

Hàng công nhạt nhòa và quyết định thử nghiệm

Ở mặt trận tấn công, các mũi nhọn của Carrick hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của chủ nhà. Joshua Zirkzee thi đấu thiếu gắn kết, trong khi Amad Diallo bị đánh giá là xử lý quá cầu toàn ở những tình huống quyết định. Cơ hội rõ rệt nhất chỉ đến ở những phút bù giờ sau nỗ lực của Patrick Dorgu, nhưng Matheus Cunha lại không thể chiến thắng được thủ môn Robin Roefs trong tư thế đối mặt.

Đáng chú ý, Carrick cũng gây bất ngờ khi lựa chọn Lisandro Martinez thay vì Ayden Heaven, người đã đá chính và chơi tốt ở 3 chiến thắng gần nhất. Quyết định này cho thấy ban huấn luyện ưu tiên khả năng luân chuyển bóng từ tuyến dưới hơn là các yếu tố về thể hình và chống bóng bổng trong bối cảnh phải đối đầu với một đối thủ chơi áp sát tầm cao.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 đầu tiên của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay, đánh dấu trận giữ sạch lưới thứ 7 kể từ đầu chiến dịch. Dù kết quả này không thể xóa nhòa những đóng góp to lớn của Carrick trong thời gian qua, nhưng nó buộc ban lãnh đạo phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về kế hoạch bổ nhiệm chính thức. Chặng đường phía trước vẫn cần một sự khẳng định mạnh mẽ hơn về bản lĩnh trong những thời điểm xoay tua đội hình.