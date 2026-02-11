Michael Carrick và bài toán hàng công MU: Đã đến lúc Benjamin Sesko thay thế Matheus Cunha Màn trình diễn đáng quên của Matheus Cunha trước West Ham buộc HLV Michael Carrick phải cân nhắc trao suất đá chính cho Benjamin Sesko, người đang có phong độ cực cao với 5 bàn sau 6 trận.

Manchester United vừa rời sân London của West Ham với một điểm quý giá nhờ bàn thắng mang thương hiệu "Fergie time" từ Benjamin Sesko. Tuy nhiên, kết quả này cũng là lời cảnh báo về việc Quỷ đỏ chưa đủ sức để thi đấu với mật độ hai trận một tuần do lực lượng trong tay HLV Michael Carrick khá mỏng. Sau chuỗi bốn trận thắng liên tiếp, đội khách đã thể hiện bộ mặt nhạt nhòa trước khung thành đối phương, nổi bật là sự sa sút của các tân binh mùa hè như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo.

Sự bế tắc của Matheus Cunha tại London Stadium

Tiền đạo người Brazil, Matheus Cunha, đã trải qua một ngày thi đấu đáng quên trước hệ thống phòng ngự của West Ham. Trong suốt 69 phút góp mặt trên sân, cựu ngôi sao Wolverhampton Wanderers không thể tạo ra bất kỳ tác động tích cực nào lên lối chơi chung của toàn đội.

Cunha đã có một ngày thi đấu đáng quên.

Thống kê từ Sofascore chỉ ra một thực trạng báo động: Cunha không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào và thất bại hoàn toàn trong các nỗ lực rê bóng. Anh gần như "tịt ngòi" ở khâu sáng tạo khi không sở hữu đường chuyền quyết định hay quả tạt bóng chính xác nào. Với chỉ 36 lần chạm bóng, tiền đạo này để mất bóng tới 8 lần và chỉ thắng duy nhất một trong ba pha tranh chấp tay đôi. Những thông số này lý giải vì sao Carrick từng ưu tiên sử dụng anh như một phương án dự bị chiến lược cho Patrick Dorgu ở các vòng đấu trước.

Benjamin Sesko: Lời giải cho cơn đau đầu của Michael Carrick

Quyết định rút Cunha ra nghỉ ở phút 69 để nhường chỗ cho Benjamin Sesko được xem là bước ngoặt thay đổi cục diện trận đấu. Chân sút người Slovenia ngay lập tức tạo ra sự khác biệt nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, Sesko đã có hai cú sút trúng đích, một trong số đó trở thành bàn gỡ hòa quan trọng cứu Michael Carrick khỏi một thất bại cận kề.

Phong độ của Sesko đang là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công Manchester United thời điểm hiện tại. Anh hiện đã bỏ túi 5 pha lập công trong 6 trận gần nhất, bao gồm 2 bàn thắng ghi được dưới thời huấn luyện viên tạm quyền. Sự hiệu quả của Sesko trái ngược hoàn toàn với sự rườm rà và thiếu chuẩn xác của Cunha.

Thống kê chuyên môn của Matheus Cunha trong trận đấu

Chỉ số Thống kê Thời gian thi đấu 69 phút Số cú dứt điểm 0 Rê bóng thành công 0 Số lần chạm bóng 36 Số lần mất bóng 8 Tranh chấp tay đôi thắng 1/3

Nhìn chung, với mật độ thi đấu dày đặc sắp tới, HLV Michael Carrick cần có những điều chỉnh nhân sự quyết đoán. Việc trao suất đá chính cho Benjamin Sesko không chỉ là sự ghi nhận cho phong độ của cầu thủ này, mà còn là giải pháp cần thiết để làm mới hàng công vốn đang có dấu hiệu quá tải của Quỷ đỏ.