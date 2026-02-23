Michael Carrick và bài toán hàng công MU: Hy sinh Amad Diallo để kích hoạt Benjamin Sesko? Trước thềm đối đầu Everton, HLV Michael Carrick đối mặt quyết định nhân sự then chốt khi Benjamin Sesko bùng nổ còn Amad Diallo sa sút phong độ sau kỳ AFCON.

Benjamin Sesko đang đặt Michael Carrick vào một tình thế khó xử nhưng đầy tích cực tại Old Trafford. Sau giai đoạn đầu mùa giải chật vật tìm kiếm suất đá chính trong bối cảnh Manchester United vận hành trơn tru, tiền đạo người Slovenia hiện đang trở thành nhân tố định đoạt trận đấu nhờ bản năng sát thủ sắc bén.

Nghịch lý siêu dự bị trị giá 66,4 triệu bảng

Những con số thống kê không biết nói dối: Benjamin Sesko đã ghi tới 5 bàn thắng trong 6 trận đấu gần nhất. Những pha lập công muộn màng trước Fulham và khoảnh khắc bùng nổ tại London Stadium không chỉ mang về điểm số mà còn duy trì mạch bất bại cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, một thực tế đáng chú ý là cả hai bàn thắng quan trọng nhất đều đến khi anh vào sân từ băng ghế dự bị.

Sesko đang cho thấy bản năng sát thủ.

Đối với một bản hợp đồng trị giá 66,4 triệu bảng, vai trò "siêu dự bị" rõ ràng là một sự lãng phí tài năng và ngân sách. Trong bối cảnh hàng công Manchester United thi đấu thiếu sức sống tại West Ham, việc đưa tân binh này vào đội hình xuất phát trong chuyến làm khách tới sân của Everton được xem là một mệnh lệnh bắt buộc đối với ban huấn luyện.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công

Để tối ưu hóa sự hiện diện của Sesko, Michael Carrick buộc phải thực hiện những thay đổi đau đớn. Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo — người đã có 9 bàn thắng tại Premier League mùa này — gần như chắc chắn giữ được vị trí. Điều này đẩy Matheus Cunha và Amad Diallo vào một cuộc chiến sinh tồn để tranh suất đá chính còn lại.

Mbeumo, Fernandes và Amad cùng nhau ăn mừng.

Bên cạnh đó, trong khi Matheus Cunha vẫn giữ được khả năng tạo đột biến dù đôi khi thiếu ổn định, Amad Diallo lại đang trải qua giai đoạn trầm lắng nhất kể từ đầu mùa. Kể từ khi trở về từ giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) vào tháng 1, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã đánh mất sự bùng nổ vốn có. Anh không ghi bàn cũng như không có bất kỳ kiến tạo nào trong suốt thời gian qua.

Bước lùi cần thiết cho Amad Diallo

Việc đẩy Amad lên ghế dự bị tại Hill Dickinson Stadium không nên được nhìn nhận như một sự trừng phạt. Ở tuổi 23, sự phát triển của một cầu thủ trẻ luôn tuân theo biểu đồ hình sin với những khoảng lặng cần thiết. Michael Carrick, một chuyên gia trong việc quản trị nhân sự, hiểu rõ rằng việc rút Amad khỏi ánh đèn sân khấu lúc này có thể giúp cầu thủ này tái tạo năng lượng.

Manchester United cần một trung phong thực thụ ngay từ đầu để phá vỡ cấu trúc phòng ngự khó chịu của Everton trên sân nhà. Sự quyết đoán trong việc "hy sinh" Amad để trao cơ hội cho Sesko có thể chính là chìa khóa giúp Quỷ đỏ duy trì mạch trận ấn tượng và tối ưu hóa hỏa lực trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.